منها اللحوم.. 6 سلع تنخفض أسعارها هذا الأسبوع

عدد من السلع الغذائية تتحرك أسعارها بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، يأتى على رأسها اللحوم الحمراء والدواجن والخضراوات والفاكهة، وفقا لما أعلنته غرفة القاهرة التجارية

تحرير:أسماء فتحى ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ ص

اللحوم

أعلنت غرفة القاهرة التجارية أن هناك انخفاضا ملحوظا فى أغلب المنتجات الغذائية عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، وأنها تقوم برصد دائم لحالة السوق من مختلف الشعب النوعية يوميا، خاصة الشعب التي تمثل قطاعات مهمة وسلعا أساسية بالنسبة للمواطنين للوقوف على أي مستجدات قد تحدث سريعا والوقوف على آليات التعامل معها، معلنة أن كل السلع متوفرة بالسوق، وتتبع ذلك زيادة ملحوظة فى حجم المعروض بالأسواق لتلبية كامل احتياجات المواطنين؛ ما يؤدي إلى انضباط الأسعار ومزيد من استقرار السوق الشهر الجارى.

اللحوم: الانخفاض مرتقب بسبب قلة الإقبال على الشراء قال شلبي جابر، سكرتير عام شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم ستتراجع خلال الأسبوع الجاري وسيستمر الأمر طوال شهر على الأقل تأثرا بتوافر اللحوم بالمنازل. وأضاف جابر أن الإقبال على شراء اللحوم فى الموسم الحالى انخفض بنسبة