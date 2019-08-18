ضربة لأردوغان.. «المحامين» تقاطع احتفالية رئاسية

تحرير:وكالات ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٣ ص

أردوغان

في صفعة جديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته، أعلنت نقابات المحامين التركية، مقاطعتها مراسم قضائية احتفالية ستقام الشهر المقبل في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وذلك نتيجة تدهور حالة الحريات وحقوق الإنسان، والسيطرة المباشرة على القضاء. وأعلنت نقابة المحامين بأنقرة رفضها دعوة من محكمة الاستئناف العليا لحضور مراسم تحتفي ببدء العام القضائي في 2 سبتمبر المقبل، وفقا لصحيفة أحوال التركية، ووكالة بولمبرج. كانت نقابة المحامين في مدينة إزمير هي أولى النقابات التي رفضت الدعوة، الخميس الماضي، ومن حينها انضمت 10 نقابات أخرى للمقاطعة.

وأفاد بيان نقابة إزمير أنه من المحتمل أن تتحدث في الخطاب الذي ستلقيه هناك عن استقلال القضاء وحيادته، رغم علمك بأن الآلاف من الأشخاص الذين يكافحون من أجل الحقوق قابعون بالسجون". وتابع البيان: "سوف تؤكد مرارا وتكرارا أنك لا تتلقى الأوامر أو التعليمات من أحد، وأن لا شيء يعلو على القانون.. لكن أين ستقول