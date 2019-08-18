«شيكولاتة وملابس داخلية» لقطات مهمة بقضية بيت المقدس

قضية أنصار «بيت المقدس» منظورة أمام ساحات المحاكم لفترة تجاوزت الـ5 سنوات استحوذت على اهتمام الكثيرين.. وقد طلب أحد المحامين إدخال الحلوى لمتهم داخل القفص

تحرير:تهامى البندارى ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص

من جديد، تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، سماع مرافعات دفاع المتهمين في القضية التي يحاكم فيها 213 متهما خطرا، والمعروفة إعلاميا بـ«تنظيم بيت المقدس»، على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديرتي أمن القاهرة والدقهلية، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، والتحريض على قلب نظام الحكم.

قضية أنصار «بيت المقدس»، منظورة أمام ساحات المحاكم لفترة تجاوزت الـ5 سنوات، استحوذت على اهتمام الكثيرين لنوعية الجرائم التي يحاكم على أثرها المتهمون والوقائع الجنائية التي تضمنت محاولة اغتيال ضباط الشرطة عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة. في العاشر من مايو عام 2014، أحال النائب العام الراحل

قضية أنصار «بيت المقدس»، منظورة أمام ساحات المحاكم لفترة تجاوزت الـ5 سنوات، استحوذت على اهتمام الكثيرين لنوعية الجرائم التي يحاكم على أثرها المتهمون والوقائع الجنائية التي تضمنت محاولة اغتيال ضباط الشرطة عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.



في العاشر من مايو عام 2014، أحال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا معهم وتحديد أدوار كل منهم فى الجرائم المنسوبة إليهم، وإعداد قائمة بأدلة الثبوت والنفي بالقضية.

«عايز شيكولاتة»

في 11 من أغسطس 2015، وقعت حادثة طريفة داخل جلسة المحاكمة، إذ طلب المحامى على إسماعيل، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إدخال شيكولاتة للمتهم محمد السيد العربى، داخل القفص الزجاجى لإصابته بمرض السكر، واستجابت المحكمة لطلب الدفاع.

متهمون بالملابس الداخلية

في مشهد لم تسجله جلسات المحاكم المصرية من قبل، وبذات التاريخ، أقدم المتهمون على خلع بدل السجن وظلوا بالملابس الداخلية داخل القفص بسبب الحر الشديد وارتفاع درجات الحرارة داخله.

«ليهم طلبات»

وخلال تلك الجلسة طرق المتهمون على أبواب القفص، طالبين الحديث، فاستفسر القاضى من قائد تأمين المحكمة وعلق «شوفوهم عايزين إيه.. اللى عايز يدخل الحمام دخلوه مباشرة»، فرد أحد ضباط السجن «مالهمش طلبات يا افندم»، فعقب رئيس المحكمة «طالما بيخبطوا على القفص.. يبقى أكيد ليهم طلبات.. شوفوهم عايزين إيه»، واتضح أنهم يشكون من ارتفاع درجات الحرارة.

دخَّلوا الأهالي

وفي جلسة 16 من مايو 2017، عنف المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة أحد ضباط حرس المحكمة، برتبة نقيب، قائلا "دخلوا الأهالى اللى واقفين على الباب من بره"، وكررها ثلاث مرات وفى الأخيرة حذره معلقا «لو مادخلوش فى ظرف 10 دقايق هارفع الجلسة»، بعدما طلب فريق الدفاع عن المتهمين السماح بدخول أهالى المتهمين المنتظرين خارج قاعة المحكمة على باب معهد أمناء الشرطة فى طرة.

قرار تاريخي

والتمس الدفاع من المحكمة، خلال تلك الجلسة، أن تصدر قرارا تاريخيا بتشكيل لجنة يكون من بين أعضائها أحد أعضاء المحكمة ذاتها وممثلا عن المستشار النائب العام، وبعض أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وبعض أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعدد من فريق الدفاع عن المتهمين، على أن ترفع هذه اللجنة لهيئة المحكمة تقريرا بمدى سلب حقوق المتهمين، من عدمه، وبالفعل استجابت المحكمة لطلب الدفاع.





النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم ارتكابهم جرائم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية مثل حركة حماس.

قتلانا في الجنة

خلال مرافعة النيابة، طلب ممثلها من القاضي إثبات ما تفوه به المتهم «بلال فرحات» حيث قال «قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار»، وتعالت هتافات المتهمين من داخل القفص الزجاجي، بعد انتهاء ممثل النيابة من الجزء الأول في المرافعة، مما دفع المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، إلى إصدار قرار بطرد المتهمين إلى خارج القاعة نظرا لما وصفه بتأثيرهم على سير الجلسة، وذلك بعد تحذيرهم أكثر من مرة بعدم افتعال أية مشكلات داخل القفص خلال سماع مرافعة النيابة.



