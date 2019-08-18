محافظ القدس: إعلان المدينة منكوبة بسبب إسرائيل

تحرير:وكالات ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م

القدس

أعلن محافظ مدينة القدس المحتلة، عدنان غيث، أن المدينة المقدسة منطقة منكوبة بفعل سياسة حكومة الاحتلال لكل ما هو مقدسي، وبسبب جرائمها المتكررة بحق المقدسيين من خلال هدم بيوتهم وفرض ضرائب على التجار وتضييق الخناق عليهم وإغلاق محالهم التجارية ومحاصرة البلدة القديمة، وفقا لـ"صوت فلسطين". واتهم غيث وزارة السياحة في حكومة الاحتلال بالعمل على إبعاد السياح عن كل ما هو عربي ومقدسي لتغيير معالم المدينة المقدسة وصبغها بالطابع التهويدي وتفريغها من مواطنيها، مشددا على أن تصاعد وتيرة اعتداءات الاحتلال ضد المقدسيين بات يتزايد بشكل يمكن أن يرتقي لجرائم الحرب.

في نفس السياق، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من إقدام اليمين الحاكم بإسرائيل في ظل التنافس الانتخابي على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم ضد المسجد الأقصى والمقدسيين. وقالت الوزارة إن "هذا التصعيد الإسرائيلي دليل واضح على فشل سلطات الاحتلال في كسر إرادة المقدسيين وصمودهم ضد التهويد على