منها اللحوم.. 6 سلع تنخفض أسعارها هذا الأسبوع

عدد من السلع الغذائية تتحرك أسعارها بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، يأتى على رأسها اللحوم الحمراء والدواجن والخضراوات والفاكهة، وفقا لما أعلنته غرفة القاهرة التجارية
أعلنت غرفة القاهرة التجارية أن هناك انخفاضا ملحوظا فى أغلب المنتجات الغذائية عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، وأنها تقوم برصد دائم لحالة السوق من مختلف الشعب النوعية يوميا، خاصة الشعب التي تمثل قطاعات مهمة وسلعا أساسية بالنسبة للمواطنين للوقوف على أي مستجدات قد تحدث سريعا والوقوف على آليات التعامل معها، معلنة أن كل السلع متوفرة بالسوق، وتتبع ذلك زيادة ملحوظة فى حجم المعروض بالأسواق لتلبية كامل احتياجات المواطنين؛ ما يؤدي إلى انضباط الأسعار ومزيد من استقرار السوق الشهر الجارى.
اللحوم: الانخفاض مرتقب بسبب قلة الإقبال على الشراء
قال شلبي جابر، سكرتير عام شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم ستتراجع خلال الأسبوع الجاري وسيستمر الأمر طوال شهر على الأقل تأثرا بتوافر اللحوم بالمنازل.
وأضاف جابر أن الإقبال على شراء اللحوم فى الموسم الحالى انخفض بنسبة
اللحوم: الانخفاض مرتقب بسبب قلة الإقبال على الشراء
قال شلبي جابر، سكرتير عام شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم ستتراجع خلال الأسبوع الجاري وسيستمر الأمر طوال شهر على الأقل تأثرا بتوافر اللحوم بالمنازل.
وأضاف جابر أن الإقبال على شراء اللحوم فى الموسم الحالى انخفض بنسبة 20% عن المواسم السابقة نتيجة ارتفاع الأسعار وقلة الإقبال، متوقعا عزوف المواطنين عن الشراء خلال الفترة التى تتبع عيد الأضحى المبارك.
وأطلقت وزارة الزراعة المشروع القومي لإحياء البتلو الذى يعطي تمويلا حتى 400 ألف جنيه للأفراد، بقيمة 10 آلاف جنيه للشراء، و5 آلاف جنيه للتغذية لكل رأس، بفائدة بسيطة 5% متناقصة، ويمنح لأول مرة الإقراض لكل من الأبقار والجاموس على السواء، ويتم الترقيم والتحصين والتسجيل على الحيوانات فور شرائها لدى المستفيد مع التأمين عليها، ليضمن المستفيد التعويض إذا ما نفق حيوانه.
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"الدواجن": 5% انخفاضا بعد العيد
أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن أسعار الدواجن تشهد تراجعا ملحوظا لا يقل عن 5% مقارنة بأسعار الشهر الماضى لتسجل الدواجن البيضاء نحو 22 جنيها للكيلو، والدواجن الأمهات نحو 18 جنيها للكيلو، والساسو سجلت نحو 34 جنيها للكيلو، متوقعا استقرار الأسعار على مدار الأسبوع الجاري عند هذا الانخفاض الأخير.
ويصل إجمالي استهلاك مصر من الدواجن إلى نحو 700 ألف طن سنويا، في وقت تنتج فيه مزارع الدواجن نحو 2.5 مليون دجاجة يوميا لتلبية احتياجات السوق، وسد الفجوة بين العرض والطلب، ويصل عدد مزارع الدواجن إلى نحو 47 ألف مزرعة، ويبلغ عدد المزارع المرخصة رسميا نحو 20 ألف مزرعة، ويعمل العدد الباقي خارج المنظومة الرسمية.
شعبة البقالة: تراجع فى أسعار الترمس والحمص خلال الأسبوع الجاري
أكد أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة البقالة بغرفة تجارة القاهرة، أن أسعار الترمس وحمص الشام تراجعت بعد عيد الأضحى بعد زيادة الطلب عليها قبل العيد باعتبار أن توفيرهما فى العيد أحد الطقوس الأصيلة لدى قطاع كبير من الأسر المصرية، موضحا أن الأسعار ستواصل انخفاضها خلال الأيام القليلة المقبلة أيضا مع تراجع حجم الشراء مقابل زيادة المعروض منهما فى السوق المحلية.
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25 % انخفاضا فى أسعار الخضار والفاكهة بعد العيد
قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار بعض أصناف الخضراوات والفاكهة تراجعت فى الأسواق بعد عيد الأضحى المبارك بنسبة تراوحت من 15% لـ25%، مؤكدا أنها ستحافظ على هذا الانخفاض الأخير طوال الأسبوع الجاري.
وتنتج مصر نحو 14 مليون طن خضراوات سنويا، خلال الفترة من 2011 إلى 2015، تفقد منها نحو 3 ملايين طن سنويا بنسبة 22% من إجمالي الإنتاج المحلي، بينما يبلغ إنتاج مصر من الفاكهة نحو 7 ملايين طن سنويا، وتفقد مصر منها نحو مليون طن بنسبة 16%، وتصدر نحو 409 آلاف طن سنويا، ما يشير إلى أن الفاقد 3 أضعاف ما تصدره مصر سنويا.
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