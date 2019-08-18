تصريحات السيسي تتصدر اهتمامات صحف الكويت

الرئيس: نعمل جميعا من أجل المصريين ونعمل على بناء قدرة الدولة.. ونعمل لضبط آليات السوق بزيادة حجم المعروض.. وهذا لا يمنعنا من التنسيق مع رجال الأعمال والعاملين

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الأحد، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه المشروع القومي للصوب الزراعية بقطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، حول ضرورة محاربة الفساد بكافة صوره. من جانبها، قالت صحيفة الأنباء الكويتية، تحت عنوان «السيسي: اللي هياخد جنيه واحد حرام مالوش مكان بينا»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شدد على ضرورة محاربة الفساد، مؤكدا أن أراضي الدولة لن يتم التعدي عليها بعد الآن، وأنه على المحافظين، الحفاظ على كل متر أرض كل في محافظته.

بناء قدرة الدولة ونقلت الصحيفة عن السيسي قوله، «أوجه كلامي هذا للمصريين، يجب أن تعلموا جيدا أنه لا يستطيع أحد أن يأخذ أموالا ويضعها في جيبه، لا والله، بداية من شخصي أنا لغاية أي حد، لا يمكننا أخذ جنيه واحد، ومن يعمل ذلك لا مكان له بيننا»، مؤكدا أن الدولة لا تسعى إلى شىء سوى عز وشرف وكرامة