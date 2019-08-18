روسيا: لن نرفض الحوار مطلقا مع أمريكا

تحرير:وكالات ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص

بوتين وترامب

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الأحد، أن موسكو لن ترفض الحوار أبدا مع الولايات المتحدة بشأن معاداة الأسلحة، وأنها كانت دائما منفتحة. وقال شويجو في مقابلة خاصة، على قناة "روسيا 24": "لم نرفض الحوار يوما ونحن من عرضه طوال الفترة السابقة"، مضيفا: "لقد أظهرنا انفتاحنا الكامل من خلال عرض الصاروخ المشكوك بأمره من قبل الأمريكيين لكنهم رفضوا القدوم إلى موسكو والتحقق من الأمر من خلال معاينته ومعرفة مميزاته". وتابع: "إذا كانت هناك نية أو مخطط لزيادة عدد المشاركين بالمعاهدة فلماذا تم إلغاؤها بشكل تام؟ كان من الممكن اتباع طريقة أخرى".

وانسحبت واشنطن رسميًّا من معاهدة حظر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى الموقعة مع موسكو، معلّلةً ذلك بمزاعم حول انتهاك روسيا للمعاهدة، وهو الأمر الذي ينفيه الكرملين. وأعلنت الخارجية الروسية عن أن سريان معاهدة حظر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، قد انتهى اعتبارًا من يوم الجمعة، الموافق 2 أغسطس، بمبادرة من الولايات