إحباط هجوم إرهابي يكشف علاقات اليمين المتطرف الدولية

توضح هذه الأخبار الانتشار المتزايد لجماعات العنصريين البيض الإرهابية حول العالم، والتي تحاكي تكتيكات داعش، التي شجعت أفرادا على شن هجمات ضد المدنيين
ألقت السلطات الأمريكية، في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري، القبض على رجل يقيم بمدينة لاس فيجاس، بعد اتهامه بالتخطيط لشن هجمات على تجمعات يهودية وأخرى للمثليين.
وقال مسؤولون فيدراليون إن المتهم، كونر كليمو، البالغ من العمر 23 عاما، أرسل رسائل مشفرة إلى جماعات العنصريين البيض هذا العام لمناقشة الهجوم المحتمل باستخدام قنابل المولوتوف وغيرها من المتفجرات البدائية.
ومن جانبها ادعت جماعة متطرفة من النازيين الجدد أنها كانت على علم مسبق بالهجمات الإرهابية المخطط لها من قبل كليمو.
وأشارت مجلة "فايس" الأمريكية إلى أن مشروع مكافحة التطرف، وهو منظمة لمراقبة الإرهاب مقرها الولايات المتحدة، كشفت عن رسائل من جماعة "فويركريج" الموجودة في أوروبا، تدعي فيها أنها لم تكن تشجع هذه الهجمات فقط، ولكنها كانت على علم بالمؤامرة قبل اعتقاله.
وجاء في رسالة نشرها حساب على تطبيق "تليجرام" يعتقد أنه
وأشارت مجلة "فايس" الأمريكية إلى أن مشروع مكافحة التطرف، وهو منظمة لمراقبة الإرهاب مقرها الولايات المتحدة، كشفت عن رسائل من جماعة "فويركريج" الموجودة في أوروبا، تدعي فيها أنها لم تكن تشجع هذه الهجمات فقط، ولكنها كانت على علم بالمؤامرة قبل اعتقاله.
وجاء في رسالة نشرها حساب على تطبيق "تليجرام" يعتقد أنه خاص بجماعة "فويركريج" أنه "عندما أخبرنا بفكرته، شجعناه وسألناه عما إذا كان يحتاج إلى مساعدة، وقال لنا: لا أحتاج لمساعدات".
وفي شكوى جنائية تتهم كليمو بامتلاك مكونات لصنع عبوة ناسفة، قامت وزارة العدل الأمريكية باعتبار كليمو عضوا في جماعة "فويركريج"، بعد انضمامه لها عام 2017، حيث كانت الجماعة "مهتمة بالاستفادة بمعرفته كيفية صناعة عبوات ناسفة"، كما يمتلك نفس الآراء المتطرفة مثلهم.
وبدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقا حول كليمو في أبريل 2019 بعد أن اكتشف المكتب تواصله مع أعضاء جماعة "أتوم فافين" العنصرية المتطرفة.
وجاء في الإفادة التي نشرها مكتب التحقيقات الفيدرالي أن "أتوم فافين تشجع الهجمات على الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك البنية التحتية الحيوية والأقليات والمثليون جنسيا واليهود"، كما "تعمل على تجنيد أعضاء ذوي أفكار متشابهة في المنظمة، وتدريبهم على التكتيكات العسكرية، والقتال اليدوي، وصنع القنابل، وغيرها من التقنيات استعدادا للانتصار في الحرب العرقية".
وتوضح هذه الأخبار الانتشار المتزايد لجماعات العنصريين البيض الإرهابية حول العالم، التي تحاكي تكتيكات "داعش" التي شجعت مؤخرا أفرادا في بلدان أخرى على شن هجمات ضد المدنيين عبر الإنترنت.
وفي الوقت نفسه تكشف العلاقات العابرة للحدود بين أعضاء هذه الجماعات.
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وتزعم السلطات أن كليمو أجرى اتصالات مع أحد مخبري مكتب التحقيقات الفيدرالي في شهر مايو الماضي، وطلب منه تصنيع قنابل مولوتوف، وتحدث عن الكيفية التي أراد بها تفجير الكنيس.
ويزعم مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه طلب من عميل سري التواصل عبر الإنترنت مع كليمو، الذي أخبر العميل: "أنا مهتم بالعمل على أرض الواقع أكثر من الحديث عبر الإنترنت".
وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن كليمو نشر كتابا سويسريا عن حرب العصابات، وأشار إلى مهاجمة محطة كهرباء، وتحدث باستفاضة عن التخطيط لمهاجمة الكنيس المجاور "باستخدام جهاز حارق وسلاح خفيف"، بالإضافة إلى وضع خطة للهروب.
وتزعم السلطات أن كليمو انضم إلى جماعة اليمين المتطرف لأن "فوير كريج عرضت عليه المجد والقدرة على استغلال معرفته ببناء المتفجرات من أجل القضية".
كما تزعم السلطات أن كليمو انفصل عن الجماعة لأنه شعر بالملل من "ضعف نشاطهم" وعدم شن هجمات عنيفة ضد الأقليات.
في 8 أغسطس، قبض مكتب التحقيقات الفيدرالي على كليمو، وأرسل المكتب فريقا لتفكيك المتفجرات لتفتيش غرفة كليمو، حيث وجدوا كل ما هو ضروري لبناء قنبلة، وغيرها من المواد.
ونقلت "فايس" عن الشكوى قولها إنه عند التحقيق مع كليمو، أخبر السلطات بأنه جرب منذ فترة طويلة "صنع قنبلة"، وحاول الاستعانة بخدمات أحد المشردين لمراقبة كنيس يهودي استعدادا لهجوم فتاك.
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كما زُعم أن كليمو رسم مخططا لبار في لاس فيجاس يرتاده المثليون جنسيا، ووضع خطة هجوم إرهابي تتمثل في "مهاجمة فرقة البار بأسلحة نارية من الخارج، وأخرى تهاجمه من الداخل".
واتهم كليمو بحيازة سلاح ناري غير مسجل، ويقول البيان الصحفي إنه يواجه عقوبة تصل إلى عشر سنوات في السجن وغرامة قدرها 250 ألف دولار.