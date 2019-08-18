مطاردة بالسكين.. مشاهد في جريمة «جثة البرميل»

بخطوات ثقيلة، صعد «عزام» درجات السلم وصولا إلى شقة عاطل لشراء أجهزة كهربائية مستعملة منه دون أن يدري أنه لن يهبط ثانية وسيفارق الحياة مقتولا

تحرير:محمد الشاملي ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص

جثة

لم يدر سمسار أن موافقته على الصعود إلى منزل عاطل لإنهاء اتفاقهما على بيع أجهزة كهربائية مستعملة ملك الأخير ستكتب الفصل الأخير من حياته في مشهد عنوانه الرئيسي "الغدر والخيانة". ثمة خلاف وقع بين الاثنين تطور إلى مشادة انصرف على أثرها السمسار في محاولة لإنهاء الأمر دون أي ضرر، لكن صاحب الشقة طارده ممسكا بسكين المطبخ محاولا الفتك به، وسدد له طعنات عدة في أماكن متفرقة بالجسم أردته قتيلا في الحال، ليتدحرج المجني عليه على السلم الذي صُبغ بلون الدماء والانتقام.

أسرع الجاني لإخفاء معالم جريمته التي اقترفها للتو، فقام بلف الجثة في سجادة ووضعها داخل برميل تاركا إياه لدى جارته بزعم أنها متعلقاته الشخصية على وعد بالعودة لاستلامها منها في أقرب وقت، إلا أن رجال المباحث كشفوا المستور وألقي القبض عليه. تفاصيل تلك الجريمة تعود إلى منتصف العام الماضي، إذ دارت أحداثها

أسرع الجاني لإخفاء معالم جريمته التي اقترفها للتو، فقام بلف الجثة في سجادة ووضعها داخل برميل تاركا إياه لدى جارته بزعم أنها متعلقاته الشخصية على وعد بالعودة لاستلامها منها في أقرب وقت، إلا أن رجال المباحث كشفوا المستور وألقي القبض عليه.



تفاصيل تلك الجريمة تعود إلى منتصف العام الماضي، إذ دارت أحداثها بشارع السلام بمنطقة أرض اللواء التابعة لحي العجوزة شمال محافظة الجيزة، وبدأت ببلاغ تغيب وانتهت منذ أيام بقرار نيابة حوادث شمال الجيزة بإحالة الجاني إلى المحاكمة الجنائية.



تحقيقات محمود سكر وكيل نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، كشفت عن أن المجني عليه يدعى "عزام. ا" ويعمل بوابا وسمسارا في بيع وشراء أجهزة كهربائية مستعملة بمنطقة أرض اللواء، وأن المتهم كان على سابق معرفة به لقيامه ببيع بعض أجهزة المنزل له مسبقا.



ونظرا لمرور المتهم بضائقة مالية فكر في بيع بعض أجهزة المنزل وتوجه إلى محل يمتلكه المجني عليه وعرض عليه شراء "غسالة وتليفزيون" والصعود إلى منزله بشارع السلام للتفاوض على الأسعار وذلك في وجود أحد الأشخاص كان جالسا برفقة المجني عليه وحضر الحوار بينهما، ثم انصرف بعد ذلك.



صعد المجني عليه إلى شقة المتهم وفي أثناء تفاوضهما وقع بينهما خلاف بسبب الثمن فقال المتهم للضحية إنه يحاول النصب عليه وتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي بينهما وشاهد المتهم سكينا بجواره فاستلها وحدث تبادل ضربات بينهما حيث كان المجني عليه يحاول استخلاص السكين من المتهم وجرحه بها في محاولة منه للهرب، إلا أن المتهم طارده على سلم العقار وسدد له عدة طعنات فسقط وترنح على السلم من الطابق التاسع حتى الثالث قبل أن يخر صريعا.



حسب تحقيقات النيابة وتحريات المباحث أصيب المتهم بحالة هلع وفزع شديدة فاستولى على أموال وهاتف القتيل وحاول التخلص من الجثة، فخلع قميصه وربط الجثة به بعد ثنيها لنصفين ولفها في سجادة ووضعها في برميل وطلب من جارته تركها لديها، مدعيا أنه وقع خلاف بينه وبين أسرة زوجته وأن تلك متعلقاته الشخصية وسيعود ليأخذها حين يتدبر أمره.



بداية كشف المستور كانت مع بلاغ تغيب حررته أسرة المجني عليه بعد فشلهم في العثور عليه حيا أو ميتا، وشكل رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة فريق بحث بمشاركة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة الوسط وضباط وحدة مباحث العجوزة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.



أخذ رجال الشرطة يجوبون المنطقة محل إقامة "عزام" المبلغ بتغيبه تزامنا مع عمل عناصر الشرطة السرية على جمع المعلومات عن طبيعة عمل السمسار، والتأكد من وجود خلافات بينه وبين آخرين قد ترقى للخطف أو القتل فضلا عن مراجعة كاميرات المراقبة المُثبتة أعلى المحلات التجارية لرصد آخر مشاهدات له.



"أنا شُفته طالع شقة في العمارة دي علشان يشتري أجهزة مستعملة"، كلمات شاهد عيان كانت طرف الخيط الذي قاد قوات الأمن إلى حل "الجريمة اللغز". منذ اللحظة الأولى التي وطأت فيها أقدام رجال المباحث العقار المقصود، بدت الصورة جلية بأنهم أمام جريمة قتل مع آثار الدماء، فتتبعها رئيس مباحث نقطة أرض اللواء وصولا إلى شقة عثر بداخلها على برميل يحوي جثة السمسار.



تحريات المباحث مدعومة بأقوال الجيران أكدت أن عاطلا وراء ارتكاب الواقعة، وانطلقت مأمورية قاصدة مكان اختبائه، وأمكن ضبطه ليقر بما اقترفته يداه: "مكنتش عاوز أقتله، نصيبه كده". ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وقررت إحالته إلى محكمة الجنايات.



