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سوسن بدر لـ«التحرير»: تكريمى بالقومي للمسرح شرف

تحرير:محمد عبد المنعم ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ ص
سوسن بدر
سوسن بدر
أعربت الفنانة سوسن بدر، عن سعادتها بتكريمها خلال فعاليات الدورة الثانية عشرة من المهرجان القومى للمسرح المصرى، الذي انطلقت فعالياته أمس السبت بحفل كبير أقيم بدار الأوبرا وسط حضور كوكبة من النجوم، ويستمر حتى 30 من الشهر الجاري، تحت رئاسة الفنان أحمد عبد العزيز. وقالت "بدر" فى تصريحات لـ"التحرير": "هذه المرة من أسعد المرات اللي جيت فيها المسرح، وشرف لي أكون مشاركة كمكرمة وفي دورة مهداة للراحل كرم مطاوع"، لافتة إلى أنها ليست المرة الأولى التى تكرم فيها، ولكن تكريم القومي للمسرح له مذاق خاص كما وصفته.
أضافت سوسن بدر: "واجهة ووجاهة وحضارة الوطن هى مسرحه وفنه، ولو ماحاربناش علشان مسرحنا يرجع زي ما كان يبقى إحنا مش مديين واجهتنا حقها. وجودنا مهم كلنا كفناني مسرح وإن شاء الله المسارح ترجع زي زمان". وحول مبادرة الرئيس السيسي للكشف عن سرطان الثدي، قالت: "من أجمل المبادرات اللي شاركت فيها، والست المصرية
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«ولاد رزق 2» يصل لرقم قياسي بإيرادات 8 أيام

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«ولاد رزق2» يواصل تصدره لموسم عيد الأضحى بـ43 مليونا

يواصل الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق- عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي، إذ بلغت إيرادات أمس الأربعاء 7 ملايين و402 ألف و492 جنيها. وبذلك اقترب إجمالي إيرادات الفيلم فى 7 أيام عرض من حاجز الـ43 مليون جنيه، ليتجاوز الرقم الذي حققه خلال الجزء الأول الذى عرضه قبل 3 سنوات، فى أقل من أسبوع وبفارق 13 مليون جنيه، والفيلم من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.
ولاد-رزق

العريان: واجهنا هذه الصعوبات خلال تصوير «ولاد رزق2»

عقد مؤتمر صحفي لصناع فيلم أولاد رزق الجزء الثاني، اليوم الأربعاء، حيث حرص على حضوره مخرج العمل، طارق العريان، الذي تحدث عن كواليس الفيلم، معبرًا في بداية حديثه، عن سعادته بطرح الجزء الجديد من "ولاد رزق"، والذي يحمل عنوان "عودة أسود الأرض"، وتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، خاصة أنهم بذلوا فيه مجهودا كبيرا؛ لأن نجاح الجزء الأول كان مسئولية كبيرة على فريق العمل كله؛ ما جعلهم يحرصون على أن يخرج الجزء الثاني بنفس الصورة الجيدة، متمنيا أن يحقق نفس الجماهيرية التي حازها سابقه.
ولاد-رزق

أحمد الفيشاوي يروج لـ«ولاد رزق» وينشر البوستر الرسمي

روج الفنان أحمد الفيشاوي لفيلم "ولاد رزق 2"، ونشر البوستر الرسمي للعمل عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". يشارك في بطولة "ولاد رزق 2: عودة أسود الأرض" كل من "أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوي وباسم سمرة ونسرين أمين"، إضافة إلى عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل، وإياد نصار، وباسم سمرة، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركتي "سينرجي فيلمز"، والطاهر ميديا برودكشن.
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