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تعرف على تفاصيل حفل افتتاح «محكى القلعة» اليوم

تحرير:محمد عبد المنعم ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص
القلعة
القلعة
تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، وتستهل الاحتفالات فى السابعة مساءً بعروض موسيقية وحركية لفرقة الموسيقات العسكرية ثم تبدأ مراسم الافتتاح فى الثامنة مساءً، إذ تكرم وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا 10 شخصيات ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى.
والمكرَّمون هم المطربون "علي الحجار، محمد الحلو، نادية مصطفى، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان الموسيقى العربية، الباليرينا سحر حلمي، الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني، عبده أبو المجد أحد مؤسسى المهرجان، محمود عفيفي المشرف على معهد الموسيقى العربية، عبد الحكيم تقي الدين
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على-الحجار

تكريم و4 حفلات لعلي الحجار في أغسطس

كشف الفنان علي الحجار، اليوم السبت، عن تفاصيل حفله الجديد الذى من المقرر أن يحييه فى نادى «إيزى سبورت» بمنطقة الهضبة الوسطى بالمقطم، يوم 30 أغسطس الجاري، والبرنامج الغنائى للحفل الذي يتضمن تقديم أغانٍ قديمة، منها «ريشة، تجيش نعيش، اوعديني، من غير ما تتكلمي». وأعرب الحجار عن سعادته البالغة بلقاء جمهوره هذا الشهر من خلال 4 حفلات، الأول كان بدار أوبرا دمنهور، والحفل الثانى المقرر إقامته يوم 22 من نفس الشهر، ضمن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، والحفل الثالث على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية يوم 29، ويختتم الشهر بحفل «إيزى سبورت».
صلاح-بن-البادية

من هو صلاح بن البادية الذي غنى بـ«فرح السودان»؟

"فرح السودان".. احتفالات أطلقتها قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، فى أنحاء البلاد من أجل الاحتفال بتوقيع اتفاقية رسمية بين قادة المجلس العسكري الانتقالي فى الخرطوم وممثلي المعارضة، لتقاسم السلطة بعد المرحلة الحساسة الماضية التي عاشها السودان في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. وشهدت مراسم التوقيع الرسمية، تقديم الفنان السوداني صلاح بن البادية، وصلة غنائية وطنية ألهبت مشاعر الحضور والمشاهدين. وهو صلاح الجيلي محمد أبو قرون، من مواليد أم دوم 1937، نشأ وترعرع ما بين أم دوم وأبو قرون، اشتهر بـ"ابن البادية" بسبب ارتباطه بالبادية.
شذى وهيثم شاكر

شذى تكشف تفاصيل مرض هيثم شاكر: محروم من الأكل

كشفت المطربة شذى عن تفاصيل صادمة عن إصابة الفنان هيثم شاكر بمرض خطير، على رأسها منعه من تناول الطعام حتى الآن. ونشرت شذى صورة تجمعها بهيثم شاكر، عبر حسابها على «إنستجرام»، وكتبت تقول: «من امبارح بيجيلي تليفونات، اللي زعلانين مني علشان أنا من أصحاب هيثم القريبين وكنت عارفة ومقولتش على مرضه، واللي أصلا بيشكك فى إن هيثم كان تعبان». وأضافت: «عموما علشان مش هينفع أرد على كل المكالمات، هيثم كان فعلا مريض بمرض خطير، ربنا يبعد كل شر عن أي حد يا رب، والحمد لله هو تعافى، بس هو لسه فيه حاجات كتير محروم منها، وأهمها حاجه أساسيه لأي كائن حي، وهي نعمه الأكل»
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صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

تعرف على عروض المهرجان القومي للمسرح اليوم الأحد

تنطلق اليوم الأحد 18 أغسطس، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، حيث يقام 4 عروض على 4 مسارح مختلفة، فعلي مسرح البالون يقدم العرض المسرحي "أليس في بلاد العجائب"، للمخرج محسن رزق، كما يقام العرض المسرحي "زهرة اللوتس" للمخرج محمد حجاج على مسرح ميامي، بينما على مسرح أوبرا ملك يقام العرض المسرحي "مترو" للمخرج عادل رأفت، بينما يقام العرض المسرحي "الملحمة" للمخرج مهند المليجي على مسرح الشباب والرياضة.
المسرح -القومي

المهرجان القومي.. 12 محاولة لاستعادة هيبة المسرح

تنطلق مساء اليوم السبت 17 أغسطس، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، فعاليات الدورة الـ12 من المهرجان القومى للمسرح المصرى، برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، حيث يقام حفل الافتتاح في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويقام حفل الختام بنفس المسرح يوم 30 من نفس الشهر. وتحمل الدورة اسم المخرج القدير الراحل كرم مطاوع، ومن المقرر أن يشهد الافتتاح تكريم مجموعة كبيرة من نجوم ومبدعي المسرح المصري الذي كان لهم أدوار بالغة الأهمية في إثراء خشبته بالأعمال الإبداعية الهامة.
على-الحجار

تكريم و4 حفلات لعلي الحجار في أغسطس

كشف الفنان علي الحجار، اليوم السبت، عن تفاصيل حفله الجديد الذى من المقرر أن يحييه فى نادى «إيزى سبورت» بمنطقة الهضبة الوسطى بالمقطم، يوم 30 أغسطس الجاري، والبرنامج الغنائى للحفل الذي يتضمن تقديم أغانٍ قديمة، منها «ريشة، تجيش نعيش، اوعديني، من غير ما تتكلمي». وأعرب الحجار عن سعادته البالغة بلقاء جمهوره هذا الشهر من خلال 4 حفلات، الأول كان بدار أوبرا دمنهور، والحفل الثانى المقرر إقامته يوم 22 من نفس الشهر، ضمن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، والحفل الثالث على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية يوم 29، ويختتم الشهر بحفل «إيزى سبورت».
دار-الاوبرا-المصرية

الليلة.. حفل افتتاح فعاليات المهرجان القومي للمسرح

تستقبل دار الأوبرا، اليوم السبت، حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، على المسرح الكبير، بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، ورئيس المهرجان الفنان أحمد عبد العزيز، إلى جانب المكرمين ولجنة التحكيم ولفيف من الفنانين والمثقفين. وتنطلق فعاليات المهرجان فى اليوم التالي على عدد كبير من مسارح الدولة، وتستمر الفعاليات حتى يوم 30 من الشهر الجاري، ويشهد حفل الافتتاح الليلة تكريم عدد كبير من نجوم المسرح، أبرزهم «يوسف شعبان، لطفى لبيب، سوسن بدر، على الحجار، توفيق عبد الحميد، هالة فاخر، وغيرهم».
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