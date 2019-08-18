سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

محافظ القدس: إعلان المدينة منكوبة بسبب إسرائيل

تحرير:وكالات ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م
القدس
القدس
أعلن محافظ مدينة القدس المحتلة، عدنان غيث، أن المدينة المقدسة منطقة منكوبة بفعل سياسة حكومة الاحتلال لكل ما هو مقدسي، وبسبب جرائمها المتكررة بحق المقدسيين من خلال هدم بيوتهم وفرض ضرائب على التجار وتضييق الخناق عليهم وإغلاق محالهم التجارية ومحاصرة البلدة القديمة، وفقا لـ"صوت فلسطين". واتهم غيث وزارة السياحة في حكومة الاحتلال بالعمل على إبعاد السياح عن كل ما هو عربي ومقدسي لتغيير معالم المدينة المقدسة وصبغها بالطابع التهويدي وتفريغها من مواطنيها، مشددا على أن تصاعد وتيرة اعتداءات الاحتلال ضد المقدسيين بات يتزايد بشكل يمكن أن يرتقي لجرائم الحرب.
في نفس السياق، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من إقدام اليمين الحاكم بإسرائيل في ظل التنافس الانتخابي على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم ضد المسجد الأقصى والمقدسيين. وقالت الوزارة إن "هذا التصعيد الإسرائيلي دليل واضح على فشل سلطات الاحتلال في كسر إرادة المقدسيين وصمودهم ضد التهويد على
اقرأ المزيد
اقتحام-الاقصى (2)

الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي بعد انتهاكات الأقصى

استدعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، السفير الإسرائيلي في عمان، لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، مشددة على ضرورة احترام إسرائيل التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وطالب الأردن إسرائيل بالوقف الفوري للممارسات العبثية الاستفزازية الإسرائيلية في الحرم الشريف التي تؤجج الصراع وتشكل خرقًا واضحًا. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، بأنه تم إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة حازمة لنقلها لحكومته.
القوات الامريكية والتركية شمال سوريا

إيران عن المنطقة الآمنة حول سوريا: مقلق واستفزازي

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، الاتفاق الأمريكي التركي بإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري، مؤكدة أنه أمر استفزازي ومقلق. كانت أنقرة وواشنطن قد توصلتا، الأربعاء، إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا، وذلك للحد من وجود وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة. وتطالب تركيا بمنطقة تكون بعمق ثلاثين كيلومترا ابتداء من حدودها، وهو مطلب كرره وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.
السودان (2)

اختيار 5 مرشحين لعضوية المجلس السيادي في السودان

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان وضعها لأسماء مرشحيها لعضوية المجلس السيادي في السودان، وذلك بعد توقيع الاتفاق التاريخي مع المجلس العسكري الانتقالي، وفقا لمصادر. وأوضحت المصادر أن الأسماء الخمسة هي "الأكاديمية والناشطة عائشة موسى والصحفي محمد الفكي والأكاديمي صديق تاور والقانوني طه عثمان والدكتور حسن شيخ إدريس وهو قيادي سابق بحزب الأمة، بحسب "سكاي نيوز". يأتي ذلك بعد أن وثق السودانيون لحظات تاريخية طال انتظارها، بتوقيعهم على الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، والذي أحال السودان إلى الحكم المدني، عبر مرحلة انتقالية لثلاث سنوات.
الجيش العراقي2

بعد المطالبة بحله.. العراقيون ينتفضون لنصرة الجيش

جاء التطاول على الجيش العراقي ووصفه بالمرتزقة من قيادي في أحد الفصائل المسلحة ليثير حالة من الغضب بين العراقيين الذين خرجوا إلى الشوارع في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، لنصرة الجيش والتنديد بأي مساس بالقوات الأمنية. فقد أثار تطاول الأمين العام لشورى العلماء والمنسق العام للتجمع العربي والإسلامي في العراق، عضو حركة "النجباء" المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي، الشيخ يوسف الناصري، على الجيش، غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بعد مطالبته بحل الجيش العراقي ووصف أفراده بالمرتزقة.
اقرأ المزيد من الأخبار
اقتحام-الاقصى (2)

الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي بعد انتهاكات الأقصى

استدعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، السفير الإسرائيلي في عمان، لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، مشددة على ضرورة احترام إسرائيل التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وطالب الأردن إسرائيل بالوقف الفوري للممارسات العبثية الاستفزازية الإسرائيلية في الحرم الشريف التي تؤجج الصراع وتشكل خرقًا واضحًا. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، بأنه تم إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة حازمة لنقلها لحكومته.
حادث-دهس-فى-اسرائيل

عملية دهس في بيت لحم وجيش الاحتلال يقتل المنفذ

أفادت "سكاي نيوز عريبة"، في خبر عاجل، اليوم الجمعة، بوقوع عملية دهس بالقرب من مستوطنة العازار جنوب بيت لحم، مشيرة إلى أن قوة من الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على السائق ما أسفر عن مقتله. فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، إصابة إسرائيليين في حالة خطيرة، جراء عملية الدهس. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أول أيام عيد الأضحى، باحات المسجد الأقصى لتفريق آلاف المصلين المحتشدين لتأدية الصلاة، في محاولة لتفريقهم لتمكين المستوطنين من اقتحام باحات الأقصى في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، ما أسفر عن إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق.
المصلون-يفتحون-باب الرحمة-في-المسجد الأقصى-المغلق (4)

بزعم عملية طعن.. قتيل وجريحان برصاص الاحتلال في القدس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، مقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين في مدينة القدس المحتلة، على أثر عملية طعن قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن شابين فلسطينيين قاما بنتفيذها، بحسب "سكاي نيوز". وفند شهود عيان ادعاءات الجيش الإسرائيلي وأكدوا أنه لم تكن هناك عملية طعن، وأوضحوا أن مستوطنا حاول اقتحام المسجد الأقصى، وعندما حاول الحراس منعه، قام بإطلاق النار على قدم الحارس، بحسب "روسيا اليوم". وأضاف الشهود أن شرطة الاحتلال قامت بإطلاق النار باتجاه الحرس ما تسبب بإصابة أحد عناصرها بالخطأ.
المصلون-يفتحون-باب الرحمة-في-المسجد الأقصى-المغلق (3)

تشابك بالأيدي.. 1340 مستوطنا يقتحمون الأقصى بحراسة الاحتلال

عاودت مجموعات من المستوطنين، مساء الأحد، اقتحاماتها لباحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة ومعززة من قوات الاحتلال الإسرائيلى الخاصة؛ ليصل عدد المقتحمين منذ صباح اليوم نحو 1340 مستوطنا، فيما صدحت تكبيرات المصلين الذين تصدوا لهم بالأيدي. وكان عشرات المصلين قد أصيبوا صباح أول أيام العيد، بالأعيرة المطاطية وقنابل الغاز والصوت، الذى أطلقته قوات الاحتلال بغزارة تجاههم، عقب اقتحامها باحات الأقصى. يشار إلى أن أكثر من 100 ألف مصل أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك فى رحاب المسجد الأقصى، بالتزامن مع النداءات المتكررة للبقاء بداخله، تحسبا لاقتحامه.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org