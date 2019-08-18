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التعددية بين الرحيق والحريق!

د. مجدي العفيفي
بقلم: د. مجدي العفيفي
د. مجدي العفيفي
١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص
التعددية -تعبيرية
التعددية -تعبيرية
تعددية الأصوات تثري الرؤى.. وتغني الأفكار.. وتوسع الأفق.. وتضيء مساحة الإظلام التي تكشفها شمعة الصوت الواحد تلك التي وظيفتها أنها بقدر ما تنير مساحة محددة من الظلام فإنها تكشف مدى مساحة الظلام الواسعة. انتهى عصر الصوت الواحد، ووَلى إلى غير رجعة، أو يُفترض ذلك.. وتجمد قطب الفكر الأحادي، أو يفترض ذلك أيضا.
وصارت التعددية الصوتية أكثر الوسائل التي تفسر الواقع من عدة وجهات نظر متراكبة في آن واحد، ولا تعتمد فحسب على وجهة نظر وحيدة.  وفي ضياء ذلك تنساب هذه الكتلة السردية الملتحمة مع ذات كاتب السطور، والمستخلصة من رحيق وحريق ثلة من الأصوات الفكرية القادرة على اختراق الزمان والمكان والإنسان، وتخللت أفكار
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علاقات غير مرئية.. فيلم «موعد على العشاء»

في فيلم «موعد على العشاء» لمحمد خان، سيناريو وحوار بشير الديك، 1980، تنشأ علاقة بين نوال (سعاد حسني)، الزوجة التي لا تحب زوجها عزت (حسين فهمي)، رجل الأعمال العصامي الذي تزوجته بتحريض من أمها (زوزو ماضي) بعد وفاة أبيها، وبين شكري (أحمد زكي) كوافيرها الخاص.
حلمى-سالم

حلمي سالم.. التجاوز الجيلي والقطع مع البطريرك الشعري

الحديث عن الشعر والشعراء يبدو لى من أصعب الأحاديث، لأن تكوينهم ومواهبهم وتجاربهم الشعرية تبدو مركبة، وليست بسيطة، ومن ثم تحتاج إلى عمق فى متابعة المسارات المختلفة التى اتخذتها تجاربهم فى هذا العالم الشعرى، الذى يشكل فى جوهره أحد أبرز التعبيرات عن دراما الوجود الإنسانى فى عديد تجلياتها، وتناقضاتها، لأن الشعر يشكل محاولة فذة فى الإبحار بحثًا عن فك شفرات الوجود المُلغز ومحاولة الانتصار على العجز والألم والعدم.
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نصر حامد أبو زيد.. بين صخب السجال الديني والسياسي وغياب الفكر النقدي

الكتابة عن نصر حامد أبو زيد اتسمت بالنزعة السجالية، بين هؤلاء الذين ذهبوا إلى هجائه أو الغلو وتكفيره من خلال نمط من اللغة النارية التى وصلت إلى أقصى العنف اللفظى، وهؤلاء فى الغالب من ذوى الانتماءات الأيديولوجية للقوى الإسلامية السياسية، الذين تعودوا على الكتابات التمجيدية حول الأصول الفقهية والمذهبية والتأويلية الإسلامية التاريخية المستقرة، والتى يعاد إنتاجها، وتلاوتها فى الدرس الإسلامى التقليدى، على نحو أحيطت معه بسياجات من القداسة أو ما يشبهها، على الرغم من كونها إنتاجا تأويليا وضعيا بامتياز، قام بتأسيسها فقهاء ومفسرون وكتاب سير. هذه النزعة شبه القدسية للاجتهاد البشرى التاريخى، شكلت كتابات نصر أبو زيد، أو بالأحرى ما قيل عنها، وكتب، صدمة نفسية وعقلية، ومن ثم كانت ردود أفعالهم هجائية وقدحية، وبعضها تكفيرى، لأنهم رأوا فيها تهديداً لما ألفوه من سرديات حول تاريخ الفقه والتفسير والسير الإسلامية.
يكتب

سردية عامية مصرية وأسئلة قديمة وجديدة

الرواية تدور فى إطار أحداث ثورة 1919، وكتبت باللغة العامية المصرية وهى تمثل رواية شبه مكتملة البناء؛ لأن نهايتها اتسمت بالعجلة وفق ما وصفه بعض النقاد، والجديد أنها اتخذت من تيار الوعى شكلا لها وهو الذى ساد الرواية الأوروبية ثم العربية بعد ذلك، والذى راده آلان روب جرييه وفوكنر وجيمس جويس وصحبه. ومرجع ذلك ثقافة وتكوين الكاتب د. مصطفى مشرفة واطلاعه ودراسته الرفيعة للأدب الإنجليزى، وللآداب الأوروبية والغربية.
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اختلاف-الرأى (1)

الجواهر والحجارة.. والبقية في حياتنا!

من فضلك لا تغلق الدلالة في هذه السردية على معنى واحد ولا تضيق هذه المروية في غرفة مظلمة المعنى.. فالأفق رحب واسع.. ولكل منظوره، فالمسألة ببساطة اختلاف رؤى، فالتعددية في التلقي والفهم تثري الفكر والروح والوجدان... وتجعل للحياة إيقاعا أفضل ووقعا لطيفا، أو يفترض ذلك.
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