نفسيتي تعبانة.. إنقاذ طالب حاول الانتحار قفزا بالنيل

تحرير:سماح عوض الله ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

رجال الإنقاذ

«اقف هنا يا أسطي»، بشكل مفاجئ وغريب طلب صبي من سائق سيارة ميكروباص أن يتوقف فى منتصف كوبري على النيل، بدائرة قسم شرطة الساحل، وتعجب الأهالي من مبرر نزوله في ذلك المكان، وما هى إلا ثوان وتحرك رجال الإنقاذ إلى داخل مياه نهر النيل، إذ تبين أن الصبي قفز فيه محاولًا الانتحار لمروره بضائقة نفسية، وتمكن رجال الإنقاذ من انتشاله وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة له لمساعدته على التنفس والتخلص من المياه التى كادت تسد مجرى الرئة وتقتله، وبمناقشته قال إنه متأزم نفسيا وأراد التخلص من حياته بالقفز فى النيل.

لاحظت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المسطح المائى لنهر النيل، سقوط أحد الأشخاص من أعلى أحد الكبارى بدائرة قسم شرطة الساحل، وتبين من طريقة قفزه فى النيل أنه يحاول الانتحار، وعلى الفور تم التدخل لإنقاذه، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مجال اتخاذ كل إجراءات الانتشار الأمنى، وتفعيل التدابير

لاحظت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المسطح المائى لنهر النيل، سقوط أحد الأشخاص من أعلى أحد الكبارى بدائرة قسم شرطة الساحل، وتبين من طريقة قفزه فى النيل أنه يحاول الانتحار، وعلى الفور تم التدخل لإنقاذه، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مجال اتخاذ كل إجراءات الانتشار الأمنى، وتفعيل التدابير اللازمة للتعامل الفورى مع المواقف والحوادث الطارئة التى تتطلب تدخلا أمنيا سريعا.



وعقب انتشال محاوِل الانتحار وإنقاذه قبل غرقه في مياه النهر، تبين أنه بحالة جيدة وأنه طالب بالمرحلة الثانوية، عمره 18 سنة، ويقيم بشبرا الخيمة بالقليوبية، وأقر بأنه قام بإلقاء نفسه في نهر النيل محاولا الانتحار لمروره بضائقة نفسية.



