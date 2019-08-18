التلعثم وتورم الشفاه.. مشكلات صحية لا تستهن بها

لا تصاب النساء دائمًا بألم الصدر العادي، الذي يبلغ عنه كثير من الرجال عند تعرضهم لأزمة قلبية، ولكنهن يمكن أن يصبن بألم في الفك أو الرقبة، والإرهاق الشديد والغثيان
وجدت دراسة جديدة حسب صحيفة mirror البريطانية، أن واحدًا من كل ستة حول العالم، يعاني من أعراض مشاكل في القلب، لكن ربع هذه النسبة، لا تعرف وبالتالي
لا تطلب المساعدة الطبية.
ربما يعاني الكثير منا من أعراض صحية قد تكون مؤقتة أو مزمنة، ولا يكترث لأمرها كثيرًا، ولأن الكثير منا لا يعرف مدى خطورة تلك الأعراض على المدى القصير أو البعيد على الصحة العامة، نصح الأطباء والخبراء بضرورة معرفة عدد من الأعراض، التي يمكن أن تكون علامة على وجود مشكلة صحية خطيرة، منها:
ألم الفك:
لا تصاب النساء دائمًا بألم الصدر العادي، الذي يبلغ عنه كثير من الرجال عند تعرضهم لأزمة قلبية، ولكنهن يمكن أن يصبن بألم في الفك أو الرقبة، والإرهاق الشديد والغثيان.
يعرض تجاهل هذه الأعراض النساء لخطر متزايد من الوفاة مقارنة بالرجال في نفس الفئة العمرية.
الحكة وتورم الشفاه:
يمكن أن تكون الحكة
ألم الفك:
لا تصاب النساء دائمًا بألم الصدر العادي، الذي يبلغ عنه كثير من الرجال عند تعرضهم لأزمة قلبية، ولكنهن يمكن أن يصبن بألم في الفك أو الرقبة، والإرهاق الشديد والغثيان.
يعرض تجاهل هذه الأعراض النساء لخطر متزايد من الوفاة مقارنة بالرجال في نفس الفئة العمرية.
الحكة وتورم الشفاه:
يمكن أن تكون الحكة وانتفاخ الشفاه علامة على صدمة الحساسية، رد فعل على الحساسية القاتلة، في حين أن معظم الحساسية ليست قاتلة، فعندما تظهر على الشفاه واللسان، يمكن أن تتأثر الشعب الهوائية أيضًا، ما يؤدي إلى تورم، ما قد يجعل التنفس سريعًا أمرًا صعبًا.
تلعثم الكلام
يمكن أن يكون الكلام المشوه أو الكلمات المختلطة علامات للسكتة الدماغية، وتشمل الأعراض الأخرى تدلي جانب واحد من الوجه، وإحساس بتخدير على جانب واحد من الجسم وصداع حاد مفاجئ.
ضوء مفاجئ
إذا ظهر ضوء فجأة على العين، فأنت بحاجة إلى رؤية طبيب العيون على وجه السرعة، يمكن أن يكون هذا العرض على شبكية ممزقة، ما قد يؤدي إلى انفصال شبكية العين وفقدان دائم للبصر.
أظافر شاحبة
ترتبط الأظافر الشاحبة بفقر الدم أو قصور القلب الاحتقاني أو أمراض الكبد، بينما قد تعني الأظافر الزرقاء؛ عدم الحصول على كمية كافية من الأكسجين وقد تعاني من مشكلة في الرئة أو القلب.
تغيير خط اليد
على سبيل المثال، إذا أصبح خط اليد أصغر أو أكبر أو أصبح شديد الفوضى، فقد يشير ذلك إلى اضطراب عصبي مثل مرض ألزهايمر أو الشلل الرعاش أو ورم في المخ.
ألم البطن المزمن
يعد عسر الهضم أو خلل في البطن من أكثر الأسباب شيوعًا لدى الكثير، ولكن إذا لم يتم حل ألم البطن المزمن في غضون ساعات قليلة، فقد يكون ذلك علامة على التهاب الزائدة الدودية أو مشاكل في المثانة أو قرحة المعدة.
سعال الليل
إذا كنت لا تتعافى من البرد ولم تكن تعاني من الربو أو الارتجاع الحمضي، فيمكن أن يكون سعال الليل علامة مبكرة على قصور القلب الاحتقاني، يحدث هذا لأن السائل يتراكم في الصدر والقلب عندما تكون مستلقيًا لفترة ممتدة من الوقت، ما يسبب لك السعال.
صداع حاد
يمكن أن يكون هذا الصداع الذي غالبًا ما يصفه المرضى على أنه "الأسوأ على الإطلاق"، علامة على حدوث نزيف في الدماغ، السكتة الدماغية، أو ربما التهاب سحايا.
وخز أسفل الذراع
قد يكون الشعور المكثف بوخز الإبر أسفل ذراع يدوم لأكثر من 30 دقيقة، خاصة إذا كان مصحوبًا بدوار أو غثيان، علامة على تعرضك لأزمة قلبية.
التعرق كثيرا في الليل
ما لم تكن امرأة تمر بمرحلة انقطاع الطمث، فإن التعرق الليلي المفاجئ ليس طبيعيًا وقد يكون علامة على سرطان الأمعاء أو الأورام اللمفاوية أو سرطان الدم.
الشعور بالشبع
يمكن أن يكون الامتلاء أو فقدان الشهية بشكل عام علامة مبكرة على الإصابة بسرطان المبيض، خاصةً إذا كان مصحوبًا بالانتفاخ وآلام الحوض أو مشاكل الضغط والمثانة.
كدمات
في معظم الأحيان لا تمثل الكدمات مشكلة ولكن ممكن أن ترتبط بنقص فيتامين K أو C، أو سرطان الدم أو مرض الكبد.
أصوات بالمعدة
إذا استمرت الأصوات لمدة تزيد على ثلاثة أسابيع، فقد يكون ذلك علامة على الارتداد المعدي المريئي، عندما يعود حمض المعدة إلى المريء وتهيج الحلق.
يمكن أن يكون صوت المعدة أيضًا علامة مبكرة على الإصابة بسرطان الحلق، ولذا يجب أن يتم فحصه دائمًا.
فقدان الوزن غير المبرر
فقدان الوزن غير المبرر يمكن أن يكون علامة على العديد من الحالات الصحية، بما في ذلك السرطان.