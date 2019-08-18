«تعالَ خد فلوسك».. قصة المشوار المشؤوم لتاجر جمال
حيلة شيطانية ظن صاحب محل جزارة أنها ستنهي أزمته المالية وتضع نهاية لمسلسل ملاحقات تاجر جِمال له مطالبا إياه بسداد 30 ألفا، إلا أن الأمر انتهى بجريمة قتل
تحرير:محمد الشاملي
١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م
جثة - تعبيرية
"عاوز حقي"، كلمتان كانتا سببًا في مقتل تاجر جِمال على يد مالك محل جزارة، إذ حاول الأخير التنصل من سداد مبلغ مالي اقترضه في وقت سابق، إلا أنه لم يسلم من ملاحقات التاجر الذي يبحث عن إتمام حساباته المالية أولا بأول ومراجعة قائمة التجار وأصحاب محلات الجزارة الذين تجمعهم به تعاملات مالية "توريد جمال"، الأمر الذي دفع الجزار إلى التفكير في طريقة يعبر بها تلك المحنة وينهي ضائقته المالية فسلم عقله إلى "إبليس" الذي وسوس له بأنه لا مفر من قتل تاجر الجمال الخمسيني لتنتهي الأمور.
"أنا هاخد بضاعة منك يا معلم بس اصبر عليا في السعر إحنا داخلين على موسم" منذ أسابيع قليلة حضر مالك محل جزارة بمنطقة الهرم إلى تاجر جمال مقيم بمنطقة إمبابة، وطالبه بمنحه عددا من رؤوس الجمال استعدادًا لبيعها في السوق قبيل عيد الأضحى المبارك واتفقا على موعد سداد المبلغ المستحق، الذي يبلغ نحو 30 ألف جنيه،
"أنا هاخد بضاعة منك يا معلم بس اصبر عليا في السعر إحنا داخلين على موسم" منذ أسابيع قليلة حضر مالك محل جزارة بمنطقة الهرم إلى تاجر جمال مقيم بمنطقة إمبابة، وطالبه بمنحه عددا من رؤوس الجمال استعدادًا لبيعها في السوق قبيل عيد الأضحى المبارك واتفقا على موعد سداد المبلغ المستحق، الذي يبلغ نحو 30 ألف جنيه، بعد انتهاء العيد مباشرة.
انتظر تاجر الجمال انتهاء أيام العيد بفارغ الصبر أملا في تحصيله المبالغ المستحقة على عدد من أصحاب محلات الجزارة، إلا أن أحلامه تبددت مع مماطلة أحدهم مبديا أسبابا واهية "الموسم انضرب يا حاج.. اصبر عليا في الفلوس كام يوم كده".
سئم الجزار ملاحقات تاجر الجمال له، ولم يعد في استطاعته تحمل كلمات اللوم والعتاب عبر الهاتف، جلس منزويا في أحد أركان منزله يبحث عن السبيل للمرور من تلك الأزمة حتى اختمرت في ذهنه حيلة شيطانية ظن معها أنه امتلك عصا سحرية دون أن يدري أنها ستزج به خلف القضبان ينتظر مصيره.
أخرج صاحب محل الجزارة هاتفه الجوال، واتصل بتاجر الجمال الذي يتعامل معه منذ فترة ليست بالقصيرة، وزف له خبرا سارا "أنا جهزت لك الفلوس تعال قابلني عند الطريق الدائري"، استقبل التاجر المكالمة بسعادة غمرت قلبه، خطوات قليلة تفصله عن استعادة أمواله المستحقة، إلا أنها كانت خطواته الأخيرة على أرض "المحروسة".
تلقى مأمور قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة تاجر جِمال، يبلغ من العمر 53 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، داخل قطعة أرض زراعية بجوار الطريق الدائرى بدائرة القسم، وبها جروح وطعنات، وعُثر بطيات ملابسه على مفاتيح وهاتف محمول.
وجه اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة يترأسه اللواء محمود السبيلي ونائبه اللواء سامح الحميلي، وضباط فرقة الهرم بقيادة العقيد محمد راسخ مفتش الفرقة.
جهود البحث والتحري التي قادها الرائد هاني عجلان معاون مباحث الهرم، توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مالك محل جزارة، مقيما بدائرة القسم بسبب خلافات مالية بينهما. عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تم استهدافه بمأمورية تمكنت من ضبطه.
أمام العميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، اعترف المتهم بارتكابه الواقعة، وأقر بأنه مدين للمجني عليه بمبلغ 30 ألف جنيه على أثر معاملات تجارية بينهما فى مجال تجارة الجمال، إذ طالبه الأخير بسداد ما عليه من مديونية إلا أنه عجز عن السداد.
عقد الجاني العزم على قتله للتخلص من مطالبته بسداد الدين وفى سبيل تنفيذ ذلك أعد سلاحا أبيض (سكين) وأخفاه بين طيات ملابسه واستدرج المجنى عليه إلى مكان العثور على جثته وقام بالتعدى عليه وطعنه عدة طعنات فأحدث إصابته التى أودت بحياته، واستولى منه على مبلغ 400 جنيه كان بداخل حافظة نقوده وتخلص منها بإلقائها بالطريق العام بخط سير هروبه، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض "السكين" المستخدم في ارتكاب الواقعة بمسكنه وأفاد إنفاقه المبلغ المالى.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.