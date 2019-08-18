رياضة

الريال ينتظر عرض اللحظة الأخيرة لضم إيريكسين

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص
كريستيان إيريكسين
كريستيان إيريكسين
يستعد ريال مدريد للتقدم بعرض جديد لضم النجم الدنماركي كريستيان إيريكسين من صفوف توتنهام مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، ويرغب الفريق الملكي في الانتظار حتى اللحظة الأخيرة في الميركاتو للضغط على رئيس السبيرز دانيل ليفي للموافقة على العرض أو رفضه دون الدخول في مفاوضات أخرى لزيادة العرض المقدم، خاصة أن ليفي لا يرغب في رحيل نجمه بالمجان الصيف المقبل، وأجبر الصيف الماضي على بيع موسى ديمبلي قبل رحيله بالمجان، ويبحث ريال مدريد عن الاستفادة من أسلوب ليفي لصالحهم، خاصة أن الريال يرى إيريكسين الخليفة المثالي للوكا مودريتش.
وهناك ثقة كبيرة في قلعة سانتياجو بيرنابيو بشأن التعاقد مع إيريكسين قبل نهاية الميركاتو يوم 2 سبتمبر المقبل، خاصة أن اللاعب تتبقى في عقده الحالي مع توتنهام 10 شهور فقط. ويرى مسؤولو ريال مدريد أن ليفي متفتح الآن للموافقة على أي عرض لضم إيريكسين، وقال مدرب توتنهام ماوريسيو بوكيتينو إن مستقبل اللاعب مع
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ميتشو يصل إلى القاهرة تمهيدا للتعاقد مع الزمالك

وصل الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني السابق لفريق أورلاند بايرتس، إلى القاهرة صباح اليوم الأحد؛ وذلك للإعلان رسميا عن توليه تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة البيضاء أن من المنتظر أن يوجد وفد من النادي رفقة أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بالفريق الأبيض، في المطار لاستقبال ميتشو واصطحابه للاجتماع مع مرتضى منصور، رئيس النادي، قبل توقيع العقود والاتفاق النهائي بشأن قيادته للفريق.
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هادي خشبة: هذا المدرب هو الأنسب لقيادة الأهلي

قال هادي خشبة، نجم الأهلي السابق، إن هناك فارقا فنيا كبيرا بين الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، والمكسيكي لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر، وذلك بعدما سقط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أمام نظيره بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على استاد برج العرب، ليودع على أثرها المارد الأحمر بطولة كأس مصر من دور الـ16، مؤكدًا في تصريحات تليفزيونية، أن المدرب ديسابر تفوق بشكل كبير على نظيره وأدار المباراة بكل حرفية.
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الريال يتفوق على برشلونة للمرة الأولى منذ 818 يوما

استهل ريال مدريد موسمه الجديد بقوة، بالتغلب أمس خارج أرضه على سيلتا فيجو بنتيجة 3-1، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2019- 2020، لينهي حالة الجدل الكبيرة التي أحاطت بالفريق مؤخرًا بسبب ضعف النتائج التي حققها خلال الفترة الإعدادية للموسم، كما تمثل تلك النتيجة حافزا معنويا كبيرا لفريق الملكي، الذي تمكن من التفوق على غريمه برشلونة في جدول ترتيب الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 818 يومًا، فآخر مرة تفوق فيها الريال على البارسا في الترتيب كانت في نهاية موسم 2016- 2017، عندما توج المرينجي بلقب الليجا.
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مزاد علني بين برشلونة وريال مدريد بسبب نيمار

استحوذ البرازيلي نيمار على حيز واسع من الاهتمام في الصحف الإسبانية التي رأت أن مزادا علنيا انطلق بين عملاقي الكرة في البلاد، برشلونة وريال مدريد، للظفر بخدماته. وقالت صحيفة ماركا: "نيمار في الأفق"، وأضافت: "اقتنع ريال مدريد بأن فكرة التعاقد مع بول بوجبا أصبحت مستحيلة، وقد عاد البرازيلي نيمار إلى الواجهة مجددا". وشرحت ماركا في صفحاتها أن رحيل بوجبا عن مانشستر يونايتد بات غير محتمل لأن مانشستر يونايتد لم يتعاقد مع أي لاعب وسط قبل إقفال فترة الانتقالات في إنجلترا، لكنها ما زالت مفتوحة حتى الثاني من سبتمبر في إسبانيا وفرنسا.
إيريكسن-لاعب-توتنهام

تعثر مفاوضات مانشستر يونايتد لضم إيريكسين

توقفت المفاوضات بين مانشستر يونايتد ونظيره توتنهام من أجل ضم الدنماركي كريستيان إيريكسين، حيث يرغب السبيرز في الحصول على 80 مليون جنيه إسترليني للتفريط في خدمات نجمه لأي من أندية الدوري الإنجليزي، أكثر بـ20 مليون جنيه إسترليني عن الثمن المحدد لبيعه لأي نادٍ خارج البريميرليج، ولا يزال يرغب إيريكسين في الرحيل هذا الصيف، خاصة أن سوق الانتقالات في باقي الدوريات الأوروبية لن تغلق قبل يوم 2 سبتمبر المقبل، على عكس سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي، التي ستغلق بعد يومين، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
بوجبا

3 لاعبين من اليوفي لليونايتد لتعاقد مع بوجبا

لا يزال يوفنتوس يحلم بالتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد، ويأتي ذلك في الوقت الذي يرتبط فيه يوفنتوس بضم اثنين من اللاعبين من صفوف الشياطين الحمر وهما بول بوجبا والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ويبدو أن صفقة الأخير باتت قريبة للغاية من التعثر، إذ أراد اليوفي إدخال نجمه باولو ديبالا في صفقة تبادلية، وهو الأمر الذي بات من الصعب تحقيقه، وبحسب "توتوسبورت"، لا يزال يوفنتوس يرغب في التعاقد مع بوجبا، بطل العالم مع فرنسا في عام 2018، خاصة أنه سبق أن حقق النجاحات مع اليوفي من قبل.
بول بوجبا

سولسكاير يؤكد بقاء بوجبا مع اليونايتد

أنهى مانشستر يونايتد الفترة الإعدادية للموسم الجديد بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 أمس، مع ميلان الإيطالي في المباراة التي أقيمت في كارديف، وهي المباراة التي شهدت غياب النجم الفرنسي بول بوجبا بسبب معاناته من الإصابة في الظهر، وفي وسط الشكوك الكثيرة التي تحوم حول مستقبل بوجبا مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل، أكد مدرب الشياطين الحمر أولي جونار سولسكاير، أن النجم الفرنسي سيستمر في قلعة الأولد ترافورد هذا الصيف، خاصة أن مانشستر يونايتد افتقر بشدة إلى إبداعه في وسط الملعب في مباراة أمس الودية، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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