رياضة

ميتشو يصل إلى القاهرة تمهيدا للتعاقد مع الزمالك

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
ميتشو
ميتشو
وصل الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني السابق لفريق أورلاند بايرتس، إلى القاهرة صباح اليوم الأحد؛ وذلك للإعلان رسميا عن توليه تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة البيضاء أن من المنتظر أن يوجد وفد من النادي رفقة أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بالفريق الأبيض، في المطار لاستقبال ميتشو واصطحابه للاجتماع مع مرتضى منصور، رئيس النادي، قبل توقيع العقود والاتفاق النهائي بشأن قيادته للفريق.
وكشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن آخر تطورات اختيار المدير الفني للفريق، وحقيقة تصريحات الصربي ميتشو الخاصة بعدم اتفاقه على تدريب الفريق، حيث أوضح المصدر أن مسؤولي القلعة البيضاء توصلوا لاتفاق مع المدير الفني لأورلاندو الجنوب إفريقي عن طريق أحد الوسطاء، لكن بعد دخول الصربي ألكسندر ستانويفيتش في الصورة،
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الريال ينتظر عرض اللحظة الأخيرة لضم إيريكسين

يستعد ريال مدريد للتقدم بعرض جديد لضم النجم الدنماركي كريستيان إيريكسين من صفوف توتنهام مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، ويرغب الفريق الملكي في الانتظار حتى اللحظة الأخيرة في الميركاتو للضغط على رئيس السبيرز دانيل ليفي للموافقة على العرض أو رفضه دون الدخول في مفاوضات أخرى لزيادة العرض المقدم، خاصة أن ليفي لا يرغب في رحيل نجمه بالمجان الصيف المقبل، وأجبر الصيف الماضي على بيع موسى ديمبلي قبل رحيله بالمجان، ويبحث ريال مدريد عن الاستفادة من أسلوب ليفي لصالحهم، خاصة أن الريال يرى إيريكسين الخليفة المثالي للوكا مودريتش.
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هادي خشبة: هذا المدرب هو الأنسب لقيادة الأهلي

قال هادي خشبة، نجم الأهلي السابق، إن هناك فارقا فنيا كبيرا بين الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، والمكسيكي لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر، وذلك بعدما سقط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أمام نظيره بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على استاد برج العرب، ليودع على أثرها المارد الأحمر بطولة كأس مصر من دور الـ16، مؤكدًا في تصريحات تليفزيونية، أن المدرب ديسابر تفوق بشكل كبير على نظيره وأدار المباراة بكل حرفية.
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مصدر بالزمالك يكشف آخر تطورات ملف المدير الفني

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك آخر تطورات اختيار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وحقيقة تصريحات الصربي ميتشو الخاصة بعدم اتفاقه على تدريب الفريق، حيث أوضح المصدر أن مسؤولي القلعة البيضاء توصلوا لاتفاق مع المدير الفني لأورلاندو الجنوب إفريقي عن طريق أحد الوسطاء، لكن بعد دخول الصربي ألكسندر ستانويفيتش في الصورة توقفت المفاوضات مع ميتشو، قبل أن تتجدد مرة أخرى خلال الـ48 ساعة الماضية بناء على رغبة رئيس الزمالك، بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له الأخير بعد الإعلان عن التعاقد مع ستانويفيتش بسبب عمل الأخير في إسرائيل وتواضع سيرته الذاتية.
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أمير مرتضى يفجر مفاجأة حول سبب اعتذار فيريرا

تحدث أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بالزمالك، عن كواليس مفاوضاته مع البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للقلعة البيضاء، من أجل العودة لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل. وقال أمير، في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض عبر فضائية «المحور»، إنه عقد جلسة مع فيريرا بحضور أحمد مرتضى منصور. وأضاف: «أشكر مرتضى منصور على ترحيبه بفتح مفاوضات مجددة مع فيريرا وأشكر فيريرا على الجلوس معنا، وهو وافق على تدريب الزمالك لكن ليس في الوقت الحالي، بسبب أن الجهاز المساعد له بدأ في العمل بمفرده».
ميتشو

الزمالك يتفق مع ميتشو.. ساعات ويصل القاهرة

علمت التحرير أن نادي الزمالك توصل إلى اتفاق نهائي مع الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ"ميتشو" لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وهو ما جاء بعد سلسلة من المفاوضات معه وسيناريو خادع لضمان عدم إفساد المفاوضات معه مثلما حدث مع الأرجنتيني رامون دياز الذي غالى في طلباته المالية ما تسبب في توقف المفاوضات بين الطرفين. وكشف مصدر مسؤول في الزمالك أن رئيس النادي لجأ إلى الإعلان عن تعاقده مع الكسندر استانيوفيتش من أجل التمويه، لأن المفاوضات كانت قائمة مع "ميتشو" لكنه استشعر بأن هناك امكانية لتدخل البعض لإفساد الإتصالات وعدم توليه المهمة.
محمد عواد - الوحدة (1)

عواد يكشف عن كواليس انتقاله للزمالك (فيديو)

تحدث محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن كواليس انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك، في الموسم الجديد، بعد الاتفاق مع إدارتي الناديين على جميع التفاصيل. وقال عواد، في تصريحات تليفزيونية، فجر الأربعاء: «انتقلت بشكل رسمي للزمالك، وأشكر رئيس القلعة البيضاء على إصراره الكبير على إتمام الصفقة، وأشكر أيضا إبراهيم عثمان، رئيس الإسماعيلي، وأمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، وشقيقه أحمد. كل الأمور تمت، وبإذن الله يكون الحسم رسميا خلال ساعات قليلة».
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