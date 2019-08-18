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منها اللحوم.. 6 سلع تنخفض أسعارها هذا الأسبوع

عدد من السلع الغذائية تتحرك أسعارها بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، يأتى على رأسها اللحوم الحمراء والدواجن والخضراوات والفاكهة، وفقا لما أعلنته غرفة القاهرة التجارية
تحرير:أسماء فتحى ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ ص
اللحوم
اللحوم
أعلنت غرفة القاهرة التجارية أن هناك انخفاضا ملحوظا فى أغلب المنتجات الغذائية عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، وأنها تقوم برصد دائم لحالة السوق من مختلف الشعب النوعية يوميا، خاصة الشعب التي تمثل قطاعات مهمة وسلعا أساسية بالنسبة للمواطنين للوقوف على أي مستجدات قد تحدث سريعا والوقوف على آليات التعامل معها، معلنة أن كل السلع متوفرة بالسوق، وتتبع ذلك زيادة ملحوظة فى حجم المعروض بالأسواق لتلبية كامل احتياجات المواطنين؛ ما يؤدي إلى انضباط الأسعار ومزيد من استقرار السوق الشهر الجارى.
اللحوم: الانخفاض مرتقب بسبب قلة الإقبال على الشراء   قال شلبي جابر، سكرتير عام شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم ستتراجع خلال الأسبوع الجاري وسيستمر الأمر طوال شهر على الأقل تأثرا بتوافر اللحوم بالمنازل.   وأضاف جابر أن الإقبال على شراء اللحوم فى الموسم الحالى انخفض بنسبة
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مشروعات-صغيرة (2)

قبل إقراره.. حوافز ومزايا قانون المشروعات الصغيرة

تبدأ لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، في مناقشة مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، وذلك في دور الانعقاد الأخير للبرلمان خلال شهر أكتوبر المقبل. ويتضمن مشروع القانون الجديد العديد من المميزات والحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في محاولة لتشجيع إنشاء تلك المشروعات. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن وجود قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد محفزا قويا للعاملين في القطاع للدخول في المنظومة الرسمية.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأحد 18 أغسطس 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.53 جنيه، ونحو 16.63 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك الزراعي المصري ليسجل نحو 16.61 جنيه للبيع، و16.51 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك قناة السويس، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري الخليجي، وبنك المشرق، وبنك عودة ليسجل نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء.
سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 أغسطس 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1513 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
حديد (3)

رغم انخفاضه 30 دولارا.. لماذا لم تقل أسعار الحديد؟

شهدت أسعار المواد الخام الداخلة فى صناعة حديد التسليح انخفاضا ملحوظا بالبورصات العالمية بنحو 30 دولارا للطن الواحد، في الوقت الذي لم تتراجع فيه أسعار حديد التسليح بالمصانع المحلية، إذ سجلت أسعار المواد الخام ببورصة الصين لأسعار المعادن في 13 أغسطس الجاري 88.5 دولار للطن مقابل 121.58 دولار فى 19 يوليو الماضي، وسط توقعات باستمرار موجة انخفاض أسعار المواد الخام.. فهل تنخفض الأسعار خلال الأيام المقبلة أم تظل على ما هي عليه؟ وهل تتحكم مصانع محددة في أسعار الحديد بالسوق بعيدا عن قانون العرض والطلب؟
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خضار-الشتاء

بسبب زيادة المعروض.. 25% انخفاضا في أسعار الخضراوات

أعلنت شعبة الخضراوات والفواكه بغرفة القاهرة التجارية في تقريرها الأسبوعي، عن انخفاض في أسعار الكثير من الأصناف في قطاعها بنسبة تتراوح ما بين 15 و25% في سوق الجملة، ما ينعكس أيضا على الأسعار في سوق التجزئة. وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفواكه بغرفة القاهرة التجارية، إن سوق الخضراوات والفاكهة مستقرة في ظل زيادة المعروض وركود المبيعات الذي انعكس على تراجع أسعار بعض الأنواع واستقرار بعضها الآخر، باستثناء الفاصوليا التي ننتظر انخفاض سعرها في الفترة المقبلة بعد طرح محصولها الجديد بالسوق.
لحوم

بزيادة 50%.. طرح لحوم إضافية بالمجمعات الاستهلاكية

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة طرح كميات منتجات اللحوم فى منافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة بنسبة 50% استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، بجانب طرح المنتجات من خلال السيارات المتنقلة المجهزة فى الميادين العامة والقرى والنجوع. وأوضحت الشركة، أنه يجرى طرح اللحوم البرازيلي الطازجة 110 جنيهات والسوداني 85 جنيهًا للكيلو، واللحوم المجمدة بسعر 60 جنيهًا للكيلو واللحوم البلدية بسعر 110 جنيهات، واللحوم الضأن السودانية المبردة بسعر 95 جنيهًا للكيلو وطرح الخراف الحية بسعر 62 جنيها للكيلو القائم.
لحوم-حمراء

اللحوم في التموين.. البلدي 110 جنيها والسوداني بـ85

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة طرح كميات منتجات اللحوم فى منافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة بنسبة 50% استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، بجانب طرح المنتجات من خلال السيارات المتنقلة المجهزة فى الميادين العامة والقرى والنجوع. وأوضحت الشركة في بيان رسمي، أنه يجرى طرح اللحوم البرازيلي الطازج 110 جنيهات والسوداني الطازج 85 جنيهًا للكيلو، واللحوم المجمدة المستوردة بسعر 60 جنيهًا للكيلو واللحوم البلدية الطازجة بسعر 110 جنيهات.
الثروة-الداجنة-فراخ-دجاج (2)

منها الدواجن.. 5 سلع قادت تراجع التضخم خلال يوليو

انخفض معدل التضخم السنوي خلال شهر يوليو الماضي مسجلا نحو 7.8%، في مقابل نحو 8.9% خلال شهر يونيو السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 13% خلال شهر يوليو من العام الماضي 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.5% خلال شهر يوليو الماضي، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 312.5 نقطة. وتستهدف الحكومة الوصول بمعدلات التضخم إلى ما بين 6 و7% خلال العام المالي 2020- 2021، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
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