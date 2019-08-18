رياضة

هادي خشبة: هذا المدرب هو الأنسب لقيادة الأهلي

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص
الأهلي
الأهلي
قال هادي خشبة، نجم الأهلي السابق، إن هناك فارقا فنيا كبيرا بين الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، والمكسيكي لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر، وذلك بعدما سقط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أمام نظيره بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على استاد برج العرب، ليودع على أثرها المارد الأحمر بطولة كأس مصر من دور الـ16، مؤكدًا في تصريحات تليفزيونية، أن المدرب ديسابر تفوق بشكل كبير على نظيره وأدار المباراة بكل حرفية.
وأوضح خشبة: «الأهلي دعم صفوفه جيدًا وبصفقات قوية ويمتلك فريقا مميزًا، لكن يجب أن يقوده مدرب قوي. لاسارتي غير قادر على إظهار قدرات اللاعبين الحاليين»، متابعًا أن هزيمة الأهلي أمام بيراميدز جاءت بسبب تفوق منافسه بدنيا، إضافة إلى الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها اللاعبون. وأضاف خشبة أن حسام
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ميتشو

ميتشو يصل إلى القاهرة تمهيدا للتعاقد مع الزمالك

وصل الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني السابق لفريق أورلاند بايرتس، إلى القاهرة صباح اليوم الأحد؛ وذلك للإعلان رسميا عن توليه تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة البيضاء أن من المنتظر أن يوجد وفد من النادي رفقة أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بالفريق الأبيض، في المطار لاستقبال ميتشو واصطحابه للاجتماع مع مرتضى منصور، رئيس النادي، قبل توقيع العقود والاتفاق النهائي بشأن قيادته للفريق.
إيريكسن-لاعب-توتنهام

الريال ينتظر عرض اللحظة الأخيرة لضم إيريكسين

يستعد ريال مدريد للتقدم بعرض جديد لضم النجم الدنماركي كريستيان إيريكسين من صفوف توتنهام مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، ويرغب الفريق الملكي في الانتظار حتى اللحظة الأخيرة في الميركاتو للضغط على رئيس السبيرز دانيل ليفي للموافقة على العرض أو رفضه دون الدخول في مفاوضات أخرى لزيادة العرض المقدم، خاصة أن ليفي لا يرغب في رحيل نجمه بالمجان الصيف المقبل، وأجبر الصيف الماضي على بيع موسى ديمبلي قبل رحيله بالمجان، ويبحث ريال مدريد عن الاستفادة من أسلوب ليفي لصالحهم، خاصة أن الريال يرى إيريكسين الخليفة المثالي للوكا مودريتش.
ريال مدريد

الريال يتفوق على برشلونة للمرة الأولى منذ 818 يوما

استهل ريال مدريد موسمه الجديد بقوة، بالتغلب أمس خارج أرضه على سيلتا فيجو بنتيجة 3-1، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2019- 2020، لينهي حالة الجدل الكبيرة التي أحاطت بالفريق مؤخرًا بسبب ضعف النتائج التي حققها خلال الفترة الإعدادية للموسم، كما تمثل تلك النتيجة حافزا معنويا كبيرا لفريق الملكي، الذي تمكن من التفوق على غريمه برشلونة في جدول ترتيب الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 818 يومًا، فآخر مرة تفوق فيها الريال على البارسا في الترتيب كانت في نهاية موسم 2016- 2017، عندما توج المرينجي بلقب الليجا.
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مارت- لاسارتي

نجم الأهلي السابق يفتح النار على مارتن لاسارتي

تحدث هادي خشبة، نجم الأهلي السابق ومدير الكرة السابق بنادي بيراميدز، عن سقوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على استاد برج العرب، ليودع على أثرها المارد الأحمر بطولة كأس مصر من دور الـ16، وبتلك الهزيمة يكون بيراميدز قد أقصى الأهلي من كأس مصر للمرة الثانية على التوالي، وبرر خشبة في تصريحات تليفزيونية، تراجع أداء الأهلي خلال الفترة الماضية وخروجه من كأس مصر على يد بيراميدز، بعدم وجود مدير فني قوي.
الخطيب

الخطيب يقيم تجربة لاسارتي ويرفض القرارات الانفعالية

يعكف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، حاليًا على تقييم شامل لتجربة مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الكرة، وذلك للوقوف على مدى الإيجابيات والسلبيات التي تحيط بها. وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، إن هناك تشاور يتم الآن بين الخطيب ولجنة التخطيط بدون الإتفاق على عقد جلسات حتى الآن، حيث يرفض رئيس النادي اتخاذ قرارات انفعالية أو متعجلة ولكن يدرس الحالة بكل تفاصيلها والملابسات ومن ثم سيتم اتخاذ قرار في صالح الفريق فقط بدون ضغوط او عصبية.
الاهلى-وبيراميدز-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (3)

مصدر: اتجاه في الأهلي لإقالة مارتن لاسارتي

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن الساعات القليلة القادمة قد تشهد قراراً من جانب مجلس إدارة النادي بالإطاحة بالأورجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، بعد الخسارة التي لحقت بالأهلي أمام نظيره بيراميدز وإقصائه من دور الـ16 لبطولة كأس مصر. وأكد المصدر أن هناك حالة من الغضب الشديد داخل مجلس الإدارة بسبب أداء الفريق المتواضع في لقاء بيراميدز الذي أقيم مساء اليوم السبت وانتهى بفوز الأخير بهدف دون رد، خاصة أن مجلس الإدارة لم يقصر تجاه الفريق وتم تدعيمه بعدد من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
الاهلى-وبيراميدز-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (3)

لاسارتي يثير أزمة في مؤتمر مباراة بيراميدز

خرج الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن شعوره خلال المؤتمر الصحفي عقب مواجهة بيراميدز، التي أقيمت اليوم السبت. وتأهل بيراميدز إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعدما خطف فوزًا ثمينًا من الأهلي، بهدف نظيف سجله إيريك تراوري، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ16 من المسابقة، ليضرب موعدًا مع حرس الحدود يوم 28 أغسطس الجاري، ليقصي أقصى المارد الأحمر من بطولة الكأس للمرة الثانية على التوالي، ويفوز عليه ببمرة الرابعة على التوالي.
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