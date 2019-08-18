زيدان يؤكد بقاء بيل في ريال مدريد

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ ص

جاريث بيل

أشاد الفرنسي زين الدين زيدان بلاعبه جاريث بيل، بعد مشاركته في فوز ريال مدريد، أمس السبت، على سيلتا فيجو بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وفي فترة التحضير للموسم الجديد، قال زيدان إنه من الأفضل للنجم الويلزي الرحيل غدا عن ريال مدريد، وبعدما شارك أساسيا في مباراة أمس، يبدو أن الوضع اختلف، وقال المدرب الفرنسي في هذا الشأن: "بيل سيبقى معنا، كل اللاعبين الذين نملكهم يساعدوننا على التفكير بإيجابية، علينا التركيز على الموسم لا أكثر. مثلت إصابة إيدين هازارد حظا سيئا بالنسبة لنا، ولكن هذا لم يغير فكرتنا عن إشراك بيل أساسيا".

وأضاف: "جاريث بيل وخاميس رودريجز، كل لاعب سيدافع عن قميص النادي بالطريقة التي يستحقها الفريق". وتابع: "قدمنا مباراة متكاملة منذ البداية، وواصلنا ذلك حتى بعد طرد لوكا مودريتش، وعانينا لكي نخرج بتلك النتيجة، فينيسوس جونيور وبيل قدما الواجبات الدفاعية بصورة مثالية، وكذلك الحال مع لوكاس فاسكيز وإيسكو". وواصل:

وأضاف: "جاريث بيل وخاميس رودريجز، كل لاعب سيدافع عن قميص النادي بالطريقة التي يستحقها الفريق".



وتابع: "قدمنا مباراة متكاملة منذ البداية، وواصلنا ذلك حتى بعد طرد لوكا مودريتش، وعانينا لكي نخرج بتلك النتيجة، فينيسوس جونيور وبيل قدما الواجبات الدفاعية بصورة مثالية، وكذلك الحال مع لوكاس فاسكيز وإيسكو".



وواصل: "قدمنا مستوى جيدا على الصعيد الدفاعي، ونعرف جيدا ما يمكننا فعله عند امتلاك الكرة، نشعر بالرضا والسعادة، لن يكون هناك الكثير من الفرق التي ستأتي إلى هنا وتحقق الانتصار".



واختتم: "أشعر بالسعادة بعد الفترة الإعدادية للموسم، إذ كانت معقدة على صعيد النتائج، ولكنها كانت جيدة على صعيد العمل. ما يهمنا الآن هو المنافسة".