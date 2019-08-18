جريمة

نفسيتي تعبانة.. إنقاذ طالب حاول الانتحار قفزا بالنيل

تحرير:سماح عوض الله ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص
رجال الإنقاذ
رجال الإنقاذ
«اقف هنا يا أسطي»، بشكل مفاجئ وغريب طلب صبي من سائق سيارة ميكروباص أن يتوقف فى منتصف كوبري على النيل، بدائرة قسم شرطة الساحل، وتعجب الأهالي من مبرر نزوله في ذلك المكان، وما هى إلا ثوان وتحرك رجال الإنقاذ إلى داخل مياه نهر النيل، إذ تبين أن الصبي قفز فيه محاولًا الانتحار لمروره بضائقة نفسية، وتمكن رجال الإنقاذ من انتشاله وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة له لمساعدته على التنفس والتخلص من المياه التى كادت تسد مجرى الرئة وتقتله، وبمناقشته قال إنه متأزم نفسيا وأراد التخلص من حياته بالقفز فى النيل.
لاحظت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المسطح المائى لنهر النيل، سقوط أحد الأشخاص من أعلى أحد الكبارى بدائرة قسم شرطة الساحل، وتبين من طريقة قفزه فى النيل أنه يحاول الانتحار، وعلى الفور تم التدخل لإنقاذه، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مجال اتخاذ كل إجراءات الانتشار الأمنى، وتفعيل التدابير
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مطاردة بالسكين.. مشاهد في جريمة «جثة البرميل»

لم يدر سمسار أن موافقته على الصعود إلى منزل عاطل لإنهاء اتفاقهما على بيع أجهزة كهربائية مستعملة ملك الأخير ستكتب الفصل الأخير من حياته في مشهد عنوانه الرئيسي "الغدر والخيانة". ثمة خلاف وقع بين الاثنين تطور إلى مشادة انصرف على أثرها السمسار في محاولة لإنهاء الأمر دون أي ضرر، لكن صاحب الشقة طارده ممسكا بسكين المطبخ محاولا الفتك به، وسدد له طعنات عدة في أماكن متفرقة بالجسم أردته قتيلا في الحال، ليتدحرج المجني عليه على السلم الذي صُبغ بلون الدماء والانتقام.
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (1)

«شيكولاتة وملابس داخلية» لقطات مهمة بقضية بيت المقدس

من جديد، تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، سماع مرافعات دفاع المتهمين في القضية التي يحاكم فيها 213 متهما خطرا، والمعروفة إعلاميا بـ«تنظيم بيت المقدس»، على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديرتي أمن القاهرة والدقهلية، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، والتحريض على قلب نظام الحكم.
خناقة-مشاجرة-بلطجة

ضبط «بلطجي الهانوفيل» بعد فيديو «تكسير السيارات»

انتشر له فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تسبب فى حالة من الغضب العارم جراء سلوكه، إذ وقف فى قلب الشارع بمنطقة الهانوفيل بمحافظة الإسكندرية حاملًا بيده سلاحا أبيض (سيف) يهدد به الأهالي، ويتعدى به على السيارات محدثا تلفيات بها، وهو الفيديو الذى شهد تعليقات بالجملة ومطالبات لرجال الأمن بالتدخل والقبض على ذلك الشخص فى الفيديو، ومن جانبها لم تدخر الأجهزة الأمنية جهدا في تحديد هويته، وتحركت مأمورية أمنية للقبض عليه ومواجهته بمشاهد البلطجة التى ظهرت فى الفيديو، وأقر المتهم بها مبررًا فعلته بسبب غريب.
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تجديد حبس 12 متهما بتنظيم «اللهم ثورة» 15 يوما

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، بتجديد حبس 12 متهما، ينتمون لتنظيم يدعى «اللهم ثورة»، 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالتخطيط لتنفيذ بعض العمليات العدائية ضد مؤسسات البلاد ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وعقد عدة اجتماعات عبر شبكة المعلومات الدولية للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم الإرهابي، وارتكاب أعمال فوضوية بغرض إظهار الدولة في مظهر الضعيف، وذلك بالتزامن مع أحداث الذكرى الماضية لثورة الخامس والعشرين من يناير.
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محكمة-ارشفية

تطور جديد في قضية قتل محامٍ وإصابة آخر في شبرا

أحالت نيابة جنوب بنها الكلية، شقيقين إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بقتل محام وإصابة زميله بعد إطلاق الرصاص عليهما، في أثناء قيامهما بمحاولة ضبطهما لقيامهما بسرقة مكتب الثانى، فقام المتهمان بإطلاق نيران عليهما، ما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى. ترجع بداية الواقعة إلى تلقي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة وإصابة محاميين بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم، مدير المباحث الجنائية، لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

طلقة خرطوش تنهي صراع الميراث بين مسجل خطر وشقيقته

قُتل مسجل خطر على يد نجل شقيقته، بشبين القناطر، اليوم الأربعاء، على أثر نشوب مشاجرة بسبب الميراث، إذ أطلق عليه النار فأرداه قتيلًا. وتلقى مركز الشرطة إشارة من المستشفى العام بوصول المدعو "أسامة. ا. م- 45 عاما"، مسجل شقى خطر سرقات، وسابق اتهامه في 28 قضية سرقة بالإكراه، مصابا بطلق نارى (خرطوش) بالأذن اليمنى وجروح بالوجه ونزيف من الفم والأذن، وتم حجزه للعلاج وتوفى في أثناء محاولة إسعافه، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
شنق

انتحار فتاة لسوء معاملة أبيها وزوجته في القليوبية

لقيت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، مصرعها شنقا في سقف حجرتها، بمدينة قها في محافظة القليوبية، حيث أقدمت على الانتحار بسبب انفصال والدها عن والدتها، وكثرة الخلافات الأسرية بينهما وسوء معاملة زوجة والدها الثانية لها. تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، وأمر بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة، واستعجل تحريات المباحث بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها وصرح بدفن الجثة عقب انتهاء مناظرة وتشريح الطب الشرعي لها.
وظائف-شركة-مياه-الشرب-

ضبط 3 موظفين اختلسوا 10 ملايين جنيه بـ«مياه شبرا»

«المال الحرام مهما كثر إلى زوال»، عبارة تحققت على 3 موظفين لخزينة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، فرع شبرا الخيمة، ووقعوا فى قبضة الرقابة الإدارية وتم حبسهم على ذمة التحقيقات، حيث اكتشفت وقائع التزوير التي حققت لهؤلاء ثروة تقدر بـ10 ملايين جنيه، وكشف مصدر مسئول داخل الشركة لم يذكر اسمه، أنه وصلت معلومة لرئيس الشركة المهندس مصطفى مجاهد، بقيام 3 موظفين بفرع الشركة بشبرا، بالتلاعب في أوراق ومستندات التوريد، وعلى الفور شكل لجانا لفحص ومراجعة المستندات وكانت المفاجأة وجود تلاعب في إيصالات وإشعارات السداد للبنك بمبالغ كبيرة.
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