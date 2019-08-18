نجم الأهلي السابق يفتح النار على مارتن لاسارتي

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص

لاسارتي

تحدث هادي خشبة، نجم الأهلي السابق ومدير الكرة السابق بنادي بيراميدز، عن سقوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على استاد برج العرب، ليودع على أثرها المارد الأحمر بطولة كأس مصر من دور الـ16، وبتلك الهزيمة يكون بيراميدز قد أقصى الأهلي من كأس مصر للمرة الثانية على التوالي، وبرر خشبة في تصريحات تليفزيونية، تراجع أداء الأهلي خلال الفترة الماضية وخروجه من كأس مصر على يد بيراميدز، بعدم وجود مدير فني قوي.

وقال خشبة: "إن هناك فارقا فنيا كبيرا بين الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، والمكسيكي لاسارتي المدير الفني للأهلي"، مؤكدا أن ديسابر تفوق بشكل كبير وأدار المباراة بكل حرفية. وأوضح: «ما فعله مارتن لاسارتي خلال المؤتمر الصحفي أمر غير مقبول، خاصة بعد تصريحاته غير الموفقة بأن إدارة الأهلي

وقال خشبة: "إن هناك فارقا فنيا كبيرا بين الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، والمكسيكي لاسارتي المدير الفني للأهلي"، مؤكدا أن ديسابر تفوق بشكل كبير وأدار المباراة بكل حرفية.



وأوضح: «ما فعله مارتن لاسارتي خلال المؤتمر الصحفي أمر غير مقبول، خاصة بعد تصريحاته غير الموفقة بأن إدارة الأهلي عجزت عن توفير لاعبين أفضل من الموجودين حاليا».



وأضاف خشبة: «نشوة الفوز بالدوري مع مارتن لاسارتي طالت، والحكم عليه كمدرب مفترض أن يكون أصبح واضحا للجميع. الاحتفال بالدوري يجب أن يكون خلال 3 أيام وبعد ذلك البطولة تكون في المتحف ولا يجوز ذكرها بعد شهر».



وعن أنباء تفاوض الأهلي مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق للهلال السعودي، أشار خشبة إلى أنه سيكون اختيارا غير موفق للفريق الأحمر.



