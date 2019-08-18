صحف الإمارات: عهد جديد بالسودان بعد الإعلان الدستوري

الصحف تناولت تزويد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في خليج عمان بمعدات مختلفة تستخدم في مهمات الرصد والتفقد وزيادة القدرات القتالية وتقديم خدمات الدعم

تحرير:وفاء بسيوني ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص

تصدّر التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري في السودان مانشيتات الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، كما استعرضت تطورات الصراع في الشرق الأوسط، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. ذكرت صحيفة "الاتحاد" تحت عنوان "السودان.. عهد جديد بلمسات إنسانية"، أن اللحظات التاريخية بقاعة الصداقة في الخرطوم أعادت الفرحة والابتسامة للشعب السوداني من جديد بعد سنوات ثلاثين عجاف، قضاها في بؤس وحروب وتشرد، وها هي جموع الشعب السوداني خرجت أمس، لا للتظاهر والاحتجاج كما فعلت خلال الأشهر الثمانية الماضية، بل للاحتفال والفرح.

وقع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى "الحرية والتغيير" في العاصمة، الخرطوم، بصفة نهائية، أمس السبت، على الوثائق النهائية للفترة الانتقالية، وانطلقت مراسم التوقيع بحضور إقليمي ودولي لممثلي الدول والمنظمات الدولية. وتحت عنوان "فجر السودان يبزغ بعد انحسار ليل الإخوان"، أشارت صحيفة "الخليج"

وقع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى "الحرية والتغيير" في العاصمة، الخرطوم، بصفة نهائية، أمس السبت، على الوثائق النهائية للفترة الانتقالية، وانطلقت مراسم التوقيع بحضور إقليمي ودولي لممثلي الدول والمنظمات الدولية.

وتحت عنوان "فجر السودان يبزغ بعد انحسار ليل الإخوان"، أشارت صحيفة "الخليج" إلى أن الاحتفالات عمّت الشوارع في الخرطوم، ووقع الوثيقة الدستورية نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، وممثل تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير أحمد الربيع في قاعة فخمة تطل على نهر النيل في الخرطوم.



وتجمع آلاف السودانيين في الشارع قرب مكان الاحتفال الرسمي الذي استغرق أكثر من ثلاث ساعات.

وفور انتهاء التوقيع، حمل رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الوثيقة التي وضعت في غلاف سميك باللون الأخضر عاليا، ولوح بها وسط تصفيق الحاضرين، وبينهم رؤساء أفارقة إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كما حضر وزراء ومسؤولون من دول خليجية وعربية.

وثمّن الوسيط الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات، جهود دول الخليج في دعم الاتفاق الذي وقع أمس في السودان بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير. وقال ولد لبات في كلمته بمؤتمر صحفي من الخرطوم، إنهم متعجلون لأن يعود السودان إلى قلب إفريقيا، في إشارة إلى عودته إلى عضوية الاتحاد الإفريقي.



وأوضحت صحيفة "الإمارات اليوم" أن وزير دولة الإمارات الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، شارك في مراسم حفل التوقيع على وثائق الانتقال للسلطة المدنية بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير في الخرطوم.

وأكد الجابر وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة مع السودان الشقيق، في مسعاه نحو تأسيس نظام سياسي قادر على النهوض بالدولة والسير بها نحو مستقبل مزدهر.



وشدد الجابر على ثبات موقف الإمارات الداعم للسودان وشعبه في كل ما يحقق أمنه واستقراره، معربا عن تطلع دولة الإمارات إلى أن تشكل هذه الخطوة الإيجابية والمهمة بداية لمرحلة جديدة تضمن مشاركة كل الأطياف الشعبية الوطنية فيها، بما ينعكس على رسوخ النظام السياسي واستقراره.



وبالانتقال إلى سوريا وتحت عنوان "الجيش السوري يصعد عملياته في إدلب"، أفادت صحيفة "البيان" أن قوات الجيش السوري صعدت من هجماتها في إدلب وشمال البلاد بدعم روسي، حيث واصلت تقدمها في المعارك التي تخوضها ضد العناصر المتشددة.



