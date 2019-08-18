«تعالَ خد فلوسك».. قصة المشوار المشؤوم لتاجر جمال

حيلة شيطانية ظن صاحب محل جزارة أنها ستنهي أزمته المالية وتضع نهاية لمسلسل ملاحقات تاجر جِمال له مطالبا إياه بسداد 30 ألفا، إلا أن الأمر انتهى بجريمة قتل

تحرير:محمد الشاملي ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م

جثة - تعبيرية

"عاوز حقي"، كلمتان كانتا سببًا في مقتل تاجر جِمال على يد مالك محل جزارة، إذ حاول الأخير التنصل من سداد مبلغ مالي اقترضه في وقت سابق، إلا أنه لم يسلم من ملاحقات التاجر الذي يبحث عن إتمام حساباته المالية أولا بأول ومراجعة قائمة التجار وأصحاب محلات الجزارة الذين تجمعهم به تعاملات مالية "توريد جمال"، الأمر الذي دفع الجزار إلى التفكير في طريقة يعبر بها تلك المحنة وينهي ضائقته المالية فسلم عقله إلى "إبليس" الذي وسوس له بأنه لا مفر من قتل تاجر الجمال الخمسيني لتنتهي الأمور.

"أنا هاخد بضاعة منك يا معلم بس اصبر عليا في السعر إحنا داخلين على موسم" منذ أسابيع قليلة حضر مالك محل جزارة بمنطقة الهرم إلى تاجر جمال مقيم بمنطقة إمبابة، وطالبه بمنحه عددا من رؤوس الجمال استعدادًا لبيعها في السوق قبيل عيد الأضحى المبارك واتفقا على موعد سداد المبلغ المستحق، الذي يبلغ نحو 30 ألف جنيه،