التلعثم وتورم الشفاه.. مشكلات صحية لا تستهن بها

لا تصاب النساء دائمًا بألم الصدر العادي، الذي يبلغ عنه كثير من الرجال عند تعرضهم لأزمة قلبية، ولكنهن يمكن أن يصبن بألم في الفك أو الرقبة، والإرهاق الشديد والغثيان

تحرير:مي فؤاد ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

صداع

وجدت دراسة جديدة حسب صحيفة mirror البريطانية، أن واحدًا من كل ستة حول العالم، يعاني من أعراض مشاكل في القلب، لكن ربع هذه النسبة، لا تعرف وبالتالي لا تطلب المساعدة الطبية. ربما يعاني الكثير منا من أعراض صحية قد تكون مؤقتة أو مزمنة، ولا يكترث لأمرها كثيرًا، ولأن الكثير منا لا يعرف مدى خطورة تلك الأعراض على المدى القصير أو البعيد على الصحة العامة، نصح الأطباء والخبراء بضرورة معرفة عدد من الأعراض، التي يمكن أن تكون علامة على وجود مشكلة صحية خطيرة، منها:

ألم الفك: لا تصاب النساء دائمًا بألم الصدر العادي، الذي يبلغ عنه كثير من الرجال عند تعرضهم لأزمة قلبية، ولكنهن يمكن أن يصبن بألم في الفك أو الرقبة، والإرهاق الشديد والغثيان. يعرض تجاهل هذه الأعراض النساء لخطر متزايد من الوفاة مقارنة بالرجال في نفس الفئة العمرية. الحكة وتورم الشفاه: يمكن أن تكون الحكة