الريال ينتظر عرض اللحظة الأخيرة لضم إيريكسين

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص

كريستيان إيريكسين

يستعد ريال مدريد للتقدم بعرض جديد لضم النجم الدنماركي كريستيان إيريكسين من صفوف توتنهام مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، ويرغب الفريق الملكي في الانتظار حتى اللحظة الأخيرة في الميركاتو للضغط على رئيس السبيرز دانيل ليفي للموافقة على العرض أو رفضه دون الدخول في مفاوضات أخرى لزيادة العرض المقدم، خاصة أن ليفي لا يرغب في رحيل نجمه بالمجان الصيف المقبل، وأجبر الصيف الماضي على بيع موسى ديمبلي قبل رحيله بالمجان، ويبحث ريال مدريد عن الاستفادة من أسلوب ليفي لصالحهم، خاصة أن الريال يرى إيريكسين الخليفة المثالي للوكا مودريتش.

وهناك ثقة كبيرة في قلعة سانتياجو بيرنابيو بشأن التعاقد مع إيريكسين قبل نهاية الميركاتو يوم 2 سبتمبر المقبل، خاصة أن اللاعب تتبقى في عقده الحالي مع توتنهام 10 شهور فقط. ويرى مسؤولو ريال مدريد أن ليفي متفتح الآن للموافقة على أي عرض لضم إيريكسين، وقال مدرب توتنهام ماوريسيو بوكيتينو إن مستقبل اللاعب مع

وهناك ثقة كبيرة في قلعة سانتياجو بيرنابيو بشأن التعاقد مع إيريكسين قبل نهاية الميركاتو يوم 2 سبتمبر المقبل، خاصة أن اللاعب تتبقى في عقده الحالي مع توتنهام 10 شهور فقط.



ويرى مسؤولو ريال مدريد أن ليفي متفتح الآن للموافقة على أي عرض لضم إيريكسين، وقال مدرب توتنهام ماوريسيو بوكيتينو إن مستقبل اللاعب مع الفريق محل شك.



ومع الصعوبة الشديدة التي يواجهها ريال مدريد للتعاقد مع متوسط ميدان مانشستر يونايتد بول بوجبا، لرفض الشياطين الحمر التفريط في خدماته، يتطلع الريال لخطف إيريكسين هذا الصيف، مع ترك ورقة لوكا مودريتش لإقحامه في صفقة تبادلية مع النجم البرازيلي نيمار من صفوف باريس سان جيرمان.