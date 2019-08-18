سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الأرصاد: غدا انخفاص أخر في درجات الحرارة

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 25 34شبين الكوم 24 33طنطا 24 33دمنهور 25 31الإسكندرية 26 31بلطيم
اقرأ المزيد
.الحجاج (4)

الصحة: عيادات البعثة استقبلت أكثر من 67 ألف حاج مصري

قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، في تصريحات صحفية، إن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، استقبلت حتى صباح اليوم الأحد، 67 ألفا و351 حالة مرضية، إذ تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، مضيفا أنه تم استقبال 62 ألفا و615 حالة مرضية بمكة المكرمة، و4 آلاف و736 حالة في المدينة المنورة، وأن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يومياً للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
القاء-مريض-خارج مستشفى-العام بأسوان-والصحة-تحقق (1)

إلقاء مسن خارج مستشفى العام بأسوان.. والصحة تحقق

كشف الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، حقيقية الصور المتداولة على موقع "فيسبوك"، بشأن إلقاء مريض مسن مجهول الهوية خارج مستشفى أسوان العام بمنطقة الصداقة، بعد حملة بواسطة عدد من العاملين بالمستشفى إلى داخل الحديقة المقابلة للمستشفى، قائلا إنه فور مشاهدة الصور المتداولة، توجه إلى المستشفى للوقوف على حقيقة الواقعة، إذ تبين أن هذا الشخص من فاقدى العقل ومجهول الهوية، وبعد توقيع الكشف الطبى علية، تم إلقاءه خارج المستشفى بتعليمات من ممرضة غير مسئولة، وإنه أحال الواقعة للتحقيق لتوقيع الجزاء المناسب ومحاسبة المقصرين.
الرئيس-السيسى يتفقد-منتجع-ماسة العلمين-رافق-سيادته الدكتور-مصطفي مدبولي-رئيس-الوزراء والفريق-أول-محمد-زكى (4)

تصريحات السيسي تتصدر اهتمامات صحف الكويت

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الأحد، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه المشروع القومي للصوب الزراعية بقطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، حول ضرورة محاربة الفساد بكافة صوره. من جانبها، قالت صحيفة الأنباء الكويتية، تحت عنوان «السيسي: اللي هياخد جنيه واحد حرام مالوش مكان بينا»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شدد على ضرورة محاربة الفساد، مؤكدا أن أراضي الدولة لن يتم التعدي عليها بعد الآن، وأنه على المحافظين، الحفاظ على كل متر أرض كل في محافظته.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

الإنسان أهم وأغلى ما نمتلك..كلمة السيسي في عيد العلم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مصر الجديدة تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري صحيا وعلميا وثقافيا، مضيفا أن الإنسان المصري هو أهم وأغلى ما نمتلكه من ثروات ويؤكد لنا التاريخ هذه الحقيقة، فرغم كل المحن، بقيت مصر، والحضارة المصرية، شامخة وملهمة، من آلاف السنين. وقال الرئيس، في نص كلمته بمناسبة الاحتفال بعيد العلم: "في البداية أسمحوا لي باسمي وباسم الشعب المصري العظيم أن نتوجه جميعا بمناسبة الاحتفال بعيد العلم بتحية تقدير لعلماء مصر الذين يستحقون منا كل اعتزاز وفخر لجهدهم الدؤوب وعملهم الجاد في إعلاء شأن وطنهم العزيز".
اقرأ المزيد من الأخبار
طقس-حار-تين-شوكى

غدا.. طقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج في البحرين الأحمر والمتوسط من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار-مياه

الأرصاد: اليوم طقس حار رطب.. و4 مدن +40 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء ومناطق من جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس وغرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار (1)

الأرصاد: غدا استمرار الطقس الحار.. و7 مدن +40

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، على أأن يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: اليوم طقس معتدل.. و6 مدن +40 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org