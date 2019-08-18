سوسن بدر لـ«التحرير»: تكريمى بالقومي للمسرح شرف

تحرير:محمد عبد المنعم ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ ص

سوسن بدر

أعربت الفنانة سوسن بدر، عن سعادتها بتكريمها خلال فعاليات الدورة الثانية عشرة من المهرجان القومى للمسرح المصرى، الذي انطلقت فعالياته أمس السبت بحفل كبير أقيم بدار الأوبرا وسط حضور كوكبة من النجوم، ويستمر حتى 30 من الشهر الجاري، تحت رئاسة الفنان أحمد عبد العزيز. وقالت "بدر" فى تصريحات لـ"التحرير": "هذه المرة من أسعد المرات اللي جيت فيها المسرح، وشرف لي أكون مشاركة كمكرمة وفي دورة مهداة للراحل كرم مطاوع"، لافتة إلى أنها ليست المرة الأولى التى تكرم فيها، ولكن تكريم القومي للمسرح له مذاق خاص كما وصفته.

أضافت سوسن بدر: "واجهة ووجاهة وحضارة الوطن هى مسرحه وفنه، ولو ماحاربناش علشان مسرحنا يرجع زي ما كان يبقى إحنا مش مديين واجهتنا حقها. وجودنا مهم كلنا كفناني مسرح وإن شاء الله المسارح ترجع زي زمان". وحول مبادرة الرئيس السيسي للكشف عن سرطان الثدي، قالت: "من أجمل المبادرات اللي شاركت فيها، والست المصرية