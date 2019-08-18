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صحف الإمارات: عهد جديد بالسودان بعد الإعلان الدستوري

الصحف تناولت تزويد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في خليج عمان بمعدات مختلفة تستخدم في مهمات الرصد والتفقد وزيادة القدرات القتالية وتقديم خدمات الدعم
تحرير:وفاء بسيوني ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص
صحف إماراتية
صحف إماراتية
تصدّر التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري في السودان مانشيتات الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، كما استعرضت تطورات الصراع في الشرق الأوسط، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. ذكرت صحيفة "الاتحاد" تحت عنوان "السودان.. عهد جديد بلمسات إنسانية"، أن اللحظات التاريخية بقاعة الصداقة في الخرطوم أعادت الفرحة والابتسامة للشعب السوداني من جديد بعد سنوات ثلاثين عجاف، قضاها في بؤس وحروب وتشرد، وها هي جموع الشعب السوداني خرجت أمس، لا للتظاهر والاحتجاج كما فعلت خلال الأشهر الثمانية الماضية، بل للاحتفال والفرح.
وقع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى "الحرية والتغيير" في العاصمة، الخرطوم، بصفة نهائية، أمس السبت، على الوثائق النهائية للفترة الانتقالية، وانطلقت مراسم التوقيع بحضور إقليمي ودولي لممثلي الدول والمنظمات الدولية.  وتحت عنوان "فجر السودان يبزغ بعد انحسار ليل الإخوان"، أشارت صحيفة "الخليج"
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قوات الاحتلال - فلسطين

استشهاد 3 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، عن استشهاد 3 فلسطينيين بنيران جنود الاحتلال الإسرائيليين في شمال قطاع، وفقًا للعربية. وشن الطيران الحربي لجيش الاحتلال، أمس السبت، غارات عدة على مناطق شمال غزة، وذلك وفق ما أدلى به شاهد عيان، ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن الطيران الإسرائيلي شن غارة شمال قطاع غزة، بعد محاولة شبان اجتياز الحدود والوصول إلى الأراضي الإسرائيلية شرق بيت لاهيا، وصرح الناطق الرسمي باسم الجيش أفيخاي أدرعي: "قوات الجيش رصدت مشتبها فيهم وهم مسلحين بالقرب من السياج الأمني شمال قطاع غزة، وأن مروحية حربية ودبابة أطلقت باتجاههم النار".
القنصلية-السعودية في-تركيا (1)

اعتداء مسلح على سعوديين بتركيا.. والسفارة تحذر

حذرت السفارة السعودية في تركيا، اليوم الأحد، مواطني المملكة المتواجدين في إسطنبول، بعد الاعتداء على أحد السعوديين المتواجدين في منطقة "شيلشي". وقالت السفارة السعودية، في بيان لها نشر عبر حسابها بموقع تويتر، "نظرا لتعرض مواطنين أثناء تواجدهما بأحد الكافيهات في منطقة "شيلسي" بإسطنبول لاعتداء مسلح من مجهولين نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما". وأضافت السفارة السعودية، "لذا السفارة من المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة إسطنبول أخذ الحيطة والحذر"، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
غارة-لتحالف-دعم-الشرعية-في-اليمن

مصرع قيادي حوثي.. والجيش يحرر صعدة شمالي اليمن

حررت قوات الجيش الوطني، بإسناد قوات التحالف العربي مناطق جديدة، بمديرية باقِم شمالي محافظة صعدة شمالي اليمن. وقالت مصادر عسكرية، إن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات المتمردة، وتدمير آليات تابعة لها. وأكدت المصادر، أن قوات الجيش اليمني حررت قرية "خشبان"، بالإضافة إلى عدد من التلال المحيطة بجبل "النار" الاستراتيجي، والمطلة على قرية "آل حسن"، فضلا عن قطع خطوط إمداد مليشيات الحوثي الموالية لإيران، إلى أغلب مواقعها في جبل النار - وفقا لــ"سكاي نيوز".
قوات الاحتلال الإسرائيلي

طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على شمال غزة

شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، غارات عدة على مناطق شمال غزة، وذلك وفق ما أدلى به شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" الروسية، ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن الطيران الإسرائيلي شن غارة شمال قطاع غزة، بعد محاولة شبان اجتياز الحدود والوصول إلى الأراضي الإسرائيلية شرق بيت لاهيا، وأن هناك أنباء عن مقتل فلسطينيين في أثناء محاولتهم التسلل من قطاع غزة إلى إسرائيل. وصرح الناطق الرسمي باسم الجيش أفيخاي أدرعي: "قوات الجيش رصدت مشتبها فيهم وهم مسلحين بالقرب من السياج الأمني شمال قطاع غزة، وأن مروحية حربية ودبابة أطلقت باتجاههم النار".
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توقيع الاتفاقية فى السودان (2)

بدء مراسم توقيع وثائق الفترة الانتقالية في السودان

بدأت مراسم التوقيع النهائي لوثائق الفترة الانتقالية في السودان، اليوم السبت، بحضور عدد من قادة الدول ومسؤولين كبار، بما يمثل بداية جدية في تاريخ السودان الحديث. وكان من أوائل الواصلين إلى الخرطوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يترأس الاتحاد الإفريقي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وتوالى قدوم الرؤساء والزعماء إلى الخرطوم ومنهم رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين تواديرا، ورئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي إتنو، كما وصل رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير.
السودان (4)

«فرح السودان».. الخرطوم تبدأ أولى خطواتها الانتقالية

"فرح السودان".. هكذا أطلق السودانيون على الحدث الذي تشهده اليوم وهو التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري المقرر اليوم السبت الموافق 17 أغسطس ، حيث يأمل هذا الشعب أن يفتح هذا الأمر الطريق أمام استقرار بلادهم. فبعد 30 عاماً من الحكم العسكري بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير بفعل احتجاجات شعبية واسعة، يدخل السودان اليوم مرحلة جديدة في تاريخه السياسي بتوقيع هذا الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير لتدشين حقبة جديدة في تاريخ البلاد ولتحديد ملامح الفترة الانتقالية ما بعد عمر البشير.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: فرح في السودان.. وقطر تمول القاعدة

أبرزت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، استعدادات السودان للتوقيع اليوم على الوثيقة الدستورية، كما تناولت الأوضاع في اليمن وفلسطين، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن السودانيين يحتفلون اليوم بإبرام وثائق الانتقال للسلطة المدنية في تمام الساعة الواحدة ظهرا بقاعة الصداقة بالخرطوم، بحضور عدد من رؤساء الدول وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والبعثات الدبلوماسية وقادة وزعماء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والطوائف الدينية الإسلامية والمسيحية في السودان.
مظاهرات في السودان

لا تراجع .. السودانيون متمسكون بخريطة المدنية

أكد القيادي في قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان وجدي صالح، التزام تلك القوى والمجلس العسكري الانتقالي، باستحقاقات الإعلان الدستوري، التي تضمن انتقال الحكم من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية، وأضاف في تصريح للصحفيين بالخرطوم، أن هناك التزاما بالمواعيد الواردة في وثيقة الإعلان الدستوري، التي سيتم توقيعها نهائيا السبت المقبل، بحضور الرعاة والمجتمع الدولي والإقليمي، وسيشهد السودان احتفالات شعبية، ابتهاجا بالتحول الحقيقي الحادث في البلاد، الذي نأمل أن يعالج مشكلات البلاد.
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