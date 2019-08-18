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الأرصاد: اليوم أمطار وشبورة واضطراب الملاحة البحرية

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص
طقس حار
طقس حار
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
درجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 24 35شبين الكوم 23 34طنطا 23 34دمنهور 25 32الإسكندرية 26 31بلطيم 24 31مطروح 25 30السلوم 23 30سيوة 24 37بورسعيد 26 32دمياط 25 32الزقازيق 25 35الإسماعيلية 24 36السويس 25 36العريش 23 32رفح 23 32رأس سدر 25 35نخل 20 33نويبع 28 33طابا 26 34كاترين 18 31الطور
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يكرم كبار العلماء الفائزين بجوائز الدولة

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، احتفال مصر بـ"عيد العلم"، المقام بمركز المنارة الدولي بالتجمع الخامس، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وفي بداية مراسم الاحتفال التقطت صورة تذكارية تضم الرئيس والدكتور خالد عبد الغفار وأوائل الامتحان المعرفي.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يشهد الاحتفال بعيد العلم «بث مباشر»

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، مقر انعقاد احتفالية عيد العلم، التي ستشهد تكريم الرئيس لعدد من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة، وفقا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي. يحضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
حج-وعمرة (2)

كيف تواجه الحكومة أزمة «تأشيرة الترفيه» بالسعودية؟

رغم منع السلطات السعودية دخول أكثر من 30 مصريا من حاملي تأشيرات الفاعلية وإعادتهم لمطار القاهرة فى بداية موسم الحج، لأنها غير مسجلة على أنظمة الجوازات الخاصة بتفويج الحجاج، فإن الأزمة تكررت ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، عندما احتجزت سلطات مطار جدة الدولي 10 مصريين آخرين من كبار السن في أثناء عودتهم بعد أداء المناسك كاملة دون تعطل فى الإجراءات، بسبب وجود خطأ في التأشيرة، وأنها معدة للترفيه، ولم يتم اكتشافها إلا في أثناء مغادرتهم مطار جدة، ما يطرح تساؤلا حول كيفية مواجهة الحكومة أزمة تأشيرة «زيارة الفعالية» خلال الفترة المقبلة.
التأمين-الصحي-ببورسعيد (9)

تسجيل 310 آلاف مواطن بالتأمين الصحي في بورسعيد

أعلن الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، عن تسجيل 86 ألف أسرة بإجمالي 310 آلاف مواطن بالوحدات الصحية التابعة لمنظومة التأمين الشامل في محافظة بورسعيد، إذ إن التسجيل الإلكتروني مستمر إلى جانب التسجيل الورقي، لتكوين قاعدة البيانات الكاملة للمواطنين والتي تتضمن جميع البيانات المرضية والعلاجية للمواطنين فى بورسعيد، موضحا أنه سيتم إطلاق أول نظام ميكنة جميع خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، يوم 13 سبتمبر المقبل، على أن تعمل المنظومة بشكل رسمي وانتهى التشغيل التجريبي لها.
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طقس-حار (6)

الأرصاد تحذر من حر ورطوبة في طقس ثالث أيام العيد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار (5)

الأرصاد: طقس ثاني أيام العيد حار رطب.. و«7 مدن +40»

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل، غدا الإثنين، على السواحل الشمالية، وحار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.
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حرارة ورطوبة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام العيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، «أول أيام عيد الأضحى»، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، على أن يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار (7)

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب.. و7 مدن «+40 درجة»

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا. وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، بحسب بيان الهيئة.? وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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