شباب اليد في مهمة خطف الذهبية الثالثة للفراعنة

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص

منتخب شباب اليد

يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، نظيره المنتخب الألماني، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، في إطار نهائي بطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد تحت 19 عامًا، المقامة حاليا بمقدونيا، وتأهل المنتخب الوطني بعدما تصدر المجموعة الثانية بعد الفوز الذي حققه على كل من المجر وكندا وتايوان والسويد مقابل خسارة وحيدة كانت أمام فرنسا، وفي دور الـ16 فاز على نظيره السلوفيني (30-23)، ثم أيسلندا (35-31)، وأخيرًا البرتغال، أما المنتخب الألماني فقد صعد لنهائي الكأس بعدما حقق الفوز على نظيره الدنماركي بنتيجة (31-23) أمس.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها مصر وألمانيا إلى نهائي بطولة مونديال كرة اليد للناشئين، إذ لم يسبق لأي منتخب منهما التأهل للنهائي من قبل. ويسعى أبناء الفراعنة لاقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل،

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها مصر وألمانيا إلى نهائي بطولة مونديال كرة اليد للناشئين، إذ لم يسبق لأي منتخب منهما التأهل للنهائي من قبل.



ويسعى أبناء الفراعنة لاقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل، عام 1993 في القاهرة، كما توجت فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.



وتضم قائمة منتخب مصر كلا من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبد العال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.