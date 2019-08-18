السيسي: الدولة مستمرة في زيادة مخصصات التعليم والبحث

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، كلمة في احتفالية عيد العلم، المقام في مركز المنارة، قال فيها: "أتوجه بمناسبة الاحتفال بعيد العلم بتحية تقدير لعلماء مصر لجهدهم في إعلاء شأن الوطن، ومصر الجديدة تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري صحيا وتعليميا وثقافيا، ومن هذا المنطلق جاء إعلان عام 2019 عاما للتعليم، فالاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والابتكار كان ولا يزال من أولويات الدولة، كما أن الدولة استمرت في تنفيذ وخدمة رؤيتها التنموية بزيادة مخصصات التعليم والبحث العلمي".

وأضاف السيسي: "دعمت الدولة إنشاء مراكز للبحث العلمي وتوطين التكنولوجيا وإقامة الجامعات الجديدة، ونسعى لمواكبة النظم العالميى والاتجاهات العلمية الحديثة، والسباق الحضاري إحدى سمات عالمنا المعاصر الذي يعتمد على ما تنتجه الشعوب من علوم".يشهد الرئيس، احتفال مصر بـ"عيد العلم"، المقام بمركز المنارة الدولي