قبل إقراره.. حوافز ومزايا قانون المشروعات الصغيرة

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الفترة المقبلة، ويقدم القانون مجموعة من الحوافز لأصحاب هذه المشروعات

تحرير:رنا عبد الصادق ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ ص

المشروعات الصغيرة

تبدأ لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، في مناقشة مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، وذلك في دور الانعقاد الأخير للبرلمان خلال شهر أكتوبر المقبل. ويتضمن مشروع القانون الجديد العديد من المميزات والحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في محاولة لتشجيع إنشاء تلك المشروعات. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن وجود قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد محفزا قويا للعاملين في القطاع للدخول في المنظومة الرسمية.

مزايا قانون المشروعات الصغيرة يعكس مشروع القانون الجديد كإطار قانوني وتنظيمي، حرص الدولة على النهوض بتلك المشروعات، ودمجها في الاقتصاد الرسمي، بما تحققه من توفير فرص العمل وتحسين معيشة المواطنين. ويهدف القانون إلى تقديم حوافز للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، في صورة خدمات وتيسيرات للحصول