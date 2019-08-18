إرهاب

إحباط هجوم إرهابي يكشف علاقات اليمين المتطرف الدولية

توضح هذه الأخبار الانتشار المتزايد لجماعات العنصريين البيض الإرهابية حول العالم، والتي تحاكي تكتيكات داعش، التي شجعت أفرادا على شن هجمات ضد المدنيين
تحرير:أحمد سليمان ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص
النازيون الجدد
النازيون الجدد
ألقت السلطات الأمريكية، في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري، القبض على رجل يقيم بمدينة لاس فيجاس، بعد اتهامه بالتخطيط لشن هجمات على تجمعات يهودية وأخرى للمثليين. وقال مسؤولون فيدراليون إن المتهم، كونر كليمو، البالغ من العمر 23 عاما، أرسل رسائل مشفرة إلى جماعات العنصريين البيض هذا العام لمناقشة الهجوم المحتمل باستخدام قنابل المولوتوف وغيرها من المتفجرات البدائية. ومن جانبها ادعت جماعة متطرفة من النازيين الجدد أنها كانت على علم مسبق بالهجمات الإرهابية المخطط لها من قبل كليمو.
وأشارت مجلة "فايس" الأمريكية إلى أن مشروع مكافحة التطرف، وهو منظمة لمراقبة الإرهاب مقرها الولايات المتحدة، كشفت عن رسائل من جماعة "فويركريج" الموجودة في أوروبا، تدعي فيها أنها لم تكن تشجع هذه الهجمات فقط، ولكنها كانت على علم بالمؤامرة قبل اعتقاله. وجاء في رسالة نشرها حساب على تطبيق "تليجرام" يعتقد أنه
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انفجار-افغانستان (2)

63 قتيلا و182 مصابا في انفجار ضرب قاعة زفاف بأفغانستان

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الانتحاري الذي ضرب حفل زفاف في العاصمة كابول إلى 63 قتيلًا و182 مصابًا وفقًَا لموقع "العربية". وكان الانفجار وقع في العاصمة الأفغانية كابول، أمس السبت، واستهدف صالة أفراح. وأفاد نصرة رحيمي، متحدث وزارة الداخلية، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، بوقوع انفجار داخل صالة أعراس في الدائرة السادسة بكابول، مضيفا: "حتى الآن لم تتضح طبيعة الانفجار، والقوات الأمنية وصلت إلى المكان". فيما ذكر فاروق بشري، رئيس مركز الإعلام الحكومي بالوكالة، في بيان بورود أنباء عن وقوع ضحايا في الانفجار.
انفجار-افغانستان (1)

انفجار في أفغانستان.. وسقوط عشرات الضحايا

وقع انفجار في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم السبت، واستهدف صالة أفراح، وذكر مسؤولان حكوميان أفغانيان أن انفجارا وقع بالعاصمة كابول، مساء اليوم السبت، مع أنباء تفيد بوقوع ضحايا. وأفاد نصرة رحيمي، متحدث وزارة الداخلية، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، بوقوع انفجار داخل صالة أعراس في الدائرة السادسة بكابول، مضيفا: "حتى الآن لم تتضح طبيعة الانفجار، والقوات الأمنية وصلت إلى المكان". فيما ذكر فاروق بشري، رئيس مركز الإعلام الحكومي بالوكالة، في بيان بورود أنباء عن وقوع ضحايا في الانفجار، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
الحوثيون

حريق في معمل غاز سعودي بعد هجوم بطائرات للحوثيين

قالت شركة أرامكو السعودية إن هجوما شنته جماعة الحوثي بطائرات مسيرة على حقل نفطي في شرق السعودية، اليوم السبت، أدى إلى نشوب حريق في معمل للغاز ولكنه لم يؤثر على إنتاج النفط. وذكر متحدث عسكري باسم الحوثيين في وقت سابق أن 10 طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي المملكة بعملية توازن الردع الأولى. ومن جانبه، أوضح خالد الفالح وزير الطاقة السعودي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية، أن هذا الاستهداف لمنشآت حيوية لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم.
انفجار مسجد فى باكستان

