مانشستر يونايتد يسمح لسانشيز بالتفاوض مع إنتر

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

أليكسيس سانشيز

يقترب النجم التشيلي أليكسيس سانشيز من الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد تجاه إنتر ميلان الإيطالي في غضون الـ24 ساعة المقبلة، إذ يحرص سانشيز على تلك الخطوة، وحصل على إذن من مانشستر للتحدث مع العملاق الإيطالي ومديره الفني أنطونيو كونتي لحسم الصفقة، ويرغب الإنتر في التعاقد مع اللاعب لمدة 12 شهرًا على سبيل الإعارة مقابل 5 ملايين يورو، ومن ثم سيدفع الإنتر 18 مليون يورو إضافية بنهاية إعارته في الموسم الثاني، في الوقت الذي يرغب فيه اليونايتد في الحصول على 25 مليونا مقدما، ولا يرغب في التفاوض على أقل من ذلك الرقم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لا يجد إنتر مشكلة في حسم البنود الشخصية في تعاقد سانشيز، الذي يرحب بتقليص أجره الأسبوعي الذي يتقاضاه مع اليونايتد، والذي يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني. واتفق ممثلو سانشيز مع رئيس الإنتر جوسيبي ماروتا على تقاضيه أجرا أقل بشيء طفيف عن الأجر الأسبوعي الذي يتقاضاه مهاجم

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لا يجد إنتر مشكلة في حسم البنود الشخصية في تعاقد سانشيز، الذي يرحب بتقليص أجره الأسبوعي الذي يتقاضاه مع اليونايتد، والذي يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني.



واتفق ممثلو سانشيز مع رئيس الإنتر جوسيبي ماروتا على تقاضيه أجرا أقل بشيء طفيف عن الأجر الأسبوعي الذي يتقاضاه مهاجم الفريق البلجيكي روميلو لوكاكو.



ويعد لوكاكو الذي انتقل إلى إنتر من اليونايتد أيضًا هذا الصيف، أعلى لاعبي النيراتزوري أجرًا في الوقت الحالي.



ويأمل كونتي في الظفر بخدمات سانشيز لمواصلة تدعيم صفوفه، على أمل إعادة بريق إنتر والمنافسة على لقب الدوري الإيطالي بقوة هذا الموسم.