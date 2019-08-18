أول تصريح من مرتضى منصور بعد وصول ميتشو القاهرة

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م

رئيس الزمالك

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على وصول الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني السابق لفريق أورلاند بايرتس، إلى القاهرة صباح اليوم الأحد؛ وذلك للإعلان رسميا عن توليه تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الأحد: «إلى الكدابين مروجي الشائعات.. ميتشو ووكيله وصل مطار القاهرة منذ دقائق كما أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك أول من أمس.. أين حمرة الخجل أيها المرتزقة المأجورون؟».

وكان رئيس الزمالك قد أعلن عن تولي الصربي «ميتشو» تدريب فريق كرة القدم، على أن يعاونه طارق يحيي مدربًا عامًّا، وأيمن عبد العزيز منسقا عاما، مع وجود مدرب معاون أجنبي، وآخر لحراس المرمى، وحال تعثر توفير الأخير سيستمر أيمن طاهر في مهمته. وعن تصريحات المدرب الصربي بشأن عدم اتفاقه على تدريب الزمالك،

وكان رئيس الزمالك قد أعلن عن تولي الصربي «ميتشو» تدريب فريق كرة القدم، على أن يعاونه طارق يحيي مدربًا عامًّا، وأيمن عبد العزيز منسقا عاما، مع وجود مدرب معاون أجنبي، وآخر لحراس المرمى، وحال تعثر توفير الأخير سيستمر أيمن طاهر في مهمته.



وعن تصريحات المدرب الصربي بشأن عدم اتفاقه على تدريب الزمالك، شدد مصدر لـ"التحرير" على أن ميتشو تقدم باستقالته من تدريب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بعد إتمام اتفاقه مع مسؤولي الزمالك، حيث تم الاتفاق على كل بنود التعاقد مع أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة وشريف إسلام مدير التسويق بالنادي، ومن المنتظر أن يصل خلال الساعات القليلة القادمة لتوقيع العقود والإعلان عن التعاقد رسميا.

