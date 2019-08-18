جيهان نصر.. رحلة فنية انتهت سريعا بسبب الزواج

على الرغم من مرور أكثر من عقدين من الزمان على اعتزال الفنانة جيهان نصر، فإنها ما زالت باقية في أذهان محبيها، خاصة هؤلاء الذين كانوا يرون فيها أيقونة جمال التسعينيات
تحرير:محمد عبد المنعم١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
جيهان نصر وأولادها
ظهرت الفنانة المعتزلة جيهان نصر، بعد غياب طويل عن الساحة، في أثناء حضورها، الجمعة الماضية، عرض مسرحية "الملك لير" على مسرح الماركي في كايرو فستيفال سيتي. وظهرت جيهان نصر بالحجاب في صورة جمعتها بهبة مجدي، بينما في صورتين أخريين شاركهما أبناء جيهان نصر، وهم 3 فتيات وشاب. وشاركت هبة مجدي جمهورها الصور على موقع "إنستجرام"، معلقة: "أجمل مفاجأة حصلت امبارح في عرض (الملك لير) إني شفت النجمة جيهان نصر وأولادها، أنا بحبها قوي، وإنتِ شرفتينا وأسعدتينا بوجودك".
جيهان نصر ولدت عام 11 مايو 1966، وحصلت على بكالوريوس رياض أطفال، ولكنها قررت أن تبتعد عن مجال دراستها وبدأت طريقها الفني من خلال الإعلانات، وبعدها اتجهت إلى التليفزيون وقدمت العديد من الأدوار والبطولات.
شاركت جيهان نصر في بطولة عدة أعمال فنية طوال فترة التسعينيات تحديدًا، وقدمت الفنانة خلال مسيرتها
جيهان نصر ولدت عام 11 مايو 1966، وحصلت على بكالوريوس رياض أطفال، ولكنها قررت أن تبتعد عن مجال دراستها وبدأت طريقها الفني من خلال الإعلانات، وبعدها اتجهت إلى التليفزيون وقدمت العديد من الأدوار والبطولات.
شاركت جيهان نصر في بطولة عدة أعمال فنية طوال فترة التسعينيات تحديدًا، وقدمت الفنانة خلال مسيرتها الفنية ما يقرب من 60 عملا فنيا، ومن أشهر أعمالها التليفزيونية "المال والبنون 2" الذي حلت فيه بديلة عن الفنانة فايزة كمال، وقامت بأداء دور "فريال فراويلة"، وأيضا مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة" الذي لعبت فيه دور حبيبة البطل، الذي فرقت بينهما الظروف، فتتزوج بآخر، ويتزوج هو قريبة له، والمسلسل بطولة شيرين سيف النصر وأحمد عبد العزيز، وقصة أنيس منصور، ومن إخراج أحمد صقر.
وفي السينما قدمت جيهان نصر عددا من الأفلام، مثل فيلم "فوزية البرجوازية"، وبعد هذا الفيلم اختفت لفترة من الوقت، إلى أن عادت مرة أخرى في عام 1990، إذ قدمت فيلم "حلقة الرعب"، وبعد ذلك شاركت في فيلم "الكيت كات" مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وفيلم "زيارة السيد الرئيس"، وفيلم "زوجة رجل مهم"، مع الراحل أحمد زكي، وفيلم "لعبة الانتقام" مع الفنان الراحل نور الشريف، وبلغ رصيدها من الأفلام التي شاركت فيها 17 فيلما، وعلى الرغم من قدرتها التمثيلية وحب الجمهور لها، لم تحظَ بالبطولة في أي فيلم شاركت فيه.
وكان لها وجود فى المسرح أيضا من خلال عدد من الأعمال، منها "أنا والنظام وهواك"، و"المحظوظ وأنا"، بالإضافة إلى تقديمها فوازير "الحلو مايكملش".
وفي عام 1997 كانت بصحبة أسرة مسرحية «المحظوظ وأنا»، وكان الملياردير السعودي والشاعر الغنائي سعود الشربتلي حاضرا بين جمهور المسرحية، وأعجب بجيهان نصر، وجلس معها لعدة دقائق، وبعدها طلب زواجها واعتزلت الفن عام 1997، ووصل مهرها إلى 18 مليون دولار وقصر في لندن، ورزقت منه بأربعة أبناء، هم "سهام، سيف، سارة، سلطانة".
وكان آخر أعمالها مسلسل "الأبطال" الذي عرض عقب اعتزالها مباشرة، واستطاعت بملامح جذابة ووجه ملائكي بريء، أن تحقق نجاحا واسعا، في وقت قصير، وتصبح أيقونة للجمال في التسعينيات.
ومضى أكثر من 21 عاما على اعتزال جيهان نصر، بعد زواجها رجل الأعمال السعودي سعود الشربتلي، وتعيش الآن متنقلة بين كندا ولندن والقاهرة وجدة وتقيم بشكل دائم في لندن، وخلال سنوات اعتزالها لم تظهر على الساحة غير مرتين، الأولى كانت في شهر فبراير عام 2017، إذ ظهرت في صورة بجانب إحدى بناتها، وهما مرتديتان الحجاب، والمرة الثانية كانت في عرض مسرحية "الملك لير".
وفى تصريحات سابقة لها حول عودتها للتمثيل مرة أخرى، قالت: "كان من الممكن أن أواصل التمثيل إلا أن وقت الاعتزال كان قد حان، فأنا متفرغة لبيتي وأسرتي وأولادي، وتركي للعمل الفني كان قطعيا لا رجعة فيه رغم اعتزازي بمشواري الذي لم يكن طويلا بقدر ما كان مؤثرا".