التعددية بين الرحيق والحريق!

د. مجدي العفيفي

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص

التعددية -تعبيرية

تعددية الأصوات تثري الرؤى.. وتغني الأفكار.. وتوسع الأفق.. وتضيء مساحة الإظلام التي تكشفها شمعة الصوت الواحد تلك التي وظيفتها أنها بقدر ما تنير مساحة محددة من الظلام فإنها تكشف مدى مساحة الظلام الواسعة. انتهى عصر الصوت الواحد، ووَلى إلى غير رجعة، أو يُفترض ذلك.. وتجمد قطب الفكر الأحادي، أو يفترض ذلك أيضا.

وصارت التعددية الصوتية أكثر الوسائل التي تفسر الواقع من عدة وجهات نظر متراكبة في آن واحد، ولا تعتمد فحسب على وجهة نظر وحيدة. وفي ضياء ذلك تنساب هذه الكتلة السردية الملتحمة مع ذات كاتب السطور، والمستخلصة من رحيق وحريق ثلة من الأصوات الفكرية القادرة على اختراق الزمان والمكان والإنسان، وتخللت أفكار

وصارت التعددية الصوتية أكثر الوسائل التي تفسر الواقع من عدة وجهات نظر متراكبة في آن واحد، ولا تعتمد فحسب على وجهة نظر وحيدة.

وفي ضياء ذلك تنساب هذه الكتلة السردية الملتحمة مع ذات كاتب السطور، والمستخلصة من رحيق وحريق ثلة من الأصوات الفكرية القادرة على اختراق الزمان والمكان والإنسان، وتخللت أفكار أصحابها أنسجة المتلقي على تباين نوعياته.

سرت أفكارهم وجماليات تعبيراتهم المستقطرة من بحور تجاربهم الممزوجة بتجارب سابقة ومماثلة بشكل أو بآخر. سرت مثلما سرت الإنجازات الإنسانية الخلاقة لعلماء ومصلحين ومبدعين أصلحوا أحوال البشرية، مخترع الإسبرين والمصباح الكهربائي والبنج والأنسولين والبنسلين، وغيرها من المكتشفات التي غيرت وجه الإنسانية، تبخرت أسماؤهم وبقيت منجزاتهم في شتى المسارات، وكذلك أنوار ونيرات المفكرين الذين هم حملة مصابيح التنوير الحياتي ومشاعل النور الفكري.

* مهم أن تسجد والأهم أن تقترب.. إذا ضاق صدرك (اسجد) وإذا تشتت فكرك (اسجد) وإذا تغير قلبك (اسجد)، ألم تقرأ قول الحق: "ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبّح بحمد ربك وكن من الساجدين" (قرآن كريم).

* سألوا ملكة جمال تزوجت رجلا قصيرا قبيحا فقالت مستنكرة: هل لأنه قصير؟ولكن عندما تقف على فلوسه، كم يبدو عملاقا! أرأيتم معنى العملقة؟! فالمصالح تصالح، متى ندرك أن مقاييس الغنى تغيرت وصار قاسمها المشترك هو العقل والمعقول؟ أما اللا عقل واللا معقول فهو السائد، وما أسوأ هذه المعرفة مع أن المعرفة سلطة!

* يدعون الناس إلى الجنة وهم عاجزون عن دعوة يتيم إلى مائدة.. (ابن سينا).

* ليس ذكيا مَن يستخدم سلطته لإعاقة وطنه عن التقدم نحو الرخاء، وليس قويا من يستخدم سلطته لإعاقة مواطنيه عن المشاركة في توجيه التنمية نحو الأفضل. علينا مراجعة مفهوم القوة والسلطة لأن البعض فهمهما فهمًا خاطئا جدا!

* التحول الحضاري لا يتم على يد بطل أو حاكم، ولكنه يتم على يد الحكمة الجماعية وهي من المصلحين وقادة الفكر.. (هربرت سبنسر).

* الحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له، والشرع قد أوجب النظر بالعقل في الموجودات واعتبارها.. (ابن رشد).

* ادخل بيوت الناس أعمى واخرج منها أبكم! حاول فهذا أفضل لك ولهم، إنها أخلاق إنسانية، أليس كذلك؟

* الحكماء لا يطرقون الأبواب، لأن لديهم كبرياء وعزة وكرامة، وهذه قيم مفقودة عند الذين يثرثرون ليل نهار في وسائل الإعلام ويريقون ماء وجوههم على أبواب الحكام بلا حياء أو خجل.

* يهب الله الطيور غذاءها، لكن لا بد أن تطير حتى تحصل عليه.. (مثل ياباني).

* كما تتفاخر بأجدادك، كن الفخر لأحفادك.

* عندما يسألك أحد عن حالك، وترد: (الحمد لله)، لا ترد بانكسار، لا تجعل «الحمد لله» دليل ألم، قلها بقوة.

* الطيور تأكل النمل، وعندما تموت فإن النمل يأكلها. لاحظ أن الظروف قد تتغير، فلا تقلل من شأن أحد.

* اعرف الله وكن كيفما شئت.. (الصوفي أبو الحسن الشاذلي).

* يمدحون الذئب وهو خطر عليهم، ويحتقرون الكلب وهو حارس لهم. واحسرتاه! كثير من الناس يحتقر من يخدمه، ويحترم من يهينه!

* إن لم تعرفني فأكرمني بحسن ظنك فحُسن الظن راحة لا يعرفها إلا من جربها فأحسنوا الظن تطِب حياتكم.

* التسامح يحتاج إلى عزيمة وطاقة نفسية أعلى بكثير من التي يحتاج إليها الانتقام.

* لا تأسفن على غدر الزمان لطالما

رقصت على جثث الأسود كلاب

لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها

تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب

(الإمام الشافعي)

* وقالت جدتي:

- مش كل الورد اتخلق للشم.. ولا كل البشر بتنفدى بالدم.

- لا تضرب ولا تعمق فى الجرح، ما بعد العداوة إلا الصلح.

- ناس جم ناموا عندنا ليلة.. فكروا بقى حالهم من العيلة.

- بنت الأصل تخلي كوخها قصر.

- ربنا يخلى لنا عقولنا.. لغاية ما نوصل لقبورنا.





