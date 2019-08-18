تعرف على عروض المهرجان القومي للمسرح اليوم الأحد

تحرير:التحرير ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م

القومي للمسرح

تنطلق اليوم الأحد 18 أغسطس، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، حيث يقام 4 عروض على 4 مسارح مختلفة، فعلي مسرح البالون يقدم العرض المسرحي "أليس في بلاد العجائب"، للمخرج محسن رزق، كما يقام العرض المسرحي "زهرة اللوتس" للمخرج محمد حجاج على مسرح ميامي، بينما على مسرح أوبرا ملك يقام العرض المسرحي "مترو" للمخرج عادل رأفت، بينما يقام العرض المسرحي "الملحمة" للمخرج مهند المليجي على مسرح الشباب والرياضة.

وفي تمام الثامنة والنصف مساء تقام 5 عروض مسرحية، هي "تسجيل دخول" للمخرج هاني عفيفي، على مسرح مركز الهناجر للفنون والعرض المسرحي "الدخان" للمخرج مايكل بسطا بقاعة سيد درويش، كما يقام عرض مسرحية "صوت الموسيقى" للمخرجة نورهان شعيب على مسرح الجمهورية ويقام العرض المسرحي "أوبرا بنت عربي" للمخرج هشام علي بمسرح