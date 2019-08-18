جريمة

ضبط «أبو العروسة» والطباخ في «تسمم معازيم الشرقية»

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص
المرضى
المرضى
ألقى رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، القبض على طباخ بحفل زفاف، ووالد العروس؛ على خلفية اتهامهما بالتسبب في إصابة 36 من «المعازيم» بحالات قيء وإسهال وتسمم غذائي خلال الحفل الذي جرت وقائعه في الساعات الأولى من صباح اليوم، بقرية «غزالة» التابعة لدائرة المركز، على أثر إعداد وجبات غذائية عبارة عن «لحوم»، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
وفي الساعات الأولى من صباح اليوم أصيب أكثر من خمسة وثلاثين مواطنًا، أغلبهم من أهالي قرية «غزالة» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بحالات قيء وإسهال واشتباه في الإصابة بتسمم غذائي، على أثر تناول وجبات غذائية عبارة عن «لحوم» في حفل زفاف بالقرية، بينما جرى نقل
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جثة-فى-شقة

مطاردة بالسكين.. مشاهد في جريمة «جثة البرميل»

لم يدر سمسار أن موافقته على الصعود إلى منزل عاطل لإنهاء اتفاقهما على بيع أجهزة كهربائية مستعملة ملك الأخير ستكتب الفصل الأخير من حياته في مشهد عنوانه الرئيسي "الغدر والخيانة". ثمة خلاف وقع بين الاثنين تطور إلى مشادة انصرف على أثرها السمسار في محاولة لإنهاء الأمر دون أي ضرر، لكن صاحب الشقة طارده ممسكا بسكين المطبخ محاولا الفتك به، وسدد له طعنات عدة في أماكن متفرقة بالجسم أردته قتيلا في الحال، ليتدحرج المجني عليه على السلم الذي صُبغ بلون الدماء والانتقام.
غرق-طفل-فى-ترعة النوبارية-وانتشال جثته-بعد-يومين (4)

نفسيتي تعبانة.. إنقاذ طالب حاول الانتحار قفزا بالنيل

«اقف هنا يا أسطي»، بشكل مفاجئ وغريب طلب صبي من سائق سيارة ميكروباص أن يتوقف فى منتصف كوبري على النيل، بدائرة قسم شرطة الساحل، وتعجب الأهالي من مبرر نزوله في ذلك المكان، وما هى إلا ثوان وتحرك رجال الإنقاذ إلى داخل مياه نهر النيل، إذ تبين أن الصبي قفز فيه محاولًا الانتحار لمروره بضائقة نفسية، وتمكن رجال الإنقاذ من انتشاله وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة له لمساعدته على التنفس والتخلص من المياه التى كادت تسد مجرى الرئة وتقتله، وبمناقشته قال إنه متأزم نفسيا وأراد التخلص من حياته بالقفز فى النيل.
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (1)

«شيكولاتة وملابس داخلية» لقطات مهمة بقضية بيت المقدس

من جديد، تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، سماع مرافعات دفاع المتهمين في القضية التي يحاكم فيها 213 متهما خطرا، والمعروفة إعلاميا بـ«تنظيم بيت المقدس»، على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديرتي أمن القاهرة والدقهلية، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، والتحريض على قلب نظام الحكم.
خناقة-مشاجرة-بلطجة

ضبط «بلطجي الهانوفيل» بعد فيديو «تكسير السيارات»

انتشر له فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تسبب فى حالة من الغضب العارم جراء سلوكه، إذ وقف فى قلب الشارع بمنطقة الهانوفيل بمحافظة الإسكندرية حاملًا بيده سلاحا أبيض (سيف) يهدد به الأهالي، ويتعدى به على السيارات محدثا تلفيات بها، وهو الفيديو الذى شهد تعليقات بالجملة ومطالبات لرجال الأمن بالتدخل والقبض على ذلك الشخص فى الفيديو، ومن جانبها لم تدخر الأجهزة الأمنية جهدا في تحديد هويته، وتحركت مأمورية أمنية للقبض عليه ومواجهته بمشاهد البلطجة التى ظهرت فى الفيديو، وأقر المتهم بها مبررًا فعلته بسبب غريب.
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جثة

العثور على ربة منزل محروقة داخل منزلها بالشرقية

عثر عدد من أهالي مركز ومدينة ههيا، بمحافظة الشرقية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على ربة منزل، في منتصف العقد الثالث من عمرها، جثة هامدة داخل مسكنها، إثر إصابتها بحروق من الدرجات الثلاث، فيما أفاد بعض الأهالي بأن الخلافات الزوجية هي السر وراء الواقعة، وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى ههيا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيق برئاسة المستشار سادات أبو النور، وتحت إشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
بندقية-خرطوش

مصرع سائق توكتوك بـ«خرطوش» في حفل زفاف بشبرا الخيمة

تسبب بائع متجول في شبرا الخيمة في مقتل سائق "توكتوك" بطلق ناري، إذ أطلق عدة رصاصات من فرد خرطوش ابتهاجا بحفل زفاف ابنة شقيقه فاستقر طلق نارى في رأس المجنى عليه وتوفى في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى النيل وألقى القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق. تلقى المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إشارة من مستشفى النيل بوصول "ع ع ر - 19 سنة - سائق توكتوك" مصاب برش خرطوش بالرأس وتوفي فور وصوله المستشفى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
انقلاب سيارة - أرشيفية

زفة تتحول لمأتم.. مصرع عريس وابنة أخته في انقلاب سيارة

يا فرحة ما تمت.. طفوا الأنوار"، زفة تحولت إلى مأتم في مركز البداري بمحافظة أسيوط، حيث لقي عريس وابنة شقيقته مصرعهما، وأصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بموكب زفاف، وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من المقدم محمود بدوى رئيس مباحث مركز شرطة البدارى، يفيد بانقلاب سيارة فى موكب زفاف كانت فى طريقها لإحضار العروس بقرية العتمانية التابعة لمركز البدارى، وبالانتقال لمقر الحادث تبين مصرع العريس وابنة شقيقته وإصابة 6 آخرين.
طعن-بالسكين

صديق ابنها.. ضبط شاب قتل عجوزا وحفيدتها في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم، التابع لمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لغز جريمة العثور على جثتين، إحداهما لربة منزل في منتصف العقد السابع من عمرها، والأخرى لحفيدتها، طفلة بالكاد أتمت ربيعها الثالث، مقتولتين داخل منزل السيدة بناحية شارع «المرور» بدائرة المركز، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق نجل المرأة، وأشارت التحريات الأولية إلى قيامه بسرقتها بعدما قتلها، قبل أن يلوذ بالفرار والاختباء في إحدى المناطق بمدينة العاشر من رمضان، وتم ضبطه منذ قليل، وجارٍ عرضه على النيابة العامة.
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