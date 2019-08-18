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جيهان نصر.. رحلة فنية انتهت سريعا بسبب الزواج

على الرغم من مرور أكثر من عقدين من الزمان على اعتزال الفنانة جيهان نصر، فإنها ما زالت باقية في أذهان محبيها، خاصة هؤلاء الذين كانوا يرون فيها أيقونة جمال التسعينيات
تحرير:محمد عبد المنعم ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
جيهان نصر وأولادها
جيهان نصر وأولادها
ظهرت الفنانة المعتزلة جيهان نصر، بعد غياب طويل عن الساحة، في أثناء حضورها، الجمعة الماضية، عرض مسرحية "الملك لير" على مسرح الماركي في كايرو فستيفال سيتي. وظهرت جيهان نصر بالحجاب في صورة جمعتها بهبة مجدي، بينما في صورتين أخريين شاركهما أبناء جيهان نصر، وهم 3 فتيات وشاب. وشاركت هبة مجدي جمهورها الصور على موقع "إنستجرام"، معلقة: "أجمل مفاجأة حصلت امبارح في عرض (الملك لير) إني شفت النجمة جيهان نصر وأولادها، أنا بحبها قوي، وإنتِ شرفتينا وأسعدتينا بوجودك".
جيهان نصر ولدت عام 11 مايو 1966، وحصلت على بكالوريوس رياض أطفال، ولكنها قررت أن تبتعد عن مجال دراستها وبدأت طريقها الفني من خلال الإعلانات، وبعدها اتجهت إلى التليفزيون وقدمت العديد من الأدوار والبطولات. شاركت جيهان نصر في بطولة عدة أعمال فنية طوال فترة التسعينيات تحديدًا، وقدمت الفنانة خلال مسيرتها
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صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

تعرف على عروض المهرجان القومي للمسرح اليوم الأحد

تنطلق اليوم الأحد 18 أغسطس، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، حيث يقام 4 عروض على 4 مسارح مختلفة، فعلي مسرح البالون يقدم العرض المسرحي "أليس في بلاد العجائب"، للمخرج محسن رزق، كما يقام العرض المسرحي "زهرة اللوتس" للمخرج محمد حجاج على مسرح ميامي، بينما على مسرح أوبرا ملك يقام العرض المسرحي "مترو" للمخرج عادل رأفت، بينما يقام العرض المسرحي "الملحمة" للمخرج مهند المليجي على مسرح الشباب والرياضة.
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

تفاصيل افتتاح القومي للمسرح.. فاروق الفيشاوي الحاضر الغائب

بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، انطلق حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح في دورته الثانية عشرة بالسلام الجمهوري، وأعقبه تقديم ضيوف شرف الدورة الحالية، وهم: سميرة محسن، جلال الشرقاوي، حسين العزبي، محيي الشرقاوي، سمير صبري، شوقي حجاب، سهير المرشدي، هدى وصفي، سمير سيف، محمود حميدة، عزت العلايلي، وسط تصفيق جهموري حاد، أعقب ذلك عرض مسرحي راقص صامت، وتلا هذا العرض كلمة مدير المهرجان إسماعيل مختار.
جيهان-نصر

جيهان نصر وأولادها الأربعة في ظهور نادر (صور)

كشفت الفنانة هبة مجدي عن أحدث ظهور للفنانة المعتزلة جيهان نصر، أثناء حضورها أمس الجمعة عرض مسرحية "الملك لير" على مسرح الماركي في كايرو فستيفال سيتي. وظهرت جيهان نصر بالحجاب في صورة جمعتها بمفردها بهبة مجدي، بينما في صورتين أخريين شاركهما أبناء جيهان نصر، وهم 3 فتيات وشاب. وشاركت هبة مجدي جمهورها الصور على موقع "إنستجرام"، معلقة: "أجمل مفاجأة حصلت امبارح في عرض (الملك لير)، إني شفت النجمة چيهان نصر وأولادها، أنا باحبها قوي، وإنتي شرفتينا وأسعدتينا بوجودك".
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جيهان-نصر

جيهان نصر وأولادها الأربعة في ظهور نادر (صور)

كشفت الفنانة هبة مجدي عن أحدث ظهور للفنانة المعتزلة جيهان نصر، أثناء حضورها أمس الجمعة عرض مسرحية "الملك لير" على مسرح الماركي في كايرو فستيفال سيتي. وظهرت جيهان نصر بالحجاب في صورة جمعتها بمفردها بهبة مجدي، بينما في صورتين أخريين شاركهما أبناء جيهان نصر، وهم 3 فتيات وشاب. وشاركت هبة مجدي جمهورها الصور على موقع "إنستجرام"، معلقة: "أجمل مفاجأة حصلت امبارح في عرض (الملك لير)، إني شفت النجمة چيهان نصر وأولادها، أنا باحبها قوي، وإنتي شرفتينا وأسعدتينا بوجودك".
فاروق-الفيشاوي

شاهد رسالة فاروق الفيشاوي الأخيرة إلى الجمهور

نشرت الشركة المنتجة لمسرحية "الملك لير"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو للفنان الراحل، فاروق الفيشاوي، وهو يوجه فيها رسالة إلى الجمهور. وظهر الفيشاوي في الفيديو بملابس أوروبية تعود إلى حقبة تاريخية قديمة، وهو الزي الخاص بالشخصية التي كان يقدمها في المسرحية. تعد هذه الرسالة هي الأخيرة للفقيد، الذي صدم محبيه اليوم بخبر وفاته، بعدما دخل في غيبوبة كبدية، ليرحل عن عالمنا فجر اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ 67 عامًا، ومسيرة فنية حافلة.
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وفاة الفنان فاروق الفيشاوي بعد صراع قصير مع السرطان

توفى الفنان الكبير فاروق الفيشاوي بمستشفى ابن سيناء، بعد صراع قصير مع مرض السرطان عن عمر يناهز 67، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان بعد صلاة الضهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين. يذكر أن فاروق الفيشاوي، أعلن في شهر أكتوبر الماضي عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.
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