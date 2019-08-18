محمود صقر: 23.5 مليار جنيه لتمويل الأبحاث العلمية

تحرير:أ ش أ ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص

الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن هناك طفرة ملحوظة في قطاع البحث العلمي نتيجة الدعم الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي حاليا للمنظومة البحثية فى مصر، كاشفا عن تخصيص 5. 23 مليار جنيه العام الحالي لتمويل الأبحاث والمشروعات العلمية، وهو أعلى تمويل تم تخصيصه للبحث العلمي، وما زال أقل من نسبة 1% من الناتج القومي المنصوص عليه في الدستور. وأضاف صقر أن هذه هي المرة الثالثة التي يحرص فيها الرئيس السيسي على تكريم العلماء والباحثين فى عيد العلم، ما يعد دفعة قوية لمنظومة البحث العلمي فى وقتنا الحالي.

وأوضح أن هناك العديد من العوامل التي جعلت الفترة الحالية هي الأفضل في تاريخ البحث العلمي في مصر، مؤكدا تحسن جميع المؤشرات المتعلقة بمدخلات ومخرجات العلوم والتكنولوجيا والابتكار طبقا للمعايير الدولية، حيث تقدم ترتيب مصر فى مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019 واحتلت المرتبة رقم 92 متقدمة بـ15 مركزا خلال 4