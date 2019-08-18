رياضة

تشيلسي في مهمة انتقامية أمام ليستر بالدوري اليوم

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ ص
تشيلسي وليستر سيتي
تشيلسي وليستر سيتي
تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل تشيلسي الـ19 دون رصيد من النقاط، نظيره ليستر سيتي الـ12 برصيد نقطة واحدة، على ملعب ستامفورد بريدج في تمام الساعة 5:30 عصرًا، وفاز ليستر بمباراة الموسم الماضي على هذا الملعب بهدف جيمي فاردي، وهو انتصار من بين 5 انتصارات فقط حققها ليستر على ملعب تشيلسي في الدوري طوال تاريخه، حيث تعادل في 12 لقاءً وخسر 33 مواجهة أخرى، وحقق البلوز الفوز بأول مباراة في الموسم على ملعبه 14 مرة في آخر 16 موسما.
ولم يخسر تشيلسي سوى مرة واحدة في آخر 22 مباراة في الدوري خاضها على ملعبه، وأتت تلك الهزيمة أمام ليستر، ولم يسبق أن بدأ تشيلسي الموسم بهزيمتين منذ موسم 1973- 1974، كما فشل تشيلسي للمرة الأخيرة في تسجيل أي هدف في أول مباراتين في الدوري في موسم 1995- 1996. وبدوره سجل ليستر سيتي 27 هدفًا خارج أرضه الموسم
اقرأ المزيد
اليكسيس-سانشيز‎

سولسكاير يلمح إلى اقتراب سانشيز من الرحيل

اعترف المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، بأن النجم التشيلي أليكسيس سانشيز قد يرحل عن صفوف مانشستر يونايتد، قبل انتهاء موسم الانتقالات الصيفية جار في الدوريات الأوروبية، وأجرى وكيل أعمال سانشيز الكثير من المفاوضات مع مسؤولي مانشستر يونايتد بشأن إمكانية رحيل المهاجم التشيلي على سبيل الإعارة لصفوف فريق إنتر الإيطالي، وذلك بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" في نسخته الإيطالية، ومن المتوقع أن يجري سانشيز اليوم الثلاثاء الكشف الطبي في إنتر تمهيدًا لرحيله على سبيل الإعارة.
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

جلسة بين عامر حسين وشوقي غريب لحسم موعد نهائي الكأس

يعقد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، جلسة مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، غدًا أو بعد غدٍ؛ لحسم موعد نهائي كأس مصر، ويسعى عامر لإقناع غريب بترك لاعبي المنتخب الأوليمبي المنضمين من الفريقين الصاعدين لنهائي الكأس، وفي حال موافقة غريب، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل الجبلاية، أنه في حالة موافقة غريب فسيكون الاتجاه الأقرب إقامة النهائي يوم 4 أو 5 سبتمبر، وفي حال رفض مدرب المنتخب فأن النهائي قد يقام يوم 11 أو 12 من الشهر المقبل.
محمد-عواد (1)

سعفان الصغير: علاقتي بمدرب المنتخب انتهت بسبب عواد

قال سعفان الصغير، مدرب حراس المرمى لفريق الإسماعيلى، إن قدوم مدرب أجنبي لن يضيف للفريق جديدا في الفترة المقبل، مضيفا: «لو معملناش حاجة الموسم الجديد للإسماعيلي هيبقى شكلنا وحش». وأكد الصغير، في تصريحاته لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «صدى البلد»: «ستكون مفاجأة كبيرة إذا حالفنا التوفيق ونجحنا مع الإسماعيلي هذا الموسم، نحن تعلمنا الدرس عقب الخروج من البطولة الإفريقية الموسم الماضي، ونرغب في تحقيق نتائج إيجابية في البطولات القادمة».
اقرأ المزيد من الأخبار
كلوب (3)

كلوب يكشف سبب غياب لوفرين ويتغنى بتشيلسي

يُنظر إلى ليفربول على أنه المرشح الأقرب للتتويج بمباراة السوبر الأوروبي ضد تشيلسي، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها تشيلسي أمام مانشستر يونايتد، برباعية نظيفة، في بداية الدوري، لكن الألماني يورجن كلوب، مدرب الريدز يعتقد أن الخسارة لم تكن تعكس أداءهم. وقال مدرب ليفربول: "لم أكن أعرف أن الجميع توقعوا أن نفوز.. لا مشكلة فيما يفكر فيه الناس من حولنا، ونحترم تشيلسي كثيرًا، إذا رأيت المباراة ضد يونايتد وإذا رأيت النتيجة فقط، فلن يكون لديك أي فكرة عن كيفية اللعب، لقد لعبوا مباراة جيدة".
بيدرو-لاعب-تشيلسي (2)

نجم تشيلسي: العقلية سلاحنا للتتويج بالسوبر الأوروبي

وصف الإسباني سيزار أزبيلكويتا، مدافع وقائد تشيلسي، مباراة السوبر الأوروبي أمام ليفربول، المقامة على ملعب فودافون بارك بمدينة إسطنبول التركية، بـ"الفرصة الكبيرة" لبداية الموسم بشكل رائع، قائلا: "لقد فزنا ببطولات عديدة في أوروبا، خسرنا السوبر مرتين في 2012 و2013، ولكنها تبقى بطولة كبيرة، وطريقة رائعة لبداية الموسم". وأقر سيزار أزبيلكويتا بأن الخسارة برباعية نظيفة أمام مانشستر يونايتد، الأحد الماضي، في أولى جولات البريميرليج كانت قاسية للغاية، على الرغم من أن فريقه كان مهيمنا على مجريات الشوط الأول تماما.
فان-دايك-محمد-صلاح

فان دايك يقلل من أهمية الفوز بالكرة الذهبية

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، ثقته الكبيرة في قدرة الحارس الإسباني أدريان على تعويض غياب زميله المصاب، البرازيلي أليسون بيكر، في مباراة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي، اليوم الأربعاء بمدينة إسطنبول التركية. وقال فان دايك: "أدريان يقضي أسبوعه الثاني مع الفريق، وهو يعمل بجهد كبير، وبالنسبة له من الجيد أن يبدأ مسيرته بمباراة مثل هذه، وبالطبع لم يكن يتوقع هذا السيناريو، بإصابة أليسون، ولكنه يمتلك الخبرة، وسيعبر عن قدراته وإمكاناته. لقد لعب سنوات عديدة في البريميرليج".
كلوب (2)

«العودة لإسطنبول وأهداف المرحلة».. كلوب يتحدث

رفض الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، تحديد أي أهداف في هذه المرحلة من الموسم، قبل مباراة السوبر الأوروبي ضد تشيلسي، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، بمدينة إسطنبول التركية. وحقق يورجن كلوب أول لقب أوروبي له الموسم الماضي، بعدما قاد ليفربول لتحقيق دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بعد الفوز على توتنهام بهدفين دون رد، ورغم أن ليفربول لم يفز بلقب الدوري منذ عام 1989- 1990، فإن المدرب رفض أن يكون لقب البريميرليج أحد أهدافه في هذه المرحلة من الموسم.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org