هل يخسر ترامب الرئاسة بسبب أخطاء البنتاجون؟
قد تتأثر شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببعض الخطط المتأخرة للبنتاجون، وبالأخص ما يتعلق منها بالصناعات البحرية التي تسعى إليها العديد من الولايات
تحرير:محمود نبيل
١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص
ترامب
يراهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل رئيسي على التطورات الاقتصادية والسياسات العامة في الداخل والخارج، من أجل الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالولايات المتحدة، إلا أنه لم يعمل لبعض العوامل الاستراتيجية حسابًا دقيقًا في خططه للفوز بولاية جديدة بالبيت الأبيض العام المقبل.
وبالنظر إلى الولايات التي رجحت كفة ترامب في الانتخابات التي أجريت عام 2016، فإن هناك مخاوف واضحة من أن تتغير خريطة تأييد تلك الولايات، ومن ثم تحولها إلى الحزب الديمقراطي في الاستحقاق الرئاسي بالعام المقبل.
وكانت ميشيجان وبنسلفانيا ووسكونسن الولايات الأكثر إثارة للدهشة، بعد أن تحولت من دعم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في عام 2012 إلى التصويت لصالح دونالد ترامب في عام 2016، بما أسهم بشكل رئيسي وحاسم في مجيئه على رأس قيادة البيت الأبيض.
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وكانت ميشيجان وبنسلفانيا ووسكونسن الولايات الأكثر إثارة للدهشة، بعد أن تحولت من دعم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في عام 2012 إلى التصويت لصالح دونالد ترامب في عام 2016، بما أسهم بشكل رئيسي وحاسم في مجيئه على رأس قيادة البيت الأبيض.
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وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن انتخابات عام 2020 ستشهد أيضًا نفس الدور الحاسم للولايات الأمريكية الثلاث، مشيرة إلى أنه من غير المرجح أن تلعب فلوريدا وأوهايو أدوارا كبيرة في هذا الاستحقاق، خاصة أن استطلاعات الرأي في العام الماضي، أكدت أن اللون الأحمر لا يزال مسيطرًا.
وأوضحت الصحيفة أن آمال الديمقراطيين تنحصر في تغيير موازين الشعبية في تكساس أو أريزونا، بينما تنظر خطط الجمهوريين بعين الاهتمام لتحويل نيو هامبشاير أو كولورادو إلى اللون الأحمر في الاستحقاق الرئاسي بالعام المقبل.
وعندما يحين الوقت للدفاع عن شعبيته في الولايات ذات اللون الأحمر على طول البحيرات العظمى، فإن الرئيس ترامب سيواجه عواقب فشل وزارة الدفاع البنتاجون في تنفيذ بعض خطط أسطولها البحري المكون من 355 سفينة.
ويصنع عمال بنسلفانيا العديد من المكونات الضرورية التي تدخل في مجالات السفن، بما في ذلك الأعمدة المصنعة في بعض الأنظمة الفنية والتبريد وغيرها.
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وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن مع كل مرة تُمنح البحرية عقدًا لبناء سفينة جديدة، يجب أن يكون الرئيس أو نائبه في إحدى هذه المنشآت ليتحدث عن الوظائف التي ستوفرها تلك العقود، إلا أن البحرية لم تصدر تلك العقود حتى الآن، لذلك لا يستطيع ترامب في الوقت الحالي الرهان على تلك الأمور.
وقالت مصادر مطلعة على خطط التطوير في البحرية الأمريكية لواشنطن بوست: "البحرية كان يمكن أن تكون كبيرة، ولا يزال بإمكانها تحقيق ذلك في فيلادلفيا"، مشيرًا إلى أن إطالة عمر الأسطول الحالي، تتطلب من البحرية بناء نحو 100 رصيف شحن إضافي في العقد القادم، تفوق مساحة أرصفة الشحن الحالية.
وتمتلك أحواض صناعة السفن في فيلادلفيا القدرة على بناء منصات عائمة لتعويض هذا النقص، إلا أن السؤال الرئيسي هو "لماذا لا يعلن ترامب عن خطة لتوسيع البنية التحتية البحرية في الأحواض الجافة أثناء وجوده في حوض صناعة السفن بالولاية؟".
وعلى جانب آخر، تستفيد ويسكونسن من بناء سفن البحرية بطريقتين، أولاها هو امتلاكها حوض بناء السفن يوفر فرص عمل في كل من ولاية ويسكونسن وشبه الجزيرة في ميشيجان، وهي من المناطق التي تمتلك إمكانيات ضخمة في الصناعات البحرية العسكرية.
وبخلاف تسريع وتيرة عملية البنتاجون في الصناعات البحرية، فإن السياسة أيضًا يمكنها أن تلعب دورًا كبيرًا في تحديد وجهة تلك الصناعات، وبالتالي فإن العقود التي تنتظرها تلك الولايات غير مضمونة لأسباب عديدة، يتعلق بعضها بالقدرات العسكرية والاستراتيجية، الأمر الذي قد يكون له تأثيره الخاص على سير الأمور في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.