عبد الغفار: العمل في 27 مشروعا قوميا للبحث العلمي

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

ألقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، كلمة في احتفالية عيد العلم، التي أقيمت بمركز المنارة، قال فيها: "يأتي احتفالنا بعيد العلم اليوم وقد تمكنا خلال الفترة الماضية من السير بخطوات واسعة في أكثر من 27 مشروعا قوميا في التعليم العالي والبحث العلمي، لتحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030 من خلال تعظيم فرص توفر خدمات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي لأكبر عدد ممكن من الدارسين، مع الوصول بجودة مكونات المنظومة إلى مستوى يضاهى نظيره في دول العالم المتقدم".

وأضاف عبد الغفار، أن ذلك يتم بما يكفل تحقيق تنافسية أعلى لمخرجات هذه المنظومة سواء مستوى الخريجين والباحثين أو الأفكار والتطبيفات والمشروعات البحثية التي تخدم سوق العمل والتنمية الوطنية.وذكر: "أعدت الوزارة مؤخرا دراسة عن احتياجات سوق العمل من خلال الاستراتيجية القومية والدولية لوظائف المستقبل التي تأخذ