ارتفاع عدد ضحايا انفجار مسجد بباكستان إلى 26 قتيلا ومصابا

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة المصابين جراء الانفجار الذي وقع داخل أحد المساجد في منطقة "كجلاك" بمدينة "كويتا"، إلى 22 مصابا بالإضافة إلى أربعة قتلى على الأقل. وقال قائد شرطة كويتا "عبد الرزاق شمية"، في تصريحات نقلتها قناة "جيو نيوز" الباكستانية، إنه تم تنفيذ الانفجار بواسطة عبوة ناسفة تم زرعها أسفل مقعد خشبي لإمام المسجد. وأضافت القناة أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم جراء الانفجار.
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انفجار-افغانستان (1)

انفجار في أفغانستان.. وسقوط عشرات الضحايا

وقع انفجار في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم السبت، واستهدف صالة أفراح، وذكر مسؤولان حكوميان أفغانيان أن انفجارا وقع بالعاصمة كابول، مساء اليوم السبت، مع أنباء تفيد بوقوع ضحايا. وأفاد نصرة رحيمي، متحدث وزارة الداخلية، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، بوقوع انفجار داخل صالة أعراس في الدائرة السادسة بكابول، مضيفا: "حتى الآن لم تتضح طبيعة الانفجار، والقوات الأمنية وصلت إلى المكان". فيما ذكر فاروق بشري، رئيس مركز الإعلام الحكومي بالوكالة، في بيان بورود أنباء عن وقوع ضحايا في الانفجار، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
داعش (2)

هل يعود «داعش» للساحة على خطى جماعات تفوق البيض؟

من الوهلة الأولى، قد لا يبدو أن هناك تشابها بين القائمين على تجنيد المؤيدين لجماعات تفوق البيض، وتنظيم "داعش" الإرهابي، إذ تتبنى إحداهما أيديولوجية عنصرية مناهضة للمهاجرين، وتستغل المخاوف في الولايات المتحدة من تفوق الأقليات على العرق الأبيض، بينما تعتقد المجموعة الأخرى أنه يجب عليها قتل "الكفار"، وبناء "الخلافة" الإسلامية. ومع ذلك، يقول خبراء الإرهاب إن عملية التطرف والتكتيكات التي تستخدمها جماعات تفوق البيض تشبه تلك التي يستخدمها "داعش"، مضيفين أن فهم ما تشترك فيه المجموعتان، يمكن أن يساعد على تطوير إستراتيجية لمواجهة التطرف.
الشرطة-الأمريكية

الإرهاب المحلي يكشف عجز القوانين الأمريكية

أعطت الحوادث الدامية التي هزت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية، مؤشرات واضحة إلى ضعف استعداد واشنطن للتعامل مع الإرهاب والتطرف الداخلي، وذلك على الرغم من توجيهها اهتماما واسعا بمجابهة التنظيمات الإرهابية في الخارج. وعلى مدى أكثر من نصف قرن، أولت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على البيت الأبيض الاهتمام الرئيسي في ملف مكافحة الإرهاب إلى التنظيمات الخارجية، والتي تمتلك مخططات للعمل داخل الولايات المتحدة، متناسية الأسباب والدوافع التي قد تصنع نفس التطرف في الداخل.
طالبان (1)

مقتل 31 مسلحا من طالبان في عمليات أمنية بأفغانستان

تمكنت القوات الخاصة الأفغانية، من قتل واحتجاز العشرات من مقاتلي طالبان خلال غارات منفصلة نفذت في إقليمي لوجار وباكتيكا. ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن مصادر عسكرية أفغانية مطلعة، اليوم الثلاثاء، إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 27 من عناصر طالبان خلال العملية الأمنية في منطقة "بول العلم" في لوجار، وأن القوات الخاصة اعتقلت أيضا 5 من مقاتلي طالبان خلال الغارة نفسها، موضحة أن القوات الخاصة قتلت 4 من عناصر طالبان خلال غارة في منطقة شاران في إقليم باكتيك، ودمرت مخبأ للأسلحة خلال العملية الأمنية.
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