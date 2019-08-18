كثافات مرورية متوسطة وتكدس بمحور جوزيف تيتو

رصدت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور كثافات مرتفعة بشكل نسبي على الطريق الدائري من المريوطية إلى الأتوستراد بدءًا من منطقتي أثر النبي والبساتين

تحرير:سماح عوض الله ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ ص

حملات مرورية - أرشيفية

شهدت محاور محافظتي القاهرة والجيزة كثافات مرورية متوسطة، صباح اليوم الأحد، وذلك بمعدلات سير تصل إلى 65% تزامنا مع الذروة الصباحية، باستثناء محور جوزيف تيتو بنطاق منطقة النزهة، الذى شهد تكدسا جراء حادث مروري، تعرض خلاله مواطن للإصابة على أثر اصطدامه بسيارة ملاكي مسرعة، وجارٍ نقل المصاب إلى المستشفى ورفع السيارة المتسببة فى الحادث والقبض على قائدها، بينما انتظمت حركة المرور بالطرق الصحراوية والساحلية وشهدت مداخل القاهرة كثافات مرتفعة نسبيا بسبب حركة الوافدين من المحافظات.

سجلت شاشات المراقبة بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور انتظاما فى حركة سير المركبات بالطرق الصحراوية والساحلية، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية القائمة على تفقد المرور والخدمات الأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وتأمين رحلات المواطنين من الأقاليم