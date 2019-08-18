جريمة

«محدش يعمل عليا كبير».. كيف بدأت مشاجرة «السلام»؟

تحرير:تهامى البندارى ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص
مشاجرة- صورة أرشيفية
مشاجرة- صورة أرشيفية
أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الأحد، بتجديد حبس 7 عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، لاتهامهم بإثارة الذعر والفزع في منطقة مساكن المحمودية، نتيجة خلافات الجيرة في ما بينهم، والتى نتجت عنها إصابة عدد من المواطنين بطلق خرطوش وكدمات وجروح متفرقة، وقررت النيابة تحريز فرد خرطوش وأسلحة بيضاء وشوم وعصي، واستعجلت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، كما طلبت النيابة التقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم، واستدعت شهود العيان لسماع أقوالهم حول ملابسات الحادث الذي تسبب في ذعر المواطنين.
وخلال تحقيقات النيابة، قال أحد المتهمين: «واحد من جيراننا عايز يمشي كلامه عليا ويعمل علينا كبير عشان كده اتخانقت معاه، لأني محدش يعمل عليا كبير»، كما أشار آخر إلى أنه فوجئ بإطلاق نيران عليه من قبَل الطرف الثاني، لتأمر النيابة عقب انتهاء التحقيقات بحبسهم جميعا 4 أيام على ذمة التحقيقات، بينما
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خناقة-مشاجرة-بلطجة

ضبط «بلطجي الهانوفيل» بعد فيديو «تكسير السيارات»

انتشر له فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تسبب فى حالة من الغضب العارم جراء سلوكه، إذ وقف فى قلب الشارع بمنطقة الهانوفيل بمحافظة الإسكندرية حاملًا بيده سلاحا أبيض (سيف) يهدد به الأهالي، ويتعدى به على السيارات محدثا تلفيات بها، وهو الفيديو الذى شهد تعليقات بالجملة ومطالبات لرجال الأمن بالتدخل والقبض على ذلك الشخص فى الفيديو، ومن جانبها لم تدخر الأجهزة الأمنية جهدا في تحديد هويته، وتحركت مأمورية أمنية للقبض عليه ومواجهته بمشاهد البلطجة التى ظهرت فى الفيديو، وأقر المتهم بها مبررًا فعلته بسبب غريب.
جلسة-محاكمة-سائق-القطار-والمتهمين-فى-حادث-محطة-مصر-تصوير-سامح-ابو-حسن (4)

تجديد حبس 12 متهما بتنظيم «اللهم ثورة» 15 يوما

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، بتجديد حبس 12 متهما، ينتمون لتنظيم يدعى «اللهم ثورة»، 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالتخطيط لتنفيذ بعض العمليات العدائية ضد مؤسسات البلاد ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وعقد عدة اجتماعات عبر شبكة المعلومات الدولية للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم الإرهابي، وارتكاب أعمال فوضوية بغرض إظهار الدولة في مظهر الضعيف، وذلك بالتزامن مع أحداث الذكرى الماضية لثورة الخامس والعشرين من يناير.
حملة-مرورية (5)

كثافات مرورية متوسطة وتكدس بمحور جوزيف تيتو

شهدت محاور محافظتي القاهرة والجيزة كثافات مرورية متوسطة، صباح اليوم الأحد، وذلك بمعدلات سير تصل إلى 65% تزامنا مع الذروة الصباحية، باستثناء محور جوزيف تيتو بنطاق منطقة النزهة، الذى شهد تكدسا جراء حادث مروري، تعرض خلاله مواطن للإصابة على أثر اصطدامه بسيارة ملاكي مسرعة، وجارٍ نقل المصاب إلى المستشفى ورفع السيارة المتسببة فى الحادث والقبض على قائدها، بينما انتظمت حركة المرور بالطرق الصحراوية والساحلية وشهدت مداخل القاهرة كثافات مرتفعة نسبيا بسبب حركة الوافدين من المحافظات.
زينة-وأحمد-عز

«خلية الواحات ونفقة توأمي عز» أبرز محاكمات الأحد

يمر قطار المحاكمات اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يسيطر عليها جرائم الإرهاب، ويتقدمها استكمال محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، نظر محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم، والتحريض على قلب نظام الحكم، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.
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قبض-متهم

«جركن بنزين وشومة» كيف عاقب «عاطل السلام» زوجته؟

فاض به الكيل، فلم يجد وسيلة لحل خلافاته الزوجية مع شريكة حياته سوى "علقة ساخنة" وإضرام النيران في الشقة، والفرار قبل حضور رجال الشرطة، وهو ما حدث مع عاطل منطقة السلام، الذي تعدى على زوجته بالضرب بـ"شومة" تسببت في إصابتها بكدمات وجروح متفرقة بجسدها، ثم أحضر كمية من البنزين وسكبه داخل الشقة، وأشعل النيران بها، وفر هاربا من مسرح الحادث، قبل أن تنجح قوة من رجال مباحث القاهرة في القبض عليه، وإحالته للنيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.
جثة-فتاة

جثتان لشاب ومسن بالسلام في 48 ساعة.. من الجاني؟

جثتان في أقل من 48 ساعة، تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي بالعثور عليهما في منطقة السلام بالقاهرة، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعتين، للتصرف في الجثتين اللتين وُجدتا في الشارع، غير أن العامل المشترك في الواقعتين هو تكييفهما على أنهما توفيا نتيجة تناولهما جرعة زائدة من مخدر الأستروكس، في الوقت الذي يعكف فيه رجال المباحث على القيام بأعمال البحث والتحري عن تفاصيل وخيوط كل واقعة على حدة، وصولا إلى أى نتيجة تقود فريق البحث الجنائي المشكّل لكشف ملابسات وظروف العثور عليهما كاملةً وعلى وجه الدقة.
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النيابة تستعلم عن رخصة بناء «عقار الحدائق» المنهار

تباشر نيابة حدائق القبة، اليوم الخميس، تحقيقاتها في واقعة انهيار عقار مكون من أربعة طوابق، نتج عنه إصابة 3 مواطنين، وانتقلت النيابة إلى مستشفى الزهراء الجامعي تمهيدا لسماع أقوال المصابين، وأجرت معاينة لموقع الحادث، للوقوف على ملابساته كاملة، وطلبت ترخيص المنزل من حى حدائق القبة ومسؤولي محافظة القاهرة، وأمرت كذلك بتشكيل لجنة هندسية فنية لإعداد تقرير بشأن المنزل المنهار، وبيان الحالة التي كان عليها والاستعلام عما إذا صدر له رخصة بناء من عدمه، واستعجلت تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.
حريق-الهرم‎ (1)

4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مصنع أثاث بحلوان

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، على حريق هائل اندلع داخل مصنع للأثاث بمنطقة حلوان، دون وقوع وفيات أو مصابين، بعدما تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء بمعاونة خزانات مياه ذات سعة كبيرة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وسماع شهود العيان، وطلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي لبيان تفاصيل الحادث والوقوف على أسبابه، وقررت سماع أقوال عدد من شهود العيان وكذا أصحاب المصنع والجيران للوقوف على تفاصيل اندلاع الحريق وبيان أسبابه.
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