هل «الشايب» لآسر ياسين هو الجزء الثالث لـ«ولاد رزق»؟

تحرير:التحرير ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

آسر ياسين

نشر النجم آسر ياسين، البوستر المبدئي لأحدث أفلامه "الشايب"، عبر حسابه بـ"إنستجرام". وظهر وهو يقود دراجة بخارية، وعلق على البوستر: "صيف 2020". البوستر يحمل إشارة لكون الفيلم امتدادا لفيلم "ولاد رزق"، ويظهر في "الشايب" بعض الشخصيات من فيلم "ولاد رزق"، أبرزهم سيد رجب في دور "صقر"، ومحمد لطفي في دور "شربيني"، من تأليف السيناريست صلاح الجهيني، وإخراج حسين المنباوي. ومن المقرر أن يشارك في بطولة "الشايب" النجم عمرو عبد الجليل، الذي كشف أن التصوير سينطلق في شهر أكتوبر المقبل بعد أن ينتهي آسر ياسين من تصوير فيلم "صاحب المقام" ومعاينة أماكن التصوير.

وظهر في آخر مشهد من الجزء الثاني لفيلم "ولاد رزق" الفنان محمد لطفي "شربيني" الذي لم يظهر سوى في مشهد واحد من الجزء الأول، وهو يستقبل الفنان سيد رجب "صقر" بعد خروجه من السجن، ليخبره بأن "ولاد رزق" أصبحوا أقوياء ويمتلكون الأموال، ويرد عليه بأن "الشايب" هو من سيوقفهم، ليظهر في الشاشة آسر ياسين، وينتهي