سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

ألمانيا تعتزم سحب صفة اللجوء من السوريين

تحرير:وكالات ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص
لاجئون في ألمانيا
لاجئون في ألمانيا
يعتزم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، وضع حد لزيارة اللاجئين السوريين لبلادهم عبر سحب صفة اللجوء منهم وترحيلهم إلى خارج ألمانيا. وقال زيهوفر في تصريح لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية، اليوم الأحد: "من يزور بلده بانتظام بعد هروبه منه لا يمكن أن يدعي أنه تعرض للاضطهاد وعلينا حرمان مثل هذا الشخص من صفة اللجوء". واقترح الوزير الألماني ترحيل طالبي اللجوء السوريين، إذا تبين أنهم عادوا إلى بلادهم في زيارات خاصة منتظمة بعد فرارهم منها، مؤكدا أن الحكومة تقوم بدفع رواتب منتظمة للاجئين، وهو ما يمثل عبئًا على البلاد.
وأكد أنه إذا كان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين على علم بسفر طالب اللجوء إلى البلد الأصلي، ستدرس السلطات على الفور إلغاء وضعه كلاجئ، وإطلاق إجراءات سحب اللجوء منه. وتعد ألمانيا هي البلد الأكثر استقبالا للاجئين القادمين من تركيا خلال العامين الماضيين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن الدول الأوروبية
اقرأ المزيد
رجب-طيب-اردوغان (2)

ضربة لأردوغان.. «المحامين» تقاطع احتفالية رئاسية

في صفعة جديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته، أعلنت نقابات المحامين التركية، مقاطعتها مراسم قضائية احتفالية ستقام الشهر المقبل في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وذلك نتيجة تدهور حالة الحريات وحقوق الإنسان، والسيطرة المباشرة على القضاء. وأعلنت نقابة المحامين بأنقرة رفضها دعوة من محكمة الاستئناف العليا لحضور مراسم تحتفي ببدء العام القضائي في 2 سبتمبر المقبل، وفقا لصحيفة أحوال التركية، ووكالة بولمبرج. كانت نقابة المحامين في مدينة إزمير هي أولى النقابات التي رفضت الدعوة، الخميس الماضي، ومن حينها انضمت 10 نقابات أخرى للمقاطعة.
ايران

إيران تحذر أمريكا من تعطيش دول جنوب الخليج

أكد قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، أن وجود القوات الأمريكية والبريطانية في منطقة الخليج يؤدي إلى عدم الأمن والاستقرار. وأوضح تنكسيري في تصريحات له، اليوم الأحد، أن منطقة الخليج ومضيق هرمز يعيشان لحظات صعبة وعلى فوهة بركان بسبب وجود قوات أجنبية في المنطقة، وفقًا لوكالة العمال الإيرانية للأنباء "إيلنا". وتابع "الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة الخليج لا يجلبان سوى عدم الأمن والاستقرار للجميع، وهو ما يشير إلى مخاطر جسيمة".
بوتين وترامب

روسيا: لن نرفض الحوار مطلقا مع أمريكا

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الأحد، أن موسكو لن ترفض الحوار أبدا مع الولايات المتحدة بشأن معاداة الأسلحة، وأنها كانت دائما منفتحة. وقال شويجو في مقابلة خاصة، على قناة "روسيا 24": "لم نرفض الحوار يوما ونحن من عرضه طوال الفترة السابقة"، مضيفا: "لقد أظهرنا انفتاحنا الكامل من خلال عرض الصاروخ المشكوك بأمره من قبل الأمريكيين لكنهم رفضوا القدوم إلى موسكو والتحقق من الأمر من خلال معاينته ومعرفة مميزاته". وتابع: "إذا كانت هناك نية أو مخطط لزيادة عدد المشاركين بالمعاهدة فلماذا تم إلغاؤها بشكل تام؟ كان من الممكن اتباع طريقة أخرى".
اشتباكات-فى-مطار-هونج-كونج (1)

