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مظاهرات في كندا داعمة لهونج كونج وأخرى مناهضة

تحرير:وكالات ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص
هونج كونج
هونج كونج
نظم آلاف المتظاهرين في مدن كندية بينها فانكوفر وتورونتو وكالغاري، اليوم الأحد، مظاهرتين، دعما للمطالبين بالديمقراطية في هونج كونج، وتأييدا للصين. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن آلاف المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية والحكومة الصينية تجمعوا أمام محطة لقطارات الأنفاق في وسط فانكوفر (مقاطعة كولومبيا البريطانية) التي تقطنها جالية صينية كبيرة. وأشارت الوكالة إلى أنه لم تقع أي صدامات بين المشاركين في التظاهرتين، والذين ارتدوا قمصانا سوداء أو حمراء وفصلت بينهم الشرطة، حيث ردد متظاهرون: "نحب هونج كونج"، بينما ردد آخرون: "نحب الصين".
وفي تورونتو، كبرى مدن البلاد، أفادت وسائل إعلام محلية أن مئات الأشخاص من المعسكرين تظاهروا في أجواء من التوتر وسط المدينة أمس السبت. وأوضحت شبكة "سي بي سي"، أن الشرطة تدخلت لحفظ النظام في كالغاري (مانيتوبا غرب كندا)، حيث جرت صدامات بين مشاركين في تظاهرتين للمعسكرين. ولم تتوقف الاحتجاجات في هونج كونج
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روسيا: لن نرفض الحوار مطلقا مع أمريكا

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الأحد، أن موسكو لن ترفض الحوار أبدا مع الولايات المتحدة بشأن معاداة الأسلحة، وأنها كانت دائما منفتحة. وقال شويجو في مقابلة خاصة، على قناة "روسيا 24": "لم نرفض الحوار يوما ونحن من عرضه طوال الفترة السابقة"، مضيفا: "لقد أظهرنا انفتاحنا الكامل من خلال عرض الصاروخ المشكوك بأمره من قبل الأمريكيين لكنهم رفضوا القدوم إلى موسكو والتحقق من الأمر من خلال معاينته ومعرفة مميزاته". وتابع: "إذا كانت هناك نية أو مخطط لزيادة عدد المشاركين بالمعاهدة فلماذا تم إلغاؤها بشكل تام؟ كان من الممكن اتباع طريقة أخرى".
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وثائق مسربة: بريطانيا ستواجه نقصا في الغذاء

أظهرت وثائق حكومية مسربة لصحيفة صنداي تايمز، أن بريطانيا ستواجه نقصا في الوقود والغذاء والدواء إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق انتقالي. وقالت الصحيفة إن التوقعات التي جمعها مجلس الوزراء حددت الآثار الأكثر ترجيحا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وليس أسوأ السيناريوهات. وأضافت التايمز، أن ما يصل إلى 85% من الشاحنات التي تستخدم معابر القناة الرئيسية "قد لا تكون جاهزة" للتعامل مع الجمارك الفرنسية، ما يعني أن التعطل في الموانئ قد يستمر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر قبل تحسن تدفق حركة المرور.
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أمريكا تصدر أمر ضبط واحتجاز لناقلة النفط «جريس 1»

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، مذكرة لضبط واحتجاز ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1»، التي كانت محتجزة لدى سلطات جبل طارق في البحر المتوسط. وبدأت الناقلة الإيرانية بالتحرك عقب إفراج سلطات جبل طارق عنها، الجمعة، بعد احتجاز دام لأكثر من شهر. وذكرت تقارير صحفية أن شهود عيان تابعوا الناقلة الإيرانية وهي تتحرك وتصاعد الدخان من مدخنتها بعد يوم من قرار الإفراج عنها. كان رئيس وزراء حكومة جبل طارق فابيان ريكاردو قد قال في وقت سابق إن «السفينة الإيرانية بإمكانها المغادرة عندما تكون مستعدة بداية من اليوم الجمعة».
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محكمة أمريكية تدين سائق أوبر مصري بتهمة اغتصاب راكبة

