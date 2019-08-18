راموس وكورتوا يتغنيان بالتغلب على سيلتا فيجو

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص

ريال مدريد

أشاد سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، بالمستوى الذي قدمه الفريق في الفوز أمس على سيلتا فيجو بنتيجة 3-1 في مستهل مشوار الريال بالدوري الإسباني، وقال راموس حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كانت هذه أفضل طريقة لبداية الموسم، عانينا كثيرًا من تكهنات سلبية في الفترة الإعدادية للموسم ووُجدنا في الظل، ولكننا واصلنا التركيز على كرة القدم فقط، علينا محو الماضي، وعدم الشعور بالقلق من نتائج الماضي، دائمًا تتغير النتائج، هذه هي كرة القدم، وفي النهاية كل ما يتذكره الجماهير هو النتائج الجيدة والفوز بالبطولات".

وبدوره قال حارس الريال ثيبو كورتوا: "عملنا بقوة، ولم نحصل على النتائج الجيدة في الفترة الإعدادية لعوامل مختلفة، ولكن الدوري الإسباني يبدأ من اليوم الأول وليس قبل ذلك". وأضاف: "عملنا بصورة جيدة هذا الأسبوع، وقدمنا مستوى رائعا في شوط المباراة الأول، قاتلنا معًا، وسجلنا هدفين آخرين في شوط المباراة الثاني". وتابع:

وبدوره قال حارس الريال ثيبو كورتوا: "عملنا بقوة، ولم نحصل على النتائج الجيدة في الفترة الإعدادية لعوامل مختلفة، ولكن الدوري الإسباني يبدأ من اليوم الأول وليس قبل ذلك".



وأضاف: "عملنا بصورة جيدة هذا الأسبوع، وقدمنا مستوى رائعا في شوط المباراة الأول، قاتلنا معًا، وسجلنا هدفين آخرين في شوط المباراة الثاني".



وتابع: "أتدرب بصورة جيدة في الوقت الحالي، وأترك قرار مشاركتي أساسيا للمدرب، خاصة أنني لم أتمكن من المشاركة بصورة كاملة في الفترة الإعدادية للموسم".



وواصل: "بعد المشاركة في كأس العالم وكل ما قدمناه، تشعر بالإرهاق البدني والذهني، وعليك التأقلم مع ذلك، ولكني أرى أننا قدمنا مباريات جيدة، حتى لو لم تعكس النتائج ذلك، ولكننا الآن في موسم جديد وعلينا التركيز عليه".