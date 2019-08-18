«ولاد رزق 2» يواصل تصدره للإيرادات ويحقق رقما قياسيا

تحرير:محمد عبد المنعم ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م

ولاد رزق

يواصل فيلم «ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي لأفلام عيد الأضحى، إذ بلغت إيراداته أمس السبت نحو 3 ملايين و704 آلاف و880 جنيهًا. وبذلك اقترب إجمالي إيرادات الفيلم في 10 أيام عرض من حاجز الـ57 مليون جنيه، ليتجاوز الرقم الذي حققه خلال الجزء الأول الذى عرض قبل 3 سنوات، فى نحو أسبوع وبفارق يقترب من 27 مليون جنيه. والفيلم من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج "سينرجي فيلمز" لمالكها تامر مرسي.

فيلم «ولاد رزق 2» يأتي استكمالا لأحداث الجزء الأول، الذي عرض قبل 3 سنوات، وتدور أحداثه حول الأشقاء الأربعة الذين قرروا أن يبتعدوا عن السرقة والجريمة، لكنهم يعودون إليها مرة أخرى، من أجل تحسين ظروفهم. ومن المفاجآت التي يحملها الفيلم، ظهور الفنانة أصالة نصري ضيفة شرف في الفيلم إلى جوار غادة