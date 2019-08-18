هل يخسر ترامب الرئاسة بسبب أخطاء البنتاجون؟

قد تتأثر شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببعض الخطط المتأخرة للبنتاجون، وبالأخص ما يتعلق منها بالصناعات البحرية التي تسعى إليها العديد من الولايات

تحرير:محمود نبيل ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص

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يراهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل رئيسي على التطورات الاقتصادية والسياسات العامة في الداخل والخارج، من أجل الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالولايات المتحدة، إلا أنه لم يعمل لبعض العوامل الاستراتيجية حسابًا دقيقًا في خططه للفوز بولاية جديدة بالبيت الأبيض العام المقبل. وبالنظر إلى الولايات التي رجحت كفة ترامب في الانتخابات التي أجريت عام 2016، فإن هناك مخاوف واضحة من أن تتغير خريطة تأييد تلك الولايات، ومن ثم تحولها إلى الحزب الديمقراطي في الاستحقاق الرئاسي بالعام المقبل.

وكانت ميشيجان وبنسلفانيا ووسكونسن الولايات الأكثر إثارة للدهشة، بعد أن تحولت من دعم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في عام 2012 إلى التصويت لصالح دونالد ترامب في عام 2016، بما أسهم بشكل رئيسي وحاسم في مجيئه على رأس قيادة البيت الأبيض. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع