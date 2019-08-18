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عبد الغفار:43.5 مليار جنيه ميزانية الجامعات الحكومية

وزير التعليم العالي: تم بالتعاون مع بنك المعرفة المصري اتخاذ خطوات لمساعدة الجامعات على تحسين تصنيفها الدولي، ما أسفر عن ارتفاع ملموس في تصنيف جامعاتنا دوليا
تحرير:أ.ش.أ ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
ألقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، كلمة في احتفالية عيد العلم، التي أقيمت بمركز المنارة، قال فيها: "إن موزانة الجامعات والمعاهد الحكومية العام الجاري بلغت نحو 43.5 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 7 مليارات جنيه عن العام الماضي، وزعت على 27 جامعة حكومية، و45 معهدا، إذ يقوم على العملية التعليمية والبحثية والتدريبية بهذه المنظومة نحو 122 ألف عضو هيئة تدريس وهيئة بحوث وعضو هيئة معاونة، تتوجه بخدمتها لنحو 3 ملايين طالب يدخل منهم سوق العمل والإنتاج سنويا متوسط 600 ألف خريج في كافة التخصصات".
وأضاف عبد الفغار، أن الجامعات والمعاهد الحكومية تضم أيضا نحو 220 ألف طالب مقيدا بالدراسات العليا ونحو 1200 مبعوث، في مجالات تمثل أولوية للدولة المصرية كالطاقة والمياه والنانو تكنولوجي والبيوتكنولوجي، وبعض تخصصات العلوم الطبية بمختلف دول العالم، وتستضيف الجامعات من قطاع الوافدين أكثر من 60 ألف طالب من
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الإنسان أهم وأغلى ما نمتلك..كلمة السيسي في عيد العلم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مصر الجديدة تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري صحيا وعلميا وثقافيا، مضيفا أن الإنسان المصري هو أهم وأغلى ما نمتلكه من ثروات ويؤكد لنا التاريخ هذه الحقيقة، فرغم كل المحن، بقيت مصر، والحضارة المصرية، شامخة وملهمة، من آلاف السنين. وقال الرئيس، في نص كلمته بمناسبة الاحتفال بعيد العلم: "في البداية أسمحوا لي باسمي وباسم الشعب المصري العظيم أن نتوجه جميعا بمناسبة الاحتفال بعيد العلم بتحية تقدير لعلماء مصر الذين يستحقون منا كل اعتزاز وفخر لجهدهم الدؤوب وعملهم الجاد في إعلاء شأن وطنهم العزيز".
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

عبد الغفار: العمل في 27 مشروعا قوميا للبحث العلمي

ألقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، كلمة في احتفالية عيد العلم، التي أقيمت بمركز المنارة، قال فيها: "يأتي احتفالنا بعيد العلم اليوم وقد تمكنا خلال الفترة الماضية من السير بخطوات واسعة في أكثر من 27 مشروعا قوميا في التعليم العالي والبحث العلمي، لتحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030 من خلال تعظيم فرص توفر خدمات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي لأكبر عدد ممكن من الدارسين، مع الوصول بجودة مكونات المنظومة إلى مستوى يضاهى نظيره في دول العالم المتقدم".
الرئيس-السيسى

السيسي: الدولة مستمرة في زيادة مخصصات التعليم والبحث

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، كلمة في احتفالية عيد العلم، المقام في مركز المنارة، قال فيها: "أتوجه بمناسبة الاحتفال بعيد العلم بتحية تقدير لعلماء مصر لجهدهم في إعلاء شأن الوطن، ومصر الجديدة تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري صحيا وتعليميا وثقافيا، ومن هذا المنطلق جاء إعلان عام 2019 عاما للتعليم، فالاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والابتكار كان ولا يزال من أولويات الدولة، كما أن الدولة استمرت في تنفيذ وخدمة رؤيتها التنموية بزيادة مخصصات التعليم والبحث العلمي".
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يكرم كبار العلماء الفائزين بجوائز الدولة

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، احتفال مصر بـ"عيد العلم"، المقام بمركز المنارة الدولي بالتجمع الخامس، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وفي بداية مراسم الاحتفال التقطت صورة تذكارية تضم الرئيس والدكتور خالد عبد الغفار وأوائل الامتحان المعرفي.
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خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

عبد الغفار: العمل في 27 مشروعا قوميا للبحث العلمي

ألقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، كلمة في احتفالية عيد العلم، التي أقيمت بمركز المنارة، قال فيها: "يأتي احتفالنا بعيد العلم اليوم وقد تمكنا خلال الفترة الماضية من السير بخطوات واسعة في أكثر من 27 مشروعا قوميا في التعليم العالي والبحث العلمي، لتحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030 من خلال تعظيم فرص توفر خدمات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي لأكبر عدد ممكن من الدارسين، مع الوصول بجودة مكونات المنظومة إلى مستوى يضاهى نظيره في دول العالم المتقدم".
الرئيس-السيسى

السيسي: الدولة مستمرة في زيادة مخصصات التعليم والبحث

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، كلمة في احتفالية عيد العلم، المقام في مركز المنارة، قال فيها: "أتوجه بمناسبة الاحتفال بعيد العلم بتحية تقدير لعلماء مصر لجهدهم في إعلاء شأن الوطن، ومصر الجديدة تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري صحيا وتعليميا وثقافيا، ومن هذا المنطلق جاء إعلان عام 2019 عاما للتعليم، فالاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والابتكار كان ولا يزال من أولويات الدولة، كما أن الدولة استمرت في تنفيذ وخدمة رؤيتها التنموية بزيادة مخصصات التعليم والبحث العلمي".
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يكرم كبار العلماء الفائزين بجوائز الدولة

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، احتفال مصر بـ"عيد العلم"، المقام بمركز المنارة الدولي بالتجمع الخامس، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وفي بداية مراسم الاحتفال التقطت صورة تذكارية تضم الرئيس والدكتور خالد عبد الغفار وأوائل الامتحان المعرفي.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يشهد الاحتفال بعيد العلم «بث مباشر»

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، مقر انعقاد احتفالية عيد العلم، التي ستشهد تكريم الرئيس لعدد من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة، وفقا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي. يحضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
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