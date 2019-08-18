رياضة

زيدان يؤكد بقاء بيل في ريال مدريد

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ ص
جاريث بيل
جاريث بيل
أشاد الفرنسي زين الدين زيدان بلاعبه جاريث بيل، بعد مشاركته في فوز ريال مدريد، أمس السبت، على سيلتا فيجو بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وفي فترة التحضير للموسم الجديد، قال زيدان إنه من الأفضل للنجم الويلزي الرحيل غدا عن ريال مدريد، وبعدما شارك أساسيا في مباراة أمس، يبدو أن الوضع اختلف، وقال المدرب الفرنسي في هذا الشأن: "بيل سيبقى معنا، كل اللاعبين الذين نملكهم يساعدوننا على التفكير بإيجابية، علينا التركيز على الموسم لا أكثر. مثلت إصابة إيدين هازارد حظا سيئا بالنسبة لنا، ولكن هذا لم يغير فكرتنا عن إشراك بيل أساسيا".
وأضاف: "جاريث بيل وخاميس رودريجز، كل لاعب سيدافع عن قميص النادي بالطريقة التي يستحقها الفريق". وتابع: "قدمنا مباراة متكاملة منذ البداية، وواصلنا ذلك حتى بعد طرد لوكا مودريتش، وعانينا لكي نخرج بتلك النتيجة، فينيسوس جونيور وبيل قدما الواجبات الدفاعية بصورة مثالية، وكذلك الحال مع لوكاس فاسكيز وإيسكو". وواصل:
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ريال- مدريد‎ (1)

راموس وكورتوا يتغنيان بالتغلب على سيلتا فيجو

أشاد سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، بالمستوى الذي قدمه الفريق في الفوز أمس على سيلتا فيجو بنتيجة 3-1 في مستهل مشوار الريال بالدوري الإسباني، وقال راموس حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كانت هذه أفضل طريقة لبداية الموسم، عانينا كثيرًا من تكهنات سلبية في الفترة الإعدادية للموسم ووُجدنا في الظل، ولكننا واصلنا التركيز على كرة القدم فقط، علينا محو الماضي، وعدم الشعور بالقلق من نتائج الماضي، دائمًا تتغير النتائج، هذه هي كرة القدم، وفي النهاية كل ما يتذكره الجماهير هو النتائج الجيدة والفوز بالبطولات".
ليستر سيتي - تشيلسي‎

تشيلسي في مهمة انتقامية أمام ليستر بالدوري اليوم

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل تشيلسي الـ19 دون رصيد من النقاط، نظيره ليستر سيتي الـ12 برصيد نقطة واحدة، على ملعب ستامفورد بريدج في تمام الساعة 5:30 عصرًا، وفاز ليستر بمباراة الموسم الماضي على هذا الملعب بهدف جيمي فاردي، وهو انتصار من بين 5 انتصارات فقط حققها ليستر على ملعب تشيلسي في الدوري طوال تاريخه، حيث تعادل في 12 لقاءً وخسر 33 مواجهة أخرى، وحقق البلوز الفوز بأول مباراة في الموسم على ملعبه 14 مرة في آخر 16 موسما.
الخطيب

الخطيب يقيم تجربة لاسارتي ويرفض القرارات الانفعالية

يعكف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، حاليًا على تقييم شامل لتجربة مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الكرة، وذلك للوقوف على مدى الإيجابيات والسلبيات التي تحيط بها. وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، إن هناك تشاور يتم الآن بين الخطيب ولجنة التخطيط بدون الإتفاق على عقد جلسات حتى الآن، حيث يرفض رئيس النادي اتخاذ قرارات انفعالية أو متعجلة ولكن يدرس الحالة بكل تفاصيلها والملابسات ومن ثم سيتم اتخاذ قرار في صالح الفريق فقط بدون ضغوط او عصبية.
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ريال مدريد يقص شريط الليجا بمواجهة سيلتا فيجو

يستهل ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد بالدوري الإسباني اليوم السبت، وذلك عندما يرحل إلى ملعب بالايدوس لمواجهة سيلتا فيجو في تمام الساعة الخامسة عصرًا، وأبرم مدرب الريال زين الدين زيدان العديد من الصفقات هذا الموسم بهدف إنهاء هيمنة الغريم برشلونة على لقب الدوري الإسباني، ومع ذلك يغيب عنه الكثير من اللاعبين في مواجهة اليوم بسبب الإصابة من فيرلاند ميندي وبراهيم داياز وماركو أسينسيو وإيدين هازارد، وبدوره تعاقد سيلتا فيجو مع 11 لاعبًا هذا الصيف، بعدما تفادى الفريق الهبوط الموسم الماضي بـ5 نقاط فقط.
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هل يرحل بيل وخاميس عن ريال مدريد؟.. زيدان يجيب

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن موقف الثنائي الدولي الويلزي جاريث بيل، والنجم الكولومبي خاميس رودريجيز، وقال مدرب ريال مدريد: «بيل وخاميس لاعبان بالفريق، ومسجلان بقائمة الموسم الجديد، وكمدرب لريال مدريد يجب أن أجهز كل اللاعبين من أجل المشاركة في المباريات، لكن كل شيء من الممكن أن يحدث في المستقبل، ورغم عدم استدعاء خاميس لمباراة اليوم، فإنه ما زال لاعبًا مسجلًا بقائمة ريال مدريد، كل الأمور واردة حتى نهاية أغسطس».
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ريال مدريد يخسر في آخر محطاته الودية قبل الدوري

أنهى فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، المعسكر التحضيري للموسم المقبل 2019-2020، بالخسارة من فريق روما الإيطالي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 لصالح الفريق الإيطالى، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة التي جمعت بينهما بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما. وشارك الفريقان بالتشكيلة الأساسية، كما ظهر إيدين هازارد لأول مرة بالقميص رقم 7، الذى ارتداه عظماء الملكي، ورغم الخسارة فإن الفريق الميرنجي سيطر على المباراة لكن فشل فى تحقيق الفوز واكتفى بالتعادل خلال اللقاء، قبل أن يخسر بركلات الترجيح.
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وكيل أعمال بيل يواصل الحرب الكلامية مع زيدان

قال جوناثان بارنيت، وكيل أعمال جاريث بيل، إن النجم الويلزي لن تجمعه أي علاقة بالمدرب الفرنسي لريال مدريد زين الدين زيدان من جديد، وقال بارنيت في هذا الشأن بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الأمر بسيط للغاية، زيدان لا يحب بيل، ولا توجد أي علاقة بينهما في الوقت الحالي، ولم يسبق أن كانت هناك علاقة طيبة بينهما من قبل"، وتأتي تلك التصريحات لتزيد من حدة التوتر بين بيل وزيدان، بعدما انتقد بارنيت المدرب الفرنسي لعدم احترام بيل بعدما طالب المدرب الفرنسي بضرورة سرعة رحيل النجم الويلزي عن صفوف الفريق الملكي.
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