ميتشو يصل إلى القاهرة تمهيدا للتعاقد مع الزمالك

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

ميتشو

وصل الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني السابق لفريق أورلاند بايرتس، إلى القاهرة صباح اليوم الأحد؛ وذلك للإعلان رسميا عن توليه تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة البيضاء أن من المنتظر أن يوجد وفد من النادي رفقة أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بالفريق الأبيض، في المطار لاستقبال ميتشو واصطحابه للاجتماع مع مرتضى منصور، رئيس النادي، قبل توقيع العقود والاتفاق النهائي بشأن قيادته للفريق.

وكشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن آخر تطورات اختيار المدير الفني للفريق، وحقيقة تصريحات الصربي ميتشو الخاصة بعدم اتفاقه على تدريب الفريق، حيث أوضح المصدر أن مسؤولي القلعة البيضاء توصلوا لاتفاق مع المدير الفني لأورلاندو الجنوب إفريقي عن طريق أحد الوسطاء، لكن بعد دخول الصربي ألكسندر ستانويفيتش في الصورة،

وكشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن آخر تطورات اختيار المدير الفني للفريق، وحقيقة تصريحات الصربي ميتشو الخاصة بعدم اتفاقه على تدريب الفريق، حيث أوضح المصدر أن مسؤولي القلعة البيضاء توصلوا لاتفاق مع المدير الفني لأورلاندو الجنوب إفريقي عن طريق أحد الوسطاء، لكن بعد دخول الصربي ألكسندر ستانويفيتش في الصورة، توقفت المفاوضات مع ميتشو، قبل أن تتجدد مرة أخرى خلال الـ48 ساعة الماضية بناءً على رغبة رئيس الزمالك.



وكان رئيس الزمالك قد أعلن عن تولي الصربي "ميتشو" تدريب فريق كرة القدم، على أن يعاونه طارق يحيي مدربًا عاما، وأيمن عبد العزيز منسقا عاما، مع وجود مدرب معاون أجنبي، وآخر لحراس المرمى، وحال تعثر توفير الأخير سيستمر أيمن طاهر في مهمته.