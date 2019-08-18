سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

السيسي يكرم كبار العلماء الفائزين بجوائز الدولة

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، احتفال مصر بـ"عيد العلم"، المقام بمركز المنارة الدولي بالتجمع الخامس، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وفي بداية مراسم الاحتفال التقطت صورة تذكارية تضم الرئيس والدكتور خالد عبد الغفار وأوائل الامتحان المعرفي.
وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي تحت عنوان (بالعلم نستطيع) ويطرح المبادرات والمشروعات والبرامج التي تهدف لخلق بيئة مشجعة للعلوم والابتكار ودعم النوابغ وبدء تطبيق مخرجات البحث العلمي في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه والزراعة وتعميق التصنيع المحلي.وأشار الفيلم التسجيلي إلى أن القيادة السياسية
اقرأ المزيد
طقس-حار (7)

الأرصاد: اليوم أمطار وشبورة واضطراب الملاحة البحرية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يشهد الاحتفال بعيد العلم «بث مباشر»

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، مقر انعقاد احتفالية عيد العلم، التي ستشهد تكريم الرئيس لعدد من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة، وفقا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي. يحضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
حج-وعمرة (2)

كيف تواجه الحكومة أزمة «تأشيرة الترفيه» بالسعودية؟

رغم منع السلطات السعودية دخول أكثر من 30 مصريا من حاملي تأشيرات الفاعلية وإعادتهم لمطار القاهرة فى بداية موسم الحج، لأنها غير مسجلة على أنظمة الجوازات الخاصة بتفويج الحجاج، فإن الأزمة تكررت ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، عندما احتجزت سلطات مطار جدة الدولي 10 مصريين آخرين من كبار السن في أثناء عودتهم بعد أداء المناسك كاملة دون تعطل فى الإجراءات، بسبب وجود خطأ في التأشيرة، وأنها معدة للترفيه، ولم يتم اكتشافها إلا في أثناء مغادرتهم مطار جدة، ما يطرح تساؤلا حول كيفية مواجهة الحكومة أزمة تأشيرة «زيارة الفعالية» خلال الفترة المقبلة.
التأمين-الصحي-ببورسعيد (9)

تسجيل 310 آلاف مواطن بالتأمين الصحي في بورسعيد

أعلن الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، عن تسجيل 86 ألف أسرة بإجمالي 310 آلاف مواطن بالوحدات الصحية التابعة لمنظومة التأمين الشامل في محافظة بورسعيد، إذ إن التسجيل الإلكتروني مستمر إلى جانب التسجيل الورقي، لتكوين قاعدة البيانات الكاملة للمواطنين والتي تتضمن جميع البيانات المرضية والعلاجية للمواطنين فى بورسعيد، موضحا أنه سيتم إطلاق أول نظام ميكنة جميع خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، يوم 13 سبتمبر المقبل، على أن تعمل المنظومة بشكل رسمي وانتهى التشغيل التجريبي لها.
اقرأ المزيد من الأخبار
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يشهد الاحتفال بعيد العلم «بث مباشر»

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، مقر انعقاد احتفالية عيد العلم، التي ستشهد تكريم الرئيس لعدد من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة، وفقا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي. يحضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: أنا ضد الفوضى.. ومش هسيب لابني جنيه

تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى "عدم التزام المتعاقدين مع الدولة ببنود التعاقد"، قائلا: "يا ريت الناس تفتكر إني مش ضد حد.. لا والله أنا ضد الفوضى والإهمال واللا دولة، وكل الناس فى مصر أهلى وإخواتى، إنما الناس بتعمل اللي هى عايزاه وده لا يليق بمصر، ومش هنسيب حد ياخد حاجة مش بتاعته". وأضاف في افتتاح مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية: "إحنا قاعدين نعمل إيه؟ أرجوا موضوع كنج مريوط ده يخلص، أنا شفت فى الطيارة وأنا جاي مزارع سمكية، ودي مزارع حد يقولى حجم المزارع قد إيه والعائد منها قد إيه، وبقول على كل المزارع السمكية".
الرئيس-السيسى

السيسي يهنئ المصريين بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية اليوم الجمعة، "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج.. يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك".
بوريس-جونسون (1.) (2)

جونسون للسيسي: أتطلع لمقابلتك في قمة «G7»

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، اتصالاً هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي أكد أنه يعول على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي: إن الرئيس السيسي توجه، خلال الاتصال، بالتهنئة إلى بوريس جونسون على توليه رئاسة وزراء بريطانيا، معربا عن التطلع لأن تشهد الفترة المقبلة خطوات فعالة لتعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org