وثائق مسربة: بريطانيا ستواجه نقصا في الغذاء
١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص
الرئيس جونسون
أظهرت وثائق حكومية مسربة لصحيفة صنداي تايمز، أن بريطانيا ستواجه نقصا في الوقود والغذاء والدواء إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق انتقالي.
وقالت الصحيفة إن التوقعات التي جمعها مجلس الوزراء حددت الآثار الأكثر ترجيحا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وليس أسوأ السيناريوهات. وأضافت التايمز، أن ما يصل إلى 85% من الشاحنات التي تستخدم معابر القناة الرئيسية "قد لا تكون جاهزة" للتعامل مع الجمارك الفرنسية، ما يعني أن التعطل في الموانئ قد يستمر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر قبل تحسن تدفق حركة المرور.
وأوضحت أن الحكومة تعتقد أيضًا أنه سيكون هناك وجود لحدود صلبة بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وبريطانيا.
وكشفت التايمز عن اسم رمزي «عملية يلو هامر»، والذي يستخدمه مكتب جونسون لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي والتخطيط السري الذي تنفذه الحكومة لتجنب انهيار كارثي في البنية التحتية للبلاد.
ويعد
وأوضحت أن الحكومة تعتقد أيضًا أنه سيكون هناك وجود لحدود صلبة بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وبريطانيا.
وكشفت التايمز عن اسم رمزي «عملية يلو هامر»، والذي يستخدمه مكتب جونسون لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي والتخطيط السري الذي تنفذه الحكومة لتجنب انهيار كارثي في البنية التحتية للبلاد.
ويعد الاتحاد الأوروبي اتحادا اقتصاديا وسياسيا يجمع 28 دولة أوروبية، وتعود فكرة تأسيس هذا الاتحاد إلى عام 1958، إذ بدأ كتعاون اقتصادي بحت، حرصت الدول المؤسسة له على التعاون اقتصاديا في أعقاب الحرب العالمية الثانية؛ لتجنب أي صراعات يمكن نشوبها، ونتيجة ذلك تم إنشاء المجموعة الاقتصاديّة الأوروبية، وبدأت بست دول فقط، وهي ألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا، وإيطاليا، ولوكسومبرج، وهولندا، ثم توالى انضمام الدول تباعا.