قضت محكمة أمريكية بإدانة سائق "أوبر" في اتهامه باغتصاب سيدة كانت في حالة سكر عقب نقلها من كازينو "فالي فورج" في ولاية بنسلفينيا. وذكرت شبكة "سي بي اس فيلي" الأمريكية، أن هيئة المحكمة استمعت للمتهم أحمد الجعفري - مصري الجنسية- لمدة 3 ساعات قبل أن تدينه بتهمة اغتصاب سيدة فاقدة للوعي. ونقلت الصحيفة عن المحامي "توم هوجان"، إن الجعفري صاحب الـ27 عاما سيصدر حكم عليه في وقت لاحق كما قد يتم ترحيله إلى مصر.
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تظاهرات هونج كونج تهدد فرص إنهاء الحرب التجارية

بدت الأزمة الحالية في هونج كونج تتجه إلى أعقد مستوياتها وأصعبها، خاصة في ظل رغبة الولايات المتحدة لاستغلال هذه التظاهرات كأداة ضغط رئيسة على الصين من أجل التوصل إلى صيغة أفضل بالنسبة لواشنطن في الحرب التجارية بين البلدين. وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، صعدت الصين من إجراءاتها في التعامل مع التظاهرات المستمرة منذ شهرين في الإقليم، بما في ذلك إغلاق مطار هونج كونج الدولي، الخطوة التي اعتبرها المتظاهرون تصعيدًا واضحًا من جانب بكين في تلك الأزمة المشتعلة منذ ما يزيد على شهرين.
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الصين لأمريكا: لا تحشروا أنوفكم في هونج كونج

دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بإصرار مرة أخرى إلى "وقف حشر أنفها في هونج كونج". وقالت وزارة الخارجية الصينية: "لقد أعربنا مرارا عن موقفنا من هذه المسألة.. هونج كونج شأن داخلي صيني بحت"، وفقا لوكالة أنباء "ريا نوفوستي". ووصف شو لوين، المتحدث الرسمي باسم مستشارية شؤون هونج كونج وماكاو، ضرب اثنين من سكان البر الصيني الرئيس في مطار هذه الجزيرة الصينية بأنه "عمل إرهابي تقريبا". وشهد مطار هونج كونج أمس الثلاثاء يوما ثانيا من الفوضى مع تعليق مئات الرحلات بسبب تجمع مئات المتظاهرين، ووقوع مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين.
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الصين ترفض طلب سفينتين للبحرية الأمريكية بزيارة هونج كونج

رفضت الصين طلب سفينتين تتبعان البحرية الأمريكية بزيارة هونج كونج خلال الأسابيع المقبلة. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أمريكيين، الثلاثاء، قولهم إن الصين رفضت طلب السفينتين اللتين تتبعان البحرية الأمريكية بزيارة هونج كونج، فيما تتفاقم الأزمة السياسية في المستعمرة البريطانية السابقة. وبحسب «رويترز»، قال المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم إن سفينة النقل جرين باي طلبت الزيارة في وقت لاحق هذا الشهر، بينما طلبت السفينة الحربية ليك إيري التي تحمل صواريخ موجهة الزيارة في سبتمبر.
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أمريكا تهاجم الصين مجددا: تصرفها سافلًا

في تصعيد جديد للخلاف بين أكبر اقتصادين في العالم، نددت وزارة الخارجية الأمريكية بالأساليب الخطيرة، التي تستخدمها وسائل الإعلام الصينية، غداة انتقادات بكين بشأن لقاء عقدته دبلوماسية أمريكية في هونج كونج، مع ناشطين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، مورغان أورتاجوس، أن مقالات وسائل الإعلام الصينية الرسمية بشأن دبلوماسية أمريكية في هونج كونج انتقلت من كونها غير مسؤولة إلى خطيرة. وتابعت: "هذا الأمر يجب أن يتوقف.. السلطات الصينية تعرف ذلك جيدا، موظفونا القنصليون المعتمدون يقومون بعملهم فقط مثل دبلوماسيي كل الدول".
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