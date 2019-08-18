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التلعثم وتورم الشفاه.. مشكلات صحية لا تستهن بها

لا تصاب النساء دائمًا بألم الصدر العادي، الذي يبلغ عنه كثير من الرجال عند تعرضهم لأزمة قلبية، ولكنهن يمكن أن يصبن بألم في الفك أو الرقبة، والإرهاق الشديد والغثيان
تحرير:مي فؤاد ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
صداع
صداع
وجدت دراسة جديدة حسب صحيفة mirror البريطانية، أن واحدًا من كل ستة حول العالم، يعاني من أعراض مشاكل في القلب، لكن ربع هذه النسبة، لا تعرف وبالتالي لا تطلب المساعدة الطبية. ربما يعاني الكثير منا من أعراض صحية قد تكون مؤقتة أو مزمنة، ولا يكترث لأمرها كثيرًا، ولأن الكثير منا لا يعرف مدى خطورة تلك الأعراض على المدى القصير أو البعيد على الصحة العامة، نصح الأطباء والخبراء بضرورة معرفة عدد من الأعراض، التي يمكن أن تكون علامة على وجود مشكلة صحية خطيرة، منها:
ألم الفك: لا تصاب النساء دائمًا بألم الصدر العادي، الذي يبلغ عنه كثير من الرجال عند تعرضهم لأزمة قلبية، ولكنهن يمكن أن يصبن بألم في الفك أو الرقبة، والإرهاق الشديد والغثيان. يعرض تجاهل هذه الأعراض النساء لخطر متزايد من الوفاة مقارنة بالرجال في نفس الفئة العمرية. الحكة وتورم الشفاه: يمكن أن تكون الحكة
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واقي الشمس من سن 6 شهور.. كيف تحمي طفلك في المصيف؟

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4 طرق للتعايش مع مرضي الخرف وألزهايمر

نخاف دائما عند التقدم في العمر، خسارة الشباب والحيوية التي نتمتع بها، فأعراض الشيخوخة تلاحق من يتقدمون في العمر مثل ظهور التجاعيد وندبات الجلد، مع خسارة أو زيادة في الوزن، وقد يصاب العديد من الأشخاص بـ"ألزهايمر" والخرف، وهما من أكثر الأمراض العقلية المنتشرة في هذا العمر، ومن الأشياء المؤلمة فقد قدرة التعرف على الأهل والأصدقاء؛ لذا وضع المختصون بعض الطرق المناسبة للتعامل مع هذه الأمراض وعدم الانغماس في العزلة. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express.co.uk".
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هل يمكن إنقاص الوزن في منطقة معينة بالجسم؟

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