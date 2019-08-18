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صحف سعودية: الحوثي يستهدف نفط المملكة مجددا

الصحف استعرضت استمرار الغموض حول مصير ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" الراسية في جبل طارق منذ احتجازها مطلع يوليو الماضي، نتيجة مذكرة بمصادرتها أصدرتها الولايات المتحدة
تحرير:وفاء بسيوني ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص
صحف سعودية
صحف سعودية
أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، الهجوم الحوثي على أحد حقول النفط في المملكة، واستعرضت الصحف توقيع الأطراف السودانية على الاتقاق الدستوري، كما طالعتنا على العديد من القضايا التي تنوعت بين الشأن المحلي والعربي والدولي. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن استهداف الميليشيات الحوثية حقل الشيبة النفطي السعودي بهجمات بطائرات مسيرة "درون" لم تسفر إلا عن أضرار محدودة، وفقا للتصريحات الرسمية السعودية. وأكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة السعودي أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تهدد الاقتصاد العالمي وإمدادات البترول، بأعمالها الإرهابية.
ونجم عن الهجوم الحوثي حريق محدود في إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في الحقل، وقال الفالح في بيان: تمت السيطرة عليه في حينه. وذكرت صحيفة "الجزيرة" أن الفالح شدد على أن المملكة تدين بأشد العبارات هذا الهجوم الجبان، وتؤكد أن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، ما هو إلا امتداد لتلك الأعمال التي استهدفت مؤخرًا
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صحف-الإمارات

صحف الإمارات: عهد جديد بالسودان بعد الإعلان الدستوري

تصدّر التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري في السودان مانشيتات الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، كما استعرضت تطورات الصراع في الشرق الأوسط، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. ذكرت صحيفة "الاتحاد" تحت عنوان "السودان.. عهد جديد بلمسات إنسانية"، أن اللحظات التاريخية بقاعة الصداقة في الخرطوم أعادت الفرحة والابتسامة للشعب السوداني من جديد بعد سنوات ثلاثين عجاف، قضاها في بؤس وحروب وتشرد، وها هي جموع الشعب السوداني خرجت أمس، لا للتظاهر والاحتجاج كما فعلت خلال الأشهر الثمانية الماضية، بل للاحتفال والفرح.
قوات الاحتلال - فلسطين

استشهاد 3 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، عن استشهاد 3 فلسطينيين بنيران جنود الاحتلال الإسرائيليين في شمال قطاع، وفقًا للعربية. وشن الطيران الحربي لجيش الاحتلال، أمس السبت، غارات عدة على مناطق شمال غزة، وذلك وفق ما أدلى به شاهد عيان، ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن الطيران الإسرائيلي شن غارة شمال قطاع غزة، بعد محاولة شبان اجتياز الحدود والوصول إلى الأراضي الإسرائيلية شرق بيت لاهيا، وصرح الناطق الرسمي باسم الجيش أفيخاي أدرعي: "قوات الجيش رصدت مشتبها فيهم وهم مسلحين بالقرب من السياج الأمني شمال قطاع غزة، وأن مروحية حربية ودبابة أطلقت باتجاههم النار".
القنصلية-السعودية في-تركيا (1)

اعتداء مسلح على سعوديين بتركيا.. والسفارة تحذر

حذرت السفارة السعودية في تركيا، اليوم الأحد، مواطني المملكة المتواجدين في إسطنبول، بعد الاعتداء على أحد السعوديين المتواجدين في منطقة "شيلشي". وقالت السفارة السعودية، في بيان لها نشر عبر حسابها بموقع تويتر، "نظرا لتعرض مواطنين أثناء تواجدهما بأحد الكافيهات في منطقة "شيلسي" بإسطنبول لاعتداء مسلح من مجهولين نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما". وأضافت السفارة السعودية، "لذا السفارة من المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة إسطنبول أخذ الحيطة والحذر"، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
غارة-لتحالف-دعم-الشرعية-في-اليمن

مصرع قيادي حوثي.. والجيش يحرر صعدة شمالي اليمن

حررت قوات الجيش الوطني، بإسناد قوات التحالف العربي مناطق جديدة، بمديرية باقِم شمالي محافظة صعدة شمالي اليمن. وقالت مصادر عسكرية، إن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات المتمردة، وتدمير آليات تابعة لها. وأكدت المصادر، أن قوات الجيش اليمني حررت قرية "خشبان"، بالإضافة إلى عدد من التلال المحيطة بجبل "النار" الاستراتيجي، والمطلة على قرية "آل حسن"، فضلا عن قطع خطوط إمداد مليشيات الحوثي الموالية لإيران، إلى أغلب مواقعها في جبل النار - وفقا لــ"سكاي نيوز".
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صواريخ حوثية

اشتباكات بين المقاومة الجنوبية والحوثيين في يافع

شنت ميليشيات الحوثي الانقلابية، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، هجومًا عنيفًا على مواقع عسكرية في منطقة يافع التابعة لمحافظة لحج في جنوب اليمن، انطلاقاً من محافظة البيضاء وسط اليمن، وذلك لأول مرة منذ بداية انقلاب الحوثيين في 2014. وأكدت مصادر ميدانية، أن ميليشيا الحوثي شنت هجومًا واسعًا باتجاه منطقة السر في يافع، مشيرين إلى أن معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة تحدث الآن، حيث تتصدى قوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني لهذا الهجوم، بحسب العريبة.
صحف سعودية

صحف السعودية: إيران ترهن التفاوض وتهدد بـ«أم الحروب»

لا تزال الأزمة بين واشنطن وطهران تتصدر مانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، وطالعتنا الصحف على تطورات الصراعات في الشرق الأوسط. وتحت عنوان "قلق سعودي أمريكي من استهداف الملاحة في الخليج"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أعلن عن وجود قلق سعودي أمريكي إزاء التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي، وقال عبر حسابه عبر "تويتر"، إنه التقى مع نظيره الأمريكي ريك بيري، الثلاثاء في واشنطن، بمشاركة سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر.
صحف-سعودية (1)

صحف سعودية: إيران تختطف سفينة أجنبية وتفقد مقاتلة

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بين استعراض التطورات في السودان، واستمرار انتهاكات إيران وفقدان الأخيرة لمقاتلة بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. في افتتاحيتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقع مع قادة الحراك الشعبي بالأحرف الأولى أمس، الإعلان الدستوري. ومن المنتظر أن يوقع الطرفان بشكل نهائي على الاتفاق يوم 17 من الشهر الحالي، في مراسم بالعاصمة الخرطوم يحضرها زعماء أجانب وممثلون لهيئات دولية.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: إعلان دستوري بالسودان واحتجاز ناقلة

تصدر التوقيع على الإعلان الدستوري في السودان عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، والتي طالعتنا أيضا على احتجاز إيران لناقلة نفط، كما استعرضت تطورات الأوضاع في اليمن إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. تناولت صحيفة "الخليج" توقيع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير بالأحرف الأولى، على الإعلان الدستوري أمس الأحد، ليفتتحا الطريق لتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية، فيما أعلن الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، أن التوقيع النهائي سيكون في 17 الجاري بحضور إقليمي ودولي.
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