ضبط «بلطجي الهانوفيل» بعد فيديو «تكسير السيارات»

تحرير:محمد عبد الجليل ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص

مشاجرة- أرشيفية

انتشر له فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تسبب فى حالة من الغضب العارم جراء سلوكه، إذ وقف فى قلب الشارع بمنطقة الهانوفيل بمحافظة الإسكندرية حاملًا بيده سلاحا أبيض (سيف) يهدد به الأهالي، ويتعدى به على السيارات محدثا تلفيات بها، وهو الفيديو الذى شهد تعليقات بالجملة ومطالبات لرجال الأمن بالتدخل والقبض على ذلك الشخص فى الفيديو، ومن جانبها لم تدخر الأجهزة الأمنية جهدا في تحديد هويته، وتحركت مأمورية أمنية للقبض عليه ومواجهته بمشاهد البلطجة التى ظهرت فى الفيديو، وأقر المتهم بها مبررًا فعلته بسبب غريب.

تبين من الفحص والتحريات الأمنية أن المتهم مسجل خطر، سبق اتهامه فى قضايا "شروع فى قتل، سرقة، حيازة سلاح نارى"، وبعد تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبطه، وبمناقشته عن فعلته المسجلة فى الفيديو المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، برر إشهاره سيفا وتعديه على السيارات بالمنطقة بدافع الانتقام،

تبين من الفحص والتحريات الأمنية أن المتهم مسجل خطر، سبق اتهامه فى قضايا "شروع فى قتل، سرقة، حيازة سلاح نارى"، وبعد تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبطه، وبمناقشته عن فعلته المسجلة فى الفيديو المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، برر إشهاره سيفا وتعديه على السيارات بالمنطقة بدافع الانتقام، لسابقة تعدى بعض أهالى المنطقة على أحد أصدقائه، على حد قوله، وتم تحرير محضر بواقعة الضبط، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة بإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شؤونها.



وأكد مصدر أمني حرص القيادة الأمنية على فرض النظام والتصدي لأى مشاهد عنف وبلطجة، وعقب تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لأحد الأشخاص يقوم بالتعدى على السيارات المارة بمنطقة الهانوفيل بالإسكندرية حاملا بيده سلاحا أبيض "سيف"، تحركت قوات الأمن سريعًا لضبطه.









