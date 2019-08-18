ألمانيا تعتزم سحب صفة اللجوء من السوريين

تحرير:وكالات ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

لاجئون في ألمانيا

يعتزم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، وضع حد لزيارة اللاجئين السوريين لبلادهم عبر سحب صفة اللجوء منهم وترحيلهم إلى خارج ألمانيا. وقال زيهوفر في تصريح لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية، اليوم الأحد: "من يزور بلده بانتظام بعد هروبه منه لا يمكن أن يدعي أنه تعرض للاضطهاد وعلينا حرمان مثل هذا الشخص من صفة اللجوء". واقترح الوزير الألماني ترحيل طالبي اللجوء السوريين، إذا تبين أنهم عادوا إلى بلادهم في زيارات خاصة منتظمة بعد فرارهم منها، مؤكدا أن الحكومة تقوم بدفع رواتب منتظمة للاجئين، وهو ما يمثل عبئًا على البلاد.

وأكد أنه إذا كان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين على علم بسفر طالب اللجوء إلى البلد الأصلي، ستدرس السلطات على الفور إلغاء وضعه كلاجئ، وإطلاق إجراءات سحب اللجوء منه. وتعد ألمانيا هي البلد الأكثر استقبالا للاجئين القادمين من تركيا خلال العامين الماضيين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن الدول الأوروبية