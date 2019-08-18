مظاهرات في كندا داعمة لهونج كونج وأخرى مناهضة

تحرير:وكالات ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص

هونج كونج

نظم آلاف المتظاهرين في مدن كندية بينها فانكوفر وتورونتو وكالغاري، اليوم الأحد، مظاهرتين، دعما للمطالبين بالديمقراطية في هونج كونج، وتأييدا للصين. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن آلاف المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية والحكومة الصينية تجمعوا أمام محطة لقطارات الأنفاق في وسط فانكوفر (مقاطعة كولومبيا البريطانية) التي تقطنها جالية صينية كبيرة. وأشارت الوكالة إلى أنه لم تقع أي صدامات بين المشاركين في التظاهرتين، والذين ارتدوا قمصانا سوداء أو حمراء وفصلت بينهم الشرطة، حيث ردد متظاهرون: "نحب هونج كونج"، بينما ردد آخرون: "نحب الصين".

وفي تورونتو، كبرى مدن البلاد، أفادت وسائل إعلام محلية أن مئات الأشخاص من المعسكرين تظاهروا في أجواء من التوتر وسط المدينة أمس السبت. وأوضحت شبكة "سي بي سي"، أن الشرطة تدخلت لحفظ النظام في كالغاري (مانيتوبا غرب كندا)، حيث جرت صدامات بين مشاركين في تظاهرتين للمعسكرين. ولم تتوقف الاحتجاجات في هونج كونج