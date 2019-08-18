الأرصاد: اليوم أمطار وشبورة واضطراب الملاحة البحرية

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص

طقس حار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 24 35شبين الكوم 23 34طنطا 23 34دمنهور 25 32الإسكندرية 26 31بلطيم 24 31مطروح 25 30السلوم 23 30سيوة 24 37بورسعيد 26 32دمياط 25 32الزقازيق 25 35الإسماعيلية 24 36السويس 25 36العريش 23 32رفح 23 32رأس سدر 25 35نخل 20 33نويبع 28 33طابا 26 34كاترين 18 31الطور