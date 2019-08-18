جريمة

«تعالَ خد فلوسك».. قصة المشوار المشؤوم لتاجر جمال

حيلة شيطانية ظن صاحب محل جزارة أنها ستنهي أزمته المالية وتضع نهاية لمسلسل ملاحقات تاجر جِمال له مطالبا إياه بسداد 30 ألفا، إلا أن الأمر انتهى بجريمة قتل
تحرير:محمد الشاملي ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م
جثة - تعبيرية
جثة - تعبيرية
"عاوز حقي"، كلمتان كانتا سببًا في مقتل تاجر جِمال على يد مالك محل جزارة، إذ حاول الأخير التنصل من سداد مبلغ مالي اقترضه في وقت سابق، إلا أنه لم يسلم من ملاحقات التاجر الذي يبحث عن إتمام حساباته المالية أولا بأول ومراجعة قائمة التجار وأصحاب محلات الجزارة الذين تجمعهم به تعاملات مالية "توريد جمال"، الأمر الذي دفع الجزار إلى التفكير في طريقة يعبر بها تلك المحنة وينهي ضائقته المالية فسلم عقله إلى "إبليس" الذي وسوس له بأنه لا مفر من قتل تاجر الجمال الخمسيني لتنتهي الأمور.
"أنا هاخد بضاعة منك يا معلم بس اصبر عليا في السعر إحنا داخلين على موسم" منذ أسابيع قليلة حضر مالك محل جزارة بمنطقة الهرم إلى تاجر جمال مقيم بمنطقة إمبابة، وطالبه بمنحه عددا من رؤوس الجمال استعدادًا لبيعها في السوق قبيل عيد الأضحى المبارك واتفقا على موعد سداد المبلغ المستحق، الذي يبلغ نحو 30 ألف جنيه،
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الرضاعة-الطبيعية

لو مطلقة وعندك طفل.. «الرضاعة» لها ثمن في القانون

غالبا ما يجد الطفل الصغير نفسه في «حيصَ بيص» بعد انفصال أبويه أو استحالة الحياة بينهما، ليدخل في دوامة كبيرة ومعركة قانونية لا تنتهي في أغلب الأحيان داخل ساحات المحاكم، إذ لا يرتضي الأبوان بالحكم الصادر بشأن حضانة الصغير، ليجد الطفل القاصر نفسه بين صراعات ما أنزل الله بها من سلطان، يتبارى فيها كل من الأب والأم متناسين حقوق أطفالهما وواجباتهما المقدسة نحوهم، ما يخلق مشكلات نفسية جسيمة لن تمحى سريعا من ذهن الطفل وخياله، جراء ما يشاهده من مشاحنات بين والده وأمه.
إصابة -7 أشخاص-فى-حادث-تصادم- 3 سيارات (1)

مصرع 3 وإصابة 8 أشخاص آخرين في انقلاب سيارة بالمنيا

لقيت 3 فتيات مصرعهن وأصيب 8 آخرون في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي في محافظة المنيا، اليوم الأحد، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات العامة، وأزيلت آثار الحادث، وتم تسيير حركة المرور، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي، ووقوع متوفيات ومصابين. وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب السيارة رقم 8357 س-ر ميكروباص "أجرة"، أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار.
قتل

بسبب الغيرة.. مراهقة تذبح شقيقتها في عشة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية لغز ذبح «طفلة العشة» التي لم يتجاوز عمرها 5 سنوات والعثور عليها مذبوحة من الرقبة في عشة مقابلة لمنزل أسرتها بقرية أبو عشري التابعة لمركز بلقاس، الخميس الماضي، وتبين أن وراء الجريمة شقيقتها الكبرى المراهقة، إذ ذبحتها للتخلص منها، لغيرتها من اهتمام أبويها بالطفلة أكثر منها، وتحميلها مسؤولية رعايتها أثناء تغيبهما عن المنزل ولومهما الدائم لها إذا أصاب الصغيرة أي مكروه أو اشتكت لهما منها، حتى وصل الأمر لمعاقبتها بالضرب بسبب الطفلة.
حبس-متهمين-ارشيفية

حرقوا محاميًا بالبنزين.. حبس زوجين وطبيب في الشرقية

أصدرت نيابة أبو كبير العامة، برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بحبس طبيب بيطري وشقيقه وزوجته لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم جميعًا بالشروع في قتل محام بأن سكبوا على جسده مادة بترولية وأشعلوا فيه النيران، مما تسبب في إصابته بحروق من الدرجتين الثالثة والرابعة، بعدما حاول فض مشاجرة بين المتهم الأول وأحد جيرانه بقرية «طوخ» التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير.
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ذبح-اضحية-العيد‎ (3)

«أضاحي العيد» تقطع أيادي 30 جزارا في الشرقية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، اليوم الاثنين، حصيلة الجزارين «ضحايا» ذبح الأضاحي ممن استقبلتهم مستشفيات المحافظة خلال يومي العيد، حيث بلغ العدد الإجمالي ثلاثين حالة من عدة قرى بأنحاء المحافظة، جميعهم مصابون بجروح قطعية في اليدين وإصابات طفيفة بأنحاء متفرقة بالجسد، وذلك أثناء قيامهم بعملية ذبح الأضاحي، والتي انطلقت فور صلاة عيد الأضحى، صباح أمس الأحد، فيما جرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم، والتصريح بخروجهم جميعًا فور تلقي الإسعافات اللازمة.
جثه -علي-الطريق (1)

«البنطلون فيه جثة» جهود لكشف غموض جثة ترعة المريوطية

ما زالت حالة من الرعب تسيطر على الأهالي بمنطقة المريوطية، فالسكان والعمال بالمنطقة وسائقو السيارات الأجرة فى محيط المكان، جميعهم يتحدثون عن نصف الجثة، التى طفت على سطح مياه الترعة إلى أعين الناس، ليشتبه المارة فى أن البنطلون "الجينز" المنتفخ فى المياه يحوي جسدا آدميا أو بالأحرى نصف جثة، اتضح فيما بعد أنها سيدة، تعرضت للقتل ومزق القاتل جسدها إلى عدة أجزاء، وما تم العثور عليه هو نصف جسد من البطن وحتى الركبتين، وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة كشف غموض الجريمة وتحديد هوية المجني عليها والقاتل ودوافعه.
محكمة-ارشفية

حجز 14 متهما في واقعة مقتل شاب وإحراق منزل بالشرقية

?أصدرت نيابة بلبيس العامة، برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحجز أربعة عشر شخصًا لحين ورود تحريات المباحث الجنائية، على خلفية اتهام ستة منهمين، من أبناء عائلة «ابو العيش» بقرية «أنشاص الرمل» بقتل شاب يُدعى «تامر حلمي»، وقيام الثمانية الآخرين، من أقارب المجني عليه، بإشعال النيران في منزل القاتل انتقامًا لمقتل نجلهم، قبل حضور قوات الأمن إلى القرية لتطويق المكان وإخماد النيران والسيطرة على الأوضاع، وضبط جميع المتورطين من الطرفين.
محمد-بديع (2)

تأجيل الحكم على «بديع» فى «اقتحام الحدود» إداريا

أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسة النطق بالحكم فى إعادة محاكمة 28 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير، تأجيلا إداريًّا، بسبب تزامن الجلسة التى كانت مقررة اليوم للنطق بالحكم مع الإجازة الرسمية فى يوم عرفات وقفة عيد الأضحى المبارك، وفى مثل هذه الحالات التى تتصادف فيها الجسات مع إجازات رسمية تحدد المحكمة جلسة بديلة لنظر القضية فى أول يوم انعقاد لها.
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