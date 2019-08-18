رياضة

راموس وكورتوا يتغنيان بالتغلب على سيلتا فيجو

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص
ريال مدريد
ريال مدريد
أشاد سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، بالمستوى الذي قدمه الفريق في الفوز أمس على سيلتا فيجو بنتيجة 3-1 في مستهل مشوار الريال بالدوري الإسباني، وقال راموس حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كانت هذه أفضل طريقة لبداية الموسم، عانينا كثيرًا من تكهنات سلبية في الفترة الإعدادية للموسم ووُجدنا في الظل، ولكننا واصلنا التركيز على كرة القدم فقط، علينا محو الماضي، وعدم الشعور بالقلق من نتائج الماضي، دائمًا تتغير النتائج، هذه هي كرة القدم، وفي النهاية كل ما يتذكره الجماهير هو النتائج الجيدة والفوز بالبطولات".
وبدوره قال حارس الريال ثيبو كورتوا: "عملنا بقوة، ولم نحصل على النتائج الجيدة في الفترة الإعدادية لعوامل مختلفة، ولكن الدوري الإسباني يبدأ من اليوم الأول وليس قبل ذلك". وأضاف: "عملنا بصورة جيدة هذا الأسبوع، وقدمنا مستوى رائعا في شوط المباراة الأول، قاتلنا معًا، وسجلنا هدفين آخرين في شوط المباراة الثاني". وتابع:
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ميتشو يصل إلى القاهرة تمهيدا للتعاقد مع الزمالك

وصل الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني السابق لفريق أورلاند بايرتس، إلى القاهرة صباح اليوم الأحد؛ وذلك للإعلان رسميا عن توليه تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة البيضاء أن من المنتظر أن يوجد وفد من النادي رفقة أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بالفريق الأبيض، في المطار لاستقبال ميتشو واصطحابه للاجتماع مع مرتضى منصور، رئيس النادي، قبل توقيع العقود والاتفاق النهائي بشأن قيادته للفريق.
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الريال ينتظر عرض اللحظة الأخيرة لضم إيريكسين

يستعد ريال مدريد للتقدم بعرض جديد لضم النجم الدنماركي كريستيان إيريكسين من صفوف توتنهام مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، ويرغب الفريق الملكي في الانتظار حتى اللحظة الأخيرة في الميركاتو للضغط على رئيس السبيرز دانيل ليفي للموافقة على العرض أو رفضه دون الدخول في مفاوضات أخرى لزيادة العرض المقدم، خاصة أن ليفي لا يرغب في رحيل نجمه بالمجان الصيف المقبل، وأجبر الصيف الماضي على بيع موسى ديمبلي قبل رحيله بالمجان، ويبحث ريال مدريد عن الاستفادة من أسلوب ليفي لصالحهم، خاصة أن الريال يرى إيريكسين الخليفة المثالي للوكا مودريتش.
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هادي خشبة: هذا المدرب هو الأنسب لقيادة الأهلي

قال هادي خشبة، نجم الأهلي السابق، إن هناك فارقا فنيا كبيرا بين الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، والمكسيكي لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر، وذلك بعدما سقط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أمام نظيره بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على استاد برج العرب، ليودع على أثرها المارد الأحمر بطولة كأس مصر من دور الـ16، مؤكدًا في تصريحات تليفزيونية، أن المدرب ديسابر تفوق بشكل كبير على نظيره وأدار المباراة بكل حرفية.
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زيدان يؤكد بقاء بيل في ريال مدريد

أشاد الفرنسي زين الدين زيدان بلاعبه جاريث بيل، بعد مشاركته في فوز ريال مدريد، أمس السبت، على سيلتا فيجو بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وفي فترة التحضير للموسم الجديد، قال زيدان إنه من الأفضل للنجم الويلزي الرحيل غدا عن ريال مدريد، وبعدما شارك أساسيا في مباراة أمس، يبدو أن الوضع اختلف، وقال المدرب الفرنسي في هذا الشأن: "بيل سيبقى معنا، كل اللاعبين الذين نملكهم يساعدوننا على التفكير بإيجابية، علينا التركيز على الموسم لا أكثر. مثلت إصابة إيدين هازارد حظا سيئا بالنسبة لنا، ولكن هذا لم يغير فكرتنا عن إشراك بيل أساسيا".
ريال مدريد

ريال مدريد يقسو على سيلتا فيجو بثلاثية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني الفوز على نظيره سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، في أولى جولات بطولة الدوري الإسباني الممتاز والتي جمعت بينهما على ملعب بالايدوس وهو معقل فريق سيلتا فيجو، واستغل النادي الملكي تعثر غريمه التقليدي برشلونة الذي تلقى خسارة مساء أمس الجمعة، بهدف نظيف من أتليتيك بلباو، ليتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 3 نقاط، وأكمل أبناء زيدان المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 56 بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة في وجه الكرواتي لوكا مودريتش.
ريال- مدريد‎ (1)

ريال مدريد يقص شريط الليجا بمواجهة سيلتا فيجو

يستهل ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد بالدوري الإسباني اليوم السبت، وذلك عندما يرحل إلى ملعب بالايدوس لمواجهة سيلتا فيجو في تمام الساعة الخامسة عصرًا، وأبرم مدرب الريال زين الدين زيدان العديد من الصفقات هذا الموسم بهدف إنهاء هيمنة الغريم برشلونة على لقب الدوري الإسباني، ومع ذلك يغيب عنه الكثير من اللاعبين في مواجهة اليوم بسبب الإصابة من فيرلاند ميندي وبراهيم داياز وماركو أسينسيو وإيدين هازارد، وبدوره تعاقد سيلتا فيجو مع 11 لاعبًا هذا الصيف، بعدما تفادى الفريق الهبوط الموسم الماضي بـ5 نقاط فقط.
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راموس يستعد لانطلاق موسمه الـ15 مع ريال مدريد

يستعد قائد ريال مدريد سيرجيو راموس لبداية موسمه الـ15 بقميص الفريق الملكي، وفي الوقت الذي يعاني منه الميرنجي من انخفاض شديد في المستوى وضعف في النتائج منذ نهاية الموسم الماضي، إلا أن ولاء راموس إلى ريال مدريد لم يكن يومًا محلًا للشك، ويستعد راموس للمشاركة في أولى مباريات ريال مدريد هذا الموسم في الدوري الإسباني أمام سيلتا فيجو في ملعب بالايدوس، حيث يتطلع الفريق الملكي للتعافي من خيبات أمل الموسم الماضي، وعلى مدى المواسم الـ14 الماضية، لم يشارك راموس في أقل من 40 مباراة في الموسم الواحد سوى مرة واحدة فقط.
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