كثافات مرورية متوسطة وتكدس بمحور جوزيف تيتو
رصدت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور كثافات مرتفعة بشكل نسبي على الطريق الدائري من المريوطية إلى الأتوستراد بدءًا من منطقتي أثر النبي والبساتين
تحرير:سماح عوض الله
١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ ص
حملات مرورية - أرشيفية
شهدت محاور محافظتي القاهرة والجيزة كثافات مرورية متوسطة، صباح اليوم الأحد، وذلك بمعدلات سير تصل إلى 65% تزامنا مع الذروة الصباحية، باستثناء محور جوزيف تيتو بنطاق منطقة النزهة، الذى شهد تكدسا جراء حادث مروري، تعرض خلاله مواطن للإصابة على أثر اصطدامه بسيارة ملاكي مسرعة، وجارٍ نقل المصاب إلى المستشفى ورفع السيارة المتسببة فى الحادث والقبض على قائدها، بينما انتظمت حركة المرور بالطرق الصحراوية والساحلية وشهدت مداخل القاهرة كثافات مرتفعة نسبيا بسبب حركة الوافدين من المحافظات.
سجلت شاشات المراقبة بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور انتظاما فى حركة سير المركبات بالطرق الصحراوية والساحلية، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية القائمة على تفقد المرور والخدمات الأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وتأمين رحلات المواطنين من الأقاليم
سجلت شاشات المراقبة بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور انتظاما فى حركة سير المركبات بالطرق الصحراوية والساحلية، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية القائمة على تفقد المرور والخدمات الأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وتأمين رحلات المواطنين من الأقاليم والقاهرة الكبرى.
وينفذ رجال المرور تعليمات بتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق، مع عدم التهاون في رصد المخالفات، والعمل على فك أي ازدحام مروري في حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.
وفى سياق ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، ارتكزت قوات المتابعة من رجال المرور لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، وضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 1558 مخالفة خلال 24 ساعة التقطتها الرادارات بالطرق السريعة، مع الحرص على استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.
وتهدف الحملات المرورية القائمة على رصد المخالفات بواسطة الرادار، إلى الحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.
كما تشن الإدارة العامة للمرور حملة لرصد جميع المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى الجهات المعنية، واستهدفت الحملة كذلك الطرق السريعة للحد من الحوادث، ومنع القيادة تحت تأثير المخدرات.
ورصدت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور كثافات مرتفعة بشكل نسبي على الطريق الدائري من المريوطية إلى الأتوستراد بدءًا من منطقتي أثر النبي والبساتين، وأيضا للقادم من الطريق الزراعي إلى نفق السلام يوجد زحام مروري بمنطقتى المرج والمؤسسة.
وشهد المحور الأرضي برمسيس كثافات مرورية فوق المتوسطة بسبب حركة سيارات الأجرة بالتزامن مع ساعات الذروة الصباحية، وامتدت الكثافة إلى منطقة العباسية، إلى أن تبدأ فى الانخفاض تدريجيا باتجاه مدينة نصر والقاهرة الجديدة.
وبالنسبة لأعلى محور 26 يوليو للقادم من مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد باتجاه ميدان لبنان، توجد كثافة مرورية متوسطة، ويفضل للقادمين من هذا الاتجاه خلال الذروة الصباحية اتخاذ محور روض الفرج أو القوس الغربي.
وشهد ميدان الرماية كثافات فوق المتوسطة أمام القادم من طريق الفيوم، وشهد شارع الهرم كثافة مرتفعة فى الاتجاه إلى ميدان الجيزة، بينما بدت الكثافة متوسطة على النظير الموازي له فى شارع فيصل، وامتدت حتى جامعة القاهرة ليتمتع بعدها شارع السودان بسيولة مرورية أمام المتجه إلى مناطق الدقي ووسط القاهرة.