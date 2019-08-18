ضبط «أبو العروسة» والطباخ في «تسمم معازيم الشرقية»

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص

المرضى

ألقى رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، القبض على طباخ بحفل زفاف، ووالد العروس؛ على خلفية اتهامهما بالتسبب في إصابة 36 من «المعازيم» بحالات قيء وإسهال وتسمم غذائي خلال الحفل الذي جرت وقائعه في الساعات الأولى من صباح اليوم، بقرية «غزالة» التابعة لدائرة المركز، على أثر إعداد وجبات غذائية عبارة عن «لحوم»، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم أصيب أكثر من خمسة وثلاثين مواطنًا، أغلبهم من أهالي قرية «غزالة» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بحالات قيء وإسهال واشتباه في الإصابة بتسمم غذائي، على أثر تناول وجبات غذائية عبارة عن «لحوم» في حفل زفاف بالقرية، بينما جرى نقل