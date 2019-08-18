معيط: إعداد قانون موحد للموازنة والمحاسبة الحكومية
تحرير:رنا عبد الصادق
١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص
الدكتور محمد معيط وزير المالية
انتهت وزارة المالية من إعداد قانون جديد موحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء، وعرضه على مجلس النواب في الدورة البرلمانية المقبلة.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه تمت صياغة مواد مشروع القانون الجديد، فى ضوء الممارسات الدولية في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة، بمراعاة التحول الرقمى واستخدام النظم الآلية، والتشريعات المالية الحالية، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانيات المتاحة.
وقال إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن مشروع القانون الجديد يستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام، من خلال التطبيق السليم لموازنة «البرامج والأداء»، والتحول التدريجى لنظام الاستحقاق لضمان التوافق في النظم المعمول بها سواء بجهات الموازنة العامة أو الهيئات العامة الاقتصادية
وقال إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن مشروع القانون الجديد يستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام، من خلال التطبيق السليم لموازنة «البرامج والأداء»، والتحول التدريجى لنظام الاستحقاق لضمان التوافق في النظم المعمول بها سواء بجهات الموازنة العامة أو الهيئات العامة الاقتصادية بما يحقق التكامل بينها، ورفع كفاءة الأداء المالى بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية.
وأضاف أبو عيش، أن مشروع القانون الجديد يركز على الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارة المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط في مسؤوليها التأهيل العلمى والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالى، موضحا أن مشروع القانون يضم 83 مادة في ستة أبواب، وتم إعداده من خلال فريق عمل بالوزارة بمشاركة عدد من الخبراء المصريين.