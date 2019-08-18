قبل إقراره.. حوافز ومزايا قانون المشروعات الصغيرة

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الفترة المقبلة، ويقدم القانون مجموعة من الحوافز لأصحاب هذه المشروعات
تبدأ لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، في مناقشة مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، وذلك في دور الانعقاد الأخير للبرلمان خلال شهر أكتوبر المقبل.
ويتضمن مشروع القانون الجديد العديد من المميزات والحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في محاولة لتشجيع إنشاء تلك المشروعات.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن وجود قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد محفزا قويا للعاملين في القطاع للدخول في المنظومة الرسمية.
مزايا قانون المشروعات الصغيرة
يعكس مشروع القانون الجديد كإطار قانوني وتنظيمي، حرص الدولة على النهوض بتلك المشروعات، ودمجها في الاقتصاد الرسمي، بما تحققه من توفير فرص العمل وتحسين معيشة المواطنين.
ويهدف القانون إلى تقديم حوافز للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، في صورة خدمات وتيسيرات للحصول
مزايا قانون المشروعات الصغيرة
يعكس مشروع القانون الجديد كإطار قانوني وتنظيمي، حرص الدولة على النهوض بتلك المشروعات، ودمجها في الاقتصاد الرسمي، بما تحققه من توفير فرص العمل وتحسين معيشة المواطنين.
ويهدف القانون إلى تقديم حوافز للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، في صورة خدمات وتيسيرات للحصول على تمويل، لتشجيعها على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
ويتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من المزايا فى بنوده، والخاصة بتقديم حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب تقديم مجموعة من التسهيلات في الحصول على التراخيص.
وجاءت أهم مزايا القانون وفقا لما يلي:
-إتاحة التمويل للمشروعات وإجراءات بدء التعامل.
-إعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
-تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
-تنظيم إجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي.
-توفير حوافز وتيسيرات جديدة فى الإجراءات، وحوافز ترتبط بجهات أخرى؛ مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
-إقرار ضريبة ميسرة أو مقطوعة.
-تسهيلات لتميز بعض المشروعات الإنتاجية.
حوافز القانون الجديد
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد يتضمن حوافز ضريبية وجمركية، لافتا إلى أهمية هذا القطاع الحيوى فى دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة لإنشاء 13 مجمعا صناعيا، موضحا أن هناك اهتماما خاصا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بهدف خفض معدل البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات.
وتضمن مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حوافز غير مسبوقة للمشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى، والتى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط والإجراءات المقررة في القانون.
كما يقدم القانون الجديد مجموعة من الحوافز لمشروعات ريادة الأعمال، والتحول الرقمى والذكاء الصناعى، والصناعية، والمشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها، والمشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج، والتى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيواني، والتى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك، بالإضافة إلى المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
وتشمل الحوافز التي يقدمها القانون الجديد كلا من:
-رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.
-منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير.
-يتيح القانون الجديد للدولة تحمُّل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
-يسهم القانون في تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي لأصحاب المشروعات.
-يتيح القانون الجديد إمكانية رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
-إعفاء تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.