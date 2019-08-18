تشيلسي في مهمة انتقامية أمام ليستر بالدوري اليوم

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ ص

تشيلسي وليستر سيتي

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل تشيلسي الـ19 دون رصيد من النقاط، نظيره ليستر سيتي الـ12 برصيد نقطة واحدة، على ملعب ستامفورد بريدج في تمام الساعة 5:30 عصرًا، وفاز ليستر بمباراة الموسم الماضي على هذا الملعب بهدف جيمي فاردي، وهو انتصار من بين 5 انتصارات فقط حققها ليستر على ملعب تشيلسي في الدوري طوال تاريخه، حيث تعادل في 12 لقاءً وخسر 33 مواجهة أخرى، وحقق البلوز الفوز بأول مباراة في الموسم على ملعبه 14 مرة في آخر 16 موسما.

ولم يخسر تشيلسي سوى مرة واحدة في آخر 22 مباراة في الدوري خاضها على ملعبه، وأتت تلك الهزيمة أمام ليستر، ولم يسبق أن بدأ تشيلسي الموسم بهزيمتين منذ موسم 1973- 1974، كما فشل تشيلسي للمرة الأخيرة في تسجيل أي هدف في أول مباراتين في الدوري في موسم 1995- 1996. وبدوره سجل ليستر سيتي 27 هدفًا خارج أرضه الموسم

ولم يخسر تشيلسي سوى مرة واحدة في آخر 22 مباراة في الدوري خاضها على ملعبه، وأتت تلك الهزيمة أمام ليستر، ولم يسبق أن بدأ تشيلسي الموسم بهزيمتين منذ موسم 1973- 1974، كما فشل تشيلسي للمرة الأخيرة في تسجيل أي هدف في أول مباراتين في الدوري في موسم 1995- 1996.



وبدوره سجل ليستر سيتي 27 هدفًا خارج أرضه الموسم الماضي، أكثر بثلاثة أهداف من تلك التي سجلها على ملعبه، ومع ذلك فشل الثعالب في التسجيل في آخر 3 مباريات خاضها في الدوري خارج أرضه.



ويخوض ليستر سيتي اليوم المباراة رقم 500 في عصر البريميرليج، وهو الفريق رقم 16 الذي يصل إلى هذا الرقم.



ولم يتمكن مدرب ليستر، بريندان رودجرز، من الفوز على تشيلسي في 12 مواجهة سابقة كمدرب، حيث تعادل في 6 لقاءات وخسر مثلها.