معيط: إعداد قانون موحد للموازنة والمحاسبة الحكومية

تحرير:رنا عبد الصادق ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

الدكتور محمد معيط وزير المالية

انتهت وزارة المالية من إعداد قانون جديد موحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء، وعرضه على مجلس النواب في الدورة البرلمانية المقبلة. وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه تمت صياغة مواد مشروع القانون الجديد، فى ضوء الممارسات الدولية في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة، بمراعاة التحول الرقمى واستخدام النظم الآلية، والتشريعات المالية الحالية، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانيات المتاحة.

وقال إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن مشروع القانون الجديد يستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام، من خلال التطبيق السليم لموازنة «البرامج والأداء»، والتحول التدريجى لنظام الاستحقاق لضمان التوافق في النظم المعمول بها سواء بجهات الموازنة العامة أو الهيئات العامة الاقتصادية