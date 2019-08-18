تجديد حبس 12 متهما بتنظيم «اللهم ثورة» 15 يوما

تحرير:تهامى البندارى ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص

متهمون- صورة أرشيفية

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، بتجديد حبس 12 متهما، ينتمون لتنظيم يدعى «اللهم ثورة»، 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالتخطيط لتنفيذ بعض العمليات العدائية ضد مؤسسات البلاد ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وعقد عدة اجتماعات عبر شبكة المعلومات الدولية للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم الإرهابي، وارتكاب أعمال فوضوية بغرض إظهار الدولة في مظهر الضعيف، وذلك بالتزامن مع أحداث الذكرى الماضية لثورة الخامس والعشرين من يناير.

واجهت النيابة المتهمين بتحريات جديدة تسلمتها من قطاع الأمن الوطني عن نشاط المتهمين في الخلية المسماة إعلاميا بـ«اللهم ثورة»، والتي أعلنت عن ضبطها وزارة الداخلية، قبل أشهر ماضية، وشملت التحريات نشاط المتهمين ومحاولاتهم إحداث نوع من الفوضى داخل الأراضي. كما دلت التحريات على اعتزام المتهمين

واجهت النيابة المتهمين بتحريات جديدة تسلمتها من قطاع الأمن الوطني عن نشاط المتهمين في الخلية المسماة إعلاميا بـ«اللهم ثورة»، والتي أعلنت عن ضبطها وزارة الداخلية، قبل أشهر ماضية، وشملت التحريات نشاط المتهمين ومحاولاتهم إحداث نوع من الفوضى داخل الأراضي.



كما دلت التحريات على اعتزام المتهمين توجيه ضربات لأكمنة شرطية ومهاجمة بعض رجال الشرطة والقوات المسلحة، كما أفادت نية المتهمين وتخطيطهم في ما بينهم لممارسة وارتكاب أعمال فوضوية بغرض إظهار الدولة في مظهر الضعيف.



أعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق، عن ضبط تنظيم يسمى «اللهم ثورة»، موضحة أن معلومات لقطاع الأمن الوطني أفادت قيام قيادات التنظيم الهاربة للخارج بالإعداد لتنفيذ ذلك المخطط لإحداث نوع من أنواع الفوضى بالبلاد.