بينما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطون محليون، أمس، أن أكثر من 24 مدنيا، منهم 11 طفلا، لقوا حتفهم في غارات جوية على مدى يومين، موضحا أن قصفا جويا لقوات الجيش السوري على قرية دير شرقي القريبة من مدينة معرة النعمان جنوب إدلب، تسبب في مقتل سبعة مدنيين، هم سيدة وستة من أولادها، ثلاثة منهم دون سن الـ18.



وتحت عنوان "قطر تسقط من عرش الغاز رسميا في 2020"، أوضحت "الاتحاد" أنه تأكيدا للتقارير التي تسارعت وتيرتها خلال الشهور القليلة الماضية بشأن قرب فقدان قطر صدارة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المُسال في العالم، أكدت مصادر حكومية في كانبيرا أن أستراليا ستتربع خلال العام المقبل وبشكل دائم، على رأس قائمة الدول المُصدرة لهذا المورد المهم من موارد الطاقة، وذلك بعد سنوات طويلة احتكرت خلالها الدوحة هذه المكانة التي درت عليها عائدات، استخدمتها في تمويل مشاريعها المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وكشفت المصادر الحكومية عن أن أستراليا تمكنت بالفعل قبل شهور من انتزاع صدارة إنتاج الغاز، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة والابتكار والعلوم في البلاد.





وحول الشأن الإيراني وتحت عنوان "الحرس الثوري الإيراني يعزز بحريته في خليج عمان"، كشفت "الخليج" عن أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في خليج عمان، تزودت بمعدات مختلفة تستخدم في مهمات الرصد والتفقد وزيادة القدرات القتالية وتقديم خدمات الدعم، في وقت تزايدت فيه الشكوك في إمكان إبحار الناقلة الإيرانية التي أمر القضاء في جبل طارق بالإفراج عنها، بعد مساعٍ أمريكية لاستمرار احتجازها.

وأكد التليفزيون الإيراني، أمس السبت، أن المعدات الجديدة التي تزودت بها بحرية الحرس الثوري، تشمل بارجة استخباراتية قتالية قادرة على رصد وتتبع مختلف أنواع السفن، وغواصة من طراز "غدير" لتنفيذ مهمات تفقدية في خليج عمان، وسفينة للقطر وتقديم خدمات الدعم، إضافة إلى مروحية من طراز "إيه بي 212" لزيادة القدرات القتالية.



وحول تطورات الأوضاع في الهند وباكستان، أشارت "الإمارات اليوم" إلى تبادل الهند وباكستان إطلاق النار بكثافة عبر الحدود بينهما، أمس، بعد ساعات من عقد مجلس الأمن أول جلسة بخصوص كشمير منذ نحو 50 عاما، على أثر إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي في القسم الذي تسيطر عليه من الإقليم المتنازع عليه.

وتدور اشتباكات ومناوشات بشكل متقطع على خط المراقبة، الذي يقسم الإقليم منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947.



ويأتي تبادل إطلاق النار بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الدستوري الخاص بالقسم الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير، في الخامس من أغسطس الجاري، الأمر الذي أثار تظاهرات من السكان المحليين وغضب باكستان واستياء الصين.

ونقلت "البيان" عن مسؤول حكومي كبير في الهند، قوله إن تبادل إطلاق النار لا يزال جاريا، ووصفه بأنه كثيف. وذكرت مصادر أن جنديا هنديا قتل، ولم تعلق باكستان بعد على أعمال العنف.



"الاتحاد" تناولت دعوة أكثر من مئة نائب بريطاني رئيس الوزراء بوريس جونسون، لقطع إجازته والانعقاد حالا لمناقشة مسألة خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.

وتنتهي العطلة الصيفية للبرلمان في 3 سبتمبر، لكن النواب الموقعين على الرسالة طالبوا جونسون بدعوة مجلس العموم لقطع إجازته والانعقاد بشكل دائم حتى 31 أكتوبر، وهو التاريخ المحدد لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.