السيسي يكرم كبار العلماء الفائزين بجوائز الدولة

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، احتفال مصر بـ"عيد العلم"، المقام بمركز المنارة الدولي بالتجمع الخامس، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وفي بداية مراسم الاحتفال التقطت صورة تذكارية تضم الرئيس والدكتور خالد عبد الغفار وأوائل الامتحان المعرفي.

وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي تحت عنوان (بالعلم نستطيع) ويطرح المبادرات والمشروعات والبرامج التي تهدف لخلق بيئة مشجعة للعلوم والابتكار ودعم النوابغ وبدء تطبيق مخرجات البحث العلمي في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه والزراعة وتعميق التصنيع المحلي.وأشار الفيلم التسجيلي إلى أن القيادة السياسية