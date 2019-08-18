رياضة

مانشستر يونايتد يسمح لسانشيز بالتفاوض مع إنتر

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م
أليكسيس سانشيز
أليكسيس سانشيز
يقترب النجم التشيلي أليكسيس سانشيز من الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد تجاه إنتر ميلان الإيطالي في غضون الـ24 ساعة المقبلة، إذ يحرص سانشيز على تلك الخطوة، وحصل على إذن من مانشستر للتحدث مع العملاق الإيطالي ومديره الفني أنطونيو كونتي لحسم الصفقة، ويرغب الإنتر في التعاقد مع اللاعب لمدة 12 شهرًا على سبيل الإعارة مقابل 5 ملايين يورو، ومن ثم سيدفع الإنتر 18 مليون يورو إضافية بنهاية إعارته في الموسم الثاني، في الوقت الذي يرغب فيه اليونايتد في الحصول على 25 مليونا مقدما، ولا يرغب في التفاوض على أقل من ذلك الرقم.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لا يجد إنتر مشكلة في حسم البنود الشخصية في تعاقد سانشيز، الذي يرحب بتقليص أجره الأسبوعي الذي يتقاضاه مع اليونايتد، والذي يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني. واتفق ممثلو سانشيز مع رئيس الإنتر جوسيبي ماروتا على تقاضيه أجرا أقل بشيء طفيف عن الأجر الأسبوعي الذي يتقاضاه مهاجم
اقرأ المزيد
ميتشو 3

جلسة بين مرتضى منصور ومدرب الزمالك الجديد

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وصول الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ«ميتشو»، إلى القاهرة صباح اليوم الأحد، وذلك تمهيدًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض. وقال مرتضى في تصريحات نشرها النادي الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، إنه سيعقد جلسة مع المدرب الصربي اليوم؛ وذلك لحسم كل التفاصيل حول إتمام التعاقد. وكان رئيس الزمالك قد أعلن عن تولي «ميتشو» تدريب فريق كرة القدم، على أن يعاونه طارق يحيي مدربًا عاما، وأيمن عبد العزيز منسقا عاما.
لوكا-يوفيتش‎

إنتر يسعى لخطف مهاجم ريال مدريد الجديد

يرغب إنتر في التحرك في اتجاه مفاجئ، حيث يستهدف التعاقد مع صفقة ريال مدريد الجديدة، المهاجم لوكا يوفيتش، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، ويوجد النيراتزوري في سوق الانتقالات بقوة بحثا عن التعاقد مع مهاجم جديد يمثل دعما للبلجيكي روميلو لوكاكو، وارتبط اسم المهاجم البوسني إيدين دجيكو في الآونة الأخيرة بقوة بالانتقال إلى الإنتر، إلا أن مهاجم مانشستر سيتي السابق، قرر تمديد تعاقده مع روما، ولا يترك الإنتر أمامه القليل من الخيارات قبل نهاية الميركاتو الجاري.
منتخب-مصر-لكرة-اليد‎ (1)

الموعد والقناة الناقلة لنهائي مونديال اليد للشباب

يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، نظيره المنتخب الألماني، مساء اليوم الأحد، في إطار نهائي بطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد تحت 19 عاما، المقامة حاليا بمقدونيا، وتأهل المنتخب الوطني بعدما تصدر المجموعة الثانية بعد الفوز الذي حققه على كل من المجر وكندا وتايوان والسويد مقابل خسارة وحيدة كانت أمام فرنسا، وفي دور الـ16 فاز على نظيره السلوفيني (30-23)، ثم أيسلندا (35-31)، وأخيرًا البرتغال، أما المنتخب الألماني فقد صعد لنهائي الكأس بعدما حقق الفوز على نظيره الدنماركي بنتيجة (31-23) أمس.
اقرأ المزيد من الأخبار
سانشيز

سولسكاير: سانشيز سيشارك أكثر مما يتوقع الكثيرون

أكد أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، رغبة التشيلي أليكسيس سانشيز في البقاء مع الفريق، على الرغم من التقارير المنتشرة التي تشير إلى عكس ذلك، وفشل سانشيز في تقديم مستويات مميزة مع الشياطين الحمر منذ انتقاله من أرسنال في شهر يناير من عام 2018، إذ اكتفى بتسجيل 5 أهداف في 45 مباراة خاضها مع الفريق، ولم يوجد في قائمة اليونايتد التي اكتسحت تشيلسي برباعية نظيفة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، وعن ذلك قال المدرب النرويجي: "أليكسيس لاعب محترف، يأتي إلى التدريبات كل يوم، ويعمل بقوة، ويرغب في المشاركة معنا".
اليكسيس-سانشيز‎

روما يتفاوض مع اليونايتد لضم سانشيز

دخل نادي روما الإيطالي على خط المفاوضات مع مانشستر يونايتد من أجل شراء المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز على سبيل الإعارة الموسم المقبل، وذلك في الوقت الذي وضع فيه مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، كل ثقته في المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال بمنحه القيمص رقم 9 لقيادة هجوم الشياطين الحمر، ويرى سولسكاير بحسب ما صرح في المؤتمر الصحفي أمس الجمعة، أن فريقه لن يعاني من أجل تسجيل الأهداف على الرغم من رحيل روميلو لوكاكو إلى إنتر، ومع رغبة سولسكاير في بقاء سانشيز، يحاول روما خطفه على سبيل الإعارة.
لوكاكو-مانشستر-يونايتد

يوفنتوس الأقرب لخطف لوكاكو من مانشستر يونايتد

يبدو أن يوفنتوس بات مرشحًا فوق العادة للزفر بخدمات المهاجم البلجيكي روميليو لوكاكو من صفوف مانشستر يونايتد، وذلك على الرغم من تأكيد إنتر على مواصلة عمله على إتمام تلك الصفقة، وقال مدير إنتر بيبي ماروتا يوم الاثنين الماضي أن إنتر تقدم بعرض قيمته 54 مليون جنيه إسترليني لضم المهاجم البلجيكي، إلا أن مانشستر يونايتد رفض العرض، ويرى الشياطين الحمر أن اللاعب الذي سجل 113 هدفًا في 252 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي، و48 هدفًا في 81 مباراة مع بلجيكا، يعد من أفضل المهاجمين في أوروبا.
ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

ديبالا يحبط رغبة يوفنتوس في ضم لوكاكو

أكد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا رغبته في الاستمرار في صفوف فريقه يوفنتوس، والقتال على حجز مكان له في التشكيل الأساسي للسيدة العجوز تحت قيادة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه البيانكونيري لتحضير عرض إلى مانشستر يونايتد من أجل ضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، حيث يشمل العرض وجود ديبالا كجزء من صفقة تبادلية محتملة لضم لوكاكو، إلا أن ديبالا يرغب في البقاء في تورينو، ويستعد للعودة مبكرًا من إجازته لتعلم فلسفة ساري.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org