الريال يتفوق على برشلونة للمرة الأولى منذ 818 يوما

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص

ريال مدريد وبرشلونة

استهل ريال مدريد موسمه الجديد بقوة، بالتغلب أمس خارج أرضه على سيلتا فيجو بنتيجة 3-1، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2019- 2020، لينهي حالة الجدل الكبيرة التي أحاطت بالفريق مؤخرًا بسبب ضعف النتائج التي حققها خلال الفترة الإعدادية للموسم، كما تمثل تلك النتيجة حافزا معنويا كبيرا لفريق الملكي، الذي تمكن من التفوق على غريمه برشلونة في جدول ترتيب الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 818 يومًا، فآخر مرة تفوق فيها الريال على البارسا في الترتيب كانت في نهاية موسم 2016- 2017، عندما توج المرينجي بلقب الليجا.

ومنذ ذلك الحين، اكتفى ريال مدريد بمشاهدة تفوق برشلونة الكاسح في الدوري، ولم يتمكن طوال الموسمين الماضيين من منافسة العملاق الكتالوني بأي صورة تُذكر في الليجا، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية. وأنهى ريال مدريد الموسم الماضي، الدوري الإسباني في المركز الثالث، ووصل الفارق بينه وبين برشلونة في مرحلة

ومنذ ذلك الحين، اكتفى ريال مدريد بمشاهدة تفوق برشلونة الكاسح في الدوري، ولم يتمكن طوال الموسمين الماضيين من منافسة العملاق الكتالوني بأي صورة تُذكر في الليجا، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.



وأنهى ريال مدريد الموسم الماضي، الدوري الإسباني في المركز الثالث، ووصل الفارق بينه وبين برشلونة في مرحلة ما إلى 19 نقطة كاملة، وهو أكبر فارق في النقاط بين الفريقين طوال تاريخ المسابقة.



كما أن الفوز على سيلتا منح الريال فرصة التفوق على برشلونة في جدول الترتيب للمرة الأولى بعد الجولة الأولى في الدوري الإسباني منذ موسم 2007- 2008، وهو الموسم الذي شهد تتويج الريال بلقب الدوري أيضا.



وفي الجولة المقبلة يستقبل ريال مدريد نظيره بلد الوليد على ملعب البيرنابيو، بينما يستقبل برشلونة نظيره ريال بيتيس على ملعب الكامب نو.