مظاهرات في كندا داعمة لهونج كونج وأخرى مناهضة

نظم آلاف المتظاهرين في مدن كندية بينها فانكوفر وتورونتو وكالغاري، اليوم الأحد، مظاهرتين، دعما للمطالبين بالديمقراطية في هونج كونج، وتأييدا للصين. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن آلاف المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية والحكومة الصينية تجمعوا أمام محطة لقطارات الأنفاق في وسط فانكوفر (مقاطعة كولومبيا البريطانية) التي تقطنها جالية صينية كبيرة. وأشارت الوكالة إلى أنه لم تقع أي صدامات بين المشاركين في التظاهرتين، والذين ارتدوا قمصانا سوداء أو حمراء وفصلت بينهم الشرطة، حيث ردد متظاهرون: "نحب هونج كونج"، بينما ردد آخرون: "نحب الصين".
اقرأ المزيد من الأخبار
أنجيلا-ميركل

ألمانيا ترفض التعاون مع أمريكا في هرمز

يبدو أن الخطوة الأمريكية في مياه الخليج بإنشاء تحالف ضد "العدوان الإيراني" لا تزال تلقى رفضا من قبل ألمانيا، والتي سارعت إلى إعلان موقفها علانية عبر مستشارتها أنجيلا ميركل. وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، إن المستشارة أنجيلا ميركل والحكومة الألمانية كلها لا تفكر في المشاركة في مهمة بحرية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في مضيق هرمز حاليًا، وفقا لـ"رويترز". +وأوضحت متحدثة الحكومة خلال مؤتمر صحفي: "المستشارة لا تفكر في المشاركة في مهمة تقودها الولايات المتحدة في الوقت الحالي، والجميع في الحكومة الألمانية يوافقون على ذلك".
سفن حربية روسي في البحر المتوسط

توتر بين الحلفاء.. فرنسا وألمانيا ترفضان دعم واشنطن في الخليج

تصاعدت التوترات في الخليج العربي، وذلك بعد تعرض سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية الإماراتية للتخريب، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى الخليج، مؤكدة أن الخطوة بمثابة رسالة تحذيرية إلى إيران من القيام بأي خطوة قد تهدد المصالح الأمريكية في المنطقة، لكن يبدو أن الخطوة الأمريكية في مياه الخليج لم تلق ترحابا من قبل بعض حلفاء واشنطن، حيث أعلنت باريس وبرلين عدم اتفاقهما مع اقتراح واشنطن بإنشاء تحالف ضد "العدوان الإيراني" في الخليج العربي، معلنين رفضهما إرسال سفن إلى هناك، وفقا لصحيفة لوموند الفرنسية>
لاجئون

أمريكا تمدد فترة بقاء لاجئين سوريين على أراضيها

سمحت الإدارة الأمريكية لنحو 7 آلاف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلادهم، بالبقاء لفترة 18 شهرا إضافية على أراضيها، ومددت مدة الحماية المؤقتة التي سعت لحرمان مهاجرين آخرين منها. وتمنح الولايات المتحدة وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين القادمين من دول دمرتها الحرب أو الكوارث الطبيعية، وتنطوي عودتهم إليها على مخاطر كبيرة. وفي إطار سياسة الهجرة المشددة التي تتبعها إدارة الرئيس دونالد ترامب، فقد حاولت الإدارة وقف برامج الإغاثة لنحو 327 ألفا من السلفادور وهايتي ونيكاراغوا والسودان.
سلمان-وأردوغان

الملك سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن العاهل السعودي الملك سلمان، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر فيه عن عزائه ومواساته لوفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز، شقيق الملك سلمان. يأتي اتصال الرئيس التركي بالعاهل السعودي وسط أشهر من توتر العلاقات بين البلدين وتبادل التصريحات الرسمية القوية. وأعرب الملك سلمان عن شكره وتقديره لأردوغان على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الأمير الفقيد. وتُوفي مساء الأحد الماضي، الأمير بندر بن عبدالعزيز، عن عمر ناهز 96 عاما، وهو الشقيق الأكبر للملك سلمان، ووالد الأمير فيصل.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org