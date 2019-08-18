جيهان نصر.. رحلة فنية انتهت سريعا بسبب الزواج

على الرغم من مرور أكثر من عقدين من الزمان على اعتزال الفنانة جيهان نصر، فإنها ما زالت باقية في أذهان محبيها، خاصة هؤلاء الذين كانوا يرون فيها أيقونة جمال التسعينيات

تحرير:محمد عبد المنعم ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

جيهان نصر وأولادها

ظهرت الفنانة المعتزلة جيهان نصر، بعد غياب طويل عن الساحة، في أثناء حضورها، الجمعة الماضية، عرض مسرحية "الملك لير" على مسرح الماركي في كايرو فستيفال سيتي. وظهرت جيهان نصر بالحجاب في صورة جمعتها بهبة مجدي، بينما في صورتين أخريين شاركهما أبناء جيهان نصر، وهم 3 فتيات وشاب. وشاركت هبة مجدي جمهورها الصور على موقع "إنستجرام"، معلقة: "أجمل مفاجأة حصلت امبارح في عرض (الملك لير) إني شفت النجمة جيهان نصر وأولادها، أنا بحبها قوي، وإنتِ شرفتينا وأسعدتينا بوجودك".

جيهان نصر ولدت عام 11 مايو 1966، وحصلت على بكالوريوس رياض أطفال، ولكنها قررت أن تبتعد عن مجال دراستها وبدأت طريقها الفني من خلال الإعلانات، وبعدها اتجهت إلى التليفزيون وقدمت العديد من الأدوار والبطولات. شاركت جيهان نصر في بطولة عدة أعمال فنية طوال فترة التسعينيات تحديدًا، وقدمت الفنانة خلال مسيرتها