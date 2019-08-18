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تعرف على تفاصيل حفل افتتاح «محكى القلعة» اليوم

تحرير:محمد عبد المنعم ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص
القلعة
القلعة
تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، وتستهل الاحتفالات فى السابعة مساءً بعروض موسيقية وحركية لفرقة الموسيقات العسكرية ثم تبدأ مراسم الافتتاح فى الثامنة مساءً، إذ تكرم وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا 10 شخصيات ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى.
والمكرَّمون هم المطربون "علي الحجار، محمد الحلو، نادية مصطفى، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان الموسيقى العربية، الباليرينا سحر حلمي، الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني، عبده أبو المجد أحد مؤسسى المهرجان، محمود عفيفي المشرف على معهد الموسيقى العربية، عبد الحكيم تقي الدين
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صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

تفاصيل افتتاح القومي للمسرح.. فاروق الفيشاوي الحاضر الغائب

بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، انطلق حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح في دورته الثانية عشرة بالسلام الجمهوري، وأعقبه تقديم ضيوف شرف الدورة الحالية، وهم: سميرة محسن، جلال الشرقاوي، حسين العزبي، محيي الشرقاوي، سمير صبري، شوقي حجاب، سهير المرشدي، هدى وصفي، سمير سيف، محمود حميدة، عزت العلايلي، وسط تصفيق جهموري حاد، أعقب ذلك عرض مسرحي راقص صامت، وتلا هذا العرض كلمة مدير المهرجان إسماعيل مختار.
جيهان-نصر

جيهان نصر وأولادها الأربعة في ظهور نادر (صور)

كشفت الفنانة هبة مجدي عن أحدث ظهور للفنانة المعتزلة جيهان نصر، أثناء حضورها أمس الجمعة عرض مسرحية "الملك لير" على مسرح الماركي في كايرو فستيفال سيتي. وظهرت جيهان نصر بالحجاب في صورة جمعتها بمفردها بهبة مجدي، بينما في صورتين أخريين شاركهما أبناء جيهان نصر، وهم 3 فتيات وشاب. وشاركت هبة مجدي جمهورها الصور على موقع "إنستجرام"، معلقة: "أجمل مفاجأة حصلت امبارح في عرض (الملك لير)، إني شفت النجمة چيهان نصر وأولادها، أنا باحبها قوي، وإنتي شرفتينا وأسعدتينا بوجودك".
المسرح -القومي

المهرجان القومي.. 12 محاولة لاستعادة هيبة المسرح

تنطلق مساء اليوم السبت 17 أغسطس، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، فعاليات الدورة الـ12 من المهرجان القومى للمسرح المصرى، برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، حيث يقام حفل الافتتاح في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويقام حفل الختام بنفس المسرح يوم 30 من نفس الشهر. وتحمل الدورة اسم المخرج القدير الراحل كرم مطاوع، ومن المقرر أن يشهد الافتتاح تكريم مجموعة كبيرة من نجوم ومبدعي المسرح المصري الذي كان لهم أدوار بالغة الأهمية في إثراء خشبته بالأعمال الإبداعية الهامة.
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المسرح -القومي

المهرجان القومي.. 12 محاولة لاستعادة هيبة المسرح

تنطلق مساء اليوم السبت 17 أغسطس، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، فعاليات الدورة الـ12 من المهرجان القومى للمسرح المصرى، برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، حيث يقام حفل الافتتاح في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويقام حفل الختام بنفس المسرح يوم 30 من نفس الشهر. وتحمل الدورة اسم المخرج القدير الراحل كرم مطاوع، ومن المقرر أن يشهد الافتتاح تكريم مجموعة كبيرة من نجوم ومبدعي المسرح المصري الذي كان لهم أدوار بالغة الأهمية في إثراء خشبته بالأعمال الإبداعية الهامة.
على-الحجار

تكريم و4 حفلات لعلي الحجار في أغسطس

كشف الفنان علي الحجار، اليوم السبت، عن تفاصيل حفله الجديد الذى من المقرر أن يحييه فى نادى «إيزى سبورت» بمنطقة الهضبة الوسطى بالمقطم، يوم 30 أغسطس الجاري، والبرنامج الغنائى للحفل الذي يتضمن تقديم أغانٍ قديمة، منها «ريشة، تجيش نعيش، اوعديني، من غير ما تتكلمي». وأعرب الحجار عن سعادته البالغة بلقاء جمهوره هذا الشهر من خلال 4 حفلات، الأول كان بدار أوبرا دمنهور، والحفل الثانى المقرر إقامته يوم 22 من نفس الشهر، ضمن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، والحفل الثالث على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية يوم 29، ويختتم الشهر بحفل «إيزى سبورت».
دار-الاوبرا-المصرية

الليلة.. حفل افتتاح فعاليات المهرجان القومي للمسرح

تستقبل دار الأوبرا، اليوم السبت، حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، على المسرح الكبير، بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، ورئيس المهرجان الفنان أحمد عبد العزيز، إلى جانب المكرمين ولجنة التحكيم ولفيف من الفنانين والمثقفين. وتنطلق فعاليات المهرجان فى اليوم التالي على عدد كبير من مسارح الدولة، وتستمر الفعاليات حتى يوم 30 من الشهر الجاري، ويشهد حفل الافتتاح الليلة تكريم عدد كبير من نجوم المسرح، أبرزهم «يوسف شعبان، لطفى لبيب، سوسن بدر، على الحجار، توفيق عبد الحميد، هالة فاخر، وغيرهم».
القلعه

حفلات وتكريمات.. تفاصيل «محكي القلعة» قبل انطلاقه

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، تنطلق الأحد 18 أغسطس، وتستهل الاحتفالات فى السابعة مساء بعروض موسيقية وحركية لفرقة الموسيقات العسكرية ثم تبدأ مراسم الافتتاح فى الثامنة مساء حيث تكرم وزير الثقافة ورئيس الأوبرا 10 شخصيات ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى.
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