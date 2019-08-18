«محدش يعمل عليا كبير».. كيف بدأت مشاجرة «السلام»؟

تحرير:تهامى البندارى ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص

مشاجرة- صورة أرشيفية

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الأحد، بتجديد حبس 7 عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، لاتهامهم بإثارة الذعر والفزع في منطقة مساكن المحمودية، نتيجة خلافات الجيرة في ما بينهم، والتى نتجت عنها إصابة عدد من المواطنين بطلق خرطوش وكدمات وجروح متفرقة، وقررت النيابة تحريز فرد خرطوش وأسلحة بيضاء وشوم وعصي، واستعجلت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، كما طلبت النيابة التقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم، واستدعت شهود العيان لسماع أقوالهم حول ملابسات الحادث الذي تسبب في ذعر المواطنين.

وخلال تحقيقات النيابة، قال أحد المتهمين: «واحد من جيراننا عايز يمشي كلامه عليا ويعمل علينا كبير عشان كده اتخانقت معاه، لأني محدش يعمل عليا كبير»، كما أشار آخر إلى أنه فوجئ بإطلاق نيران عليه من قبَل الطرف الثاني، لتأمر النيابة عقب انتهاء التحقيقات بحبسهم جميعا 4 أيام على ذمة التحقيقات، بينما

وخلال تحقيقات النيابة، قال أحد المتهمين: «واحد من جيراننا عايز يمشي كلامه عليا ويعمل علينا كبير عشان كده اتخانقت معاه، لأني محدش يعمل عليا كبير»، كما أشار آخر إلى أنه فوجئ بإطلاق نيران عليه من قبَل الطرف الثاني، لتأمر النيابة عقب انتهاء التحقيقات بحبسهم جميعا 4 أيام على ذمة التحقيقات، بينما تقرر تجديد حبسهم 15 يوما أخرى.



دلت تحريات المباحث على أن سبب المشاجرة العنيفة بين الطرفين هو خلافات الجيرة، وتبين حدوث مشادة كلامية بين أحد أفراد الطرف الأول وأحد أفراد الطرف الثاني بسبب خلافات سابقة، تطورت إلى مشاجرة، استعان خلالها كل منهما بأنصاره، وتعدى بعضهم على بعض بالضرب بأسلحة بيضاء، قبل أن يتم ضبط المتهمين وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقتا خرطوش، و3 سكاكين، ومطواة، وتولت النيابة التحقيق.



