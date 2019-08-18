صحف سعودية: الحوثي يستهدف نفط المملكة مجددا

الصحف استعرضت استمرار الغموض حول مصير ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" الراسية في جبل طارق منذ احتجازها مطلع يوليو الماضي، نتيجة مذكرة بمصادرتها أصدرتها الولايات المتحدة

تحرير:وفاء بسيوني ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، الهجوم الحوثي على أحد حقول النفط في المملكة، واستعرضت الصحف توقيع الأطراف السودانية على الاتقاق الدستوري، كما طالعتنا على العديد من القضايا التي تنوعت بين الشأن المحلي والعربي والدولي. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن استهداف الميليشيات الحوثية حقل الشيبة النفطي السعودي بهجمات بطائرات مسيرة "درون" لم تسفر إلا عن أضرار محدودة، وفقا للتصريحات الرسمية السعودية. وأكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة السعودي أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تهدد الاقتصاد العالمي وإمدادات البترول، بأعمالها الإرهابية.

ونجم عن الهجوم الحوثي حريق محدود في إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في الحقل، وقال الفالح في بيان: تمت السيطرة عليه في حينه. وذكرت صحيفة "الجزيرة" أن الفالح شدد على أن المملكة تدين بأشد العبارات هذا الهجوم الجبان، وتؤكد أن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، ما هو إلا امتداد لتلك الأعمال التي استهدفت مؤخرًا

ونجم عن الهجوم الحوثي حريق محدود في إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في الحقل، وقال الفالح في بيان: تمت السيطرة عليه في حينه.



وذكرت صحيفة "الجزيرة" أن الفالح شدد على أن المملكة تدين بأشد العبارات هذا الهجوم الجبان، وتؤكد أن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، ما هو إلا امتداد لتلك الأعمال التي استهدفت مؤخرًا سلاسل إمداد البترول العالمية بما في ذلك أنابيب النفط في المملكة، وناقلات النفط في الخليج العربي وغيرها، وأن هذا الاستهداف لمنشآت حيوية لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم، وبالتالي يمثل تهديدًا للاقتصاد العالمي، ويبرز هذا الهجوم الجبان مرة أخرى أهمية تصدي المجتمع الدولي لكل الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك ميليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران.





وتحت عنوان "السودان من الفوضى إلى المدنية"، ذكرت صحيفة "عكاظ" أن المجلس العسكري السوداني وتحالف قوى الحرية والتغيير رسميا في الخرطوم أمس وثيقة الاتفاق الدستوري الذي توصل إليه الطرفان ومن شأنه أن تمهد لبدء مرحلة انتقالية تؤدي إلى حكم مدني في البلاد.

ووقع الاتفاق كل من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو «حميدتي» وممثل تحالف «إعلان قوى الحرية والتغيير» أحمد الربيع.

وجلس حميدتي والربيع على المنصة الرئيسية وبجوارهما رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد ورئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، وحضر الحفلة رؤساء دول وحكومات وشخصيات من دول عدة.

وأكد رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان أن الثورة السودانية حققت أهدافها بجهد الشعب، واصفا ما جري بأنه" يوم تاريخي.





وأفادت "الجزيرة" أن وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير ألقى كلمة في بداية المؤتمر الصحفي على هامش حفل توقيع اتفاق السودان في الخرطوم أكد فيها "أنه في هذه اللحظة التاريخية التي تعيشها جمهورية السودان الشقيقة، أحمل إليكم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وتمنياتهما بأن يعم الأمن والاستقرار في ربوع هذا البلد العزيز، وأن يتجاوز بهمة أبنائه وعزم قيادته كل الظروف".





وطالب الجبير المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب السودان الشقيق وهو يفتح صفحة جديدة في تاريخه بعزم وتصميم أبنائه.

وتحت عنوان "استعدادات لوجيستية لمغادرة ناقلة النفط الإيرانية جبل طارق"، ذكرت صحيفة "الحياة" أنه يرجح ألا تغادر ناقلة النفط الإيرانية "جريس-1" جبل طارق قبل اليوم الأحد، في انتظار استكمال استعدادات لوجيستية، بينها وصول طاقك جديد لقيادتها.

يأتي ذلك فيما أصدرت الولايات المتحدة الجمعة مذكرة لمصادرة الناقلة التي احتُجزت، بمساعدة البحرية البريطانية، في 4 يوليو الماضي، للاشتباه في تهريبها نفطا إلى سورية، منتهكة عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على دمشق.

وردت طهران بالاستيلاء في مضيق هرمز، على ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا.



وقررت المحكمة العليا في جبل طارق الخميس الماضي رفع الحجز عن السفينة، بعد تعهد خطي من طهران بالامتناع عن تسليم حمولتها (2.1 طن من النفط) إلى سوريا، لكن ناطقا باسم الخارجية الإيرانية نفى "أي ضمانة بأن جريس-1 لن تتوجه إلى سوريا".







وتحت عنوان "إجراءات أمريكية تعرقل مغادرة الناقلة الإيرانية جبل طارق"، أفادت "الشرق الأوسط" استمرار الغموض، أمس (السبت)، حول مصير ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" الراسية في جبل طارق منذ احتجازها مطلع يوليو الماضي.

فبعد يوم من قرار سلطات هذه المنطقة التابعة لبريطانيا الإفراج عن الناقلة بعد تلقي تأكيدات بأن وجهتها لن تكون سوريا، ظلّت "جريس 1" راسية أمس أمام جبل طارق في انتظار بدء إبحارها وهو ما تعرقل، كما يبدو، نتيجة مذكرة بمصادرتها أصدرتها الولايات المتحدة يوم الجمعة.



استعرضت "الجزيرة" شن طائرة حربية إسرائيلية صباح السبت غارات على ثلاثة أهداف في قطاع غزة من دون وقوع إصابات، حسب ما أفاد مصدر أمني فلسطيني، بعد ساعات على اعتراض الجيش صاروخا أطلق باتجاه جنوب إسرائيل.



وأوضح المصدر أن الغارات أصابت مركز مراقبة لحركة حماس في بيت حانون (شمال) وهدفا غير محدد قرب مدينة غزة وأرضا خلاء قرب دير البلح (وسط).

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أنّ 32 فلسطينيا أصيبوا بنيران إسرائيلية على طول السياج الحدودي في غزة خلال مسيرات العودة الأسبوعية هناك.



وأشارت "الشرق الأوسط" إلى إعلان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، شن غارتين على بنيتين أرضيتين تابعتين لحركة "حماس" في شمال قطاع غزة ووسطه، ردا على إطلاق القذيفة الصاروخية من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

شمل القصف الإسرائيلي أرضا زراعية مجاورة لموقع تابع لـ"كتائب القسام" في حي التفاح شرق مدينة غزة، وأرضا زراعية في قرية وادي السلقا، دون الإعلان عن وقوع إصابات.

وحمل الجيش الإسرائيلي، حركة "حماس"، المسؤولية عن كل ما يتم داخل قطاع غزة وخارجه.