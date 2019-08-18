هادي خشبة: هذا المدرب هو الأنسب لقيادة الأهلي

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص

الأهلي

قال هادي خشبة، نجم الأهلي السابق، إن هناك فارقا فنيا كبيرا بين الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، والمكسيكي لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر، وذلك بعدما سقط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أمام نظيره بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على استاد برج العرب، ليودع على أثرها المارد الأحمر بطولة كأس مصر من دور الـ16، مؤكدًا في تصريحات تليفزيونية، أن المدرب ديسابر تفوق بشكل كبير على نظيره وأدار المباراة بكل حرفية.

وأوضح خشبة: «الأهلي دعم صفوفه جيدًا وبصفقات قوية ويمتلك فريقا مميزًا، لكن يجب أن يقوده مدرب قوي. لاسارتي غير قادر على إظهار قدرات اللاعبين الحاليين»، متابعًا أن هزيمة الأهلي أمام بيراميدز جاءت بسبب تفوق منافسه بدنيا، إضافة إلى الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها اللاعبون. وأضاف خشبة أن حسام

وأوضح خشبة: «الأهلي دعم صفوفه جيدًا وبصفقات قوية ويمتلك فريقا مميزًا، لكن يجب أن يقوده مدرب قوي. لاسارتي غير قادر على إظهار قدرات اللاعبين الحاليين»، متابعًا أن هزيمة الأهلي أمام بيراميدز جاءت بسبب تفوق منافسه بدنيا، إضافة إلى الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها اللاعبون.



وأضاف خشبة أن حسام حسن، نجم الأهلي السابق والمدير الفني لفريق سموحة الحالي، يستطيع قيادة الأهلي فنيا، مشيرًا إلى أن هذا لا يتم لأسباب أخرى.



واختتم خشبة تصريحاته: «أعتقد أن الأرجنتيني رامون دياز غير مناسب لقيادة الأهلي، وأرشح مدرب وادي دجلة (تاكيس جونياس) أو محمد يوسف أو حسام البدري لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة».

