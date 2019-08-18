إحباط هجوم إرهابي يكشف علاقات اليمين المتطرف الدولية

توضح هذه الأخبار الانتشار المتزايد لجماعات العنصريين البيض الإرهابية حول العالم، والتي تحاكي تكتيكات داعش، التي شجعت أفرادا على شن هجمات ضد المدنيين

تحرير:أحمد سليمان ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

النازيون الجدد

ألقت السلطات الأمريكية، في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري، القبض على رجل يقيم بمدينة لاس فيجاس، بعد اتهامه بالتخطيط لشن هجمات على تجمعات يهودية وأخرى للمثليين. وقال مسؤولون فيدراليون إن المتهم، كونر كليمو، البالغ من العمر 23 عاما، أرسل رسائل مشفرة إلى جماعات العنصريين البيض هذا العام لمناقشة الهجوم المحتمل باستخدام قنابل المولوتوف وغيرها من المتفجرات البدائية. ومن جانبها ادعت جماعة متطرفة من النازيين الجدد أنها كانت على علم مسبق بالهجمات الإرهابية المخطط لها من قبل كليمو.

وأشارت مجلة "فايس" الأمريكية إلى أن مشروع مكافحة التطرف، وهو منظمة لمراقبة الإرهاب مقرها الولايات المتحدة، كشفت عن رسائل من جماعة "فويركريج" الموجودة في أوروبا، تدعي فيها أنها لم تكن تشجع هذه الهجمات فقط، ولكنها كانت على علم بالمؤامرة قبل اعتقاله. وجاء في رسالة نشرها حساب على تطبيق "تليجرام" يعتقد